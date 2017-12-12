twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح العدواني الثلاثاء 2017/12/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1141 A+ A- المعرس فهد العدوانيمحمد الخليفة يباركعبدالله فهاد مباركاعادي الخالدي مباركاطلال الهياف يبارك للمعرس فهد العدواني ووالده جريش العدوانيحسين النيف واجهار العدواني يهنئان أشقاء المعرس سعد وخالد وفايز العدوانيعجيل السويط وفالح النيف يباركانعم المعرس حمد العفاتين ووالد المعرس جريش العدوانيعبدالله الشومي مباركادغيم المجنون مهنئامبارك الخميس مهنئاسعود بوشرين مباركاد.سعود المصلط مباركاد.محمد المطيري يهنئ شقيق المعرس الزميل سعد العدوانيالزميل جمال السويفان ومطلق العفاتين يباركانعبدالله الحوافعيسى الصليبيعبدالله الجرمان يهنئ سعد العدواني وسلمان العدوانيناصر الجمل مهنئامهنا الزعبوط يهنئمطلق الضحوي مباركاصقر المداد يهنئمحمد صخيل يهنئ الزميل سعد العدوانيالمعرس فهد جريش العدواني متوسطا عددا من الحضورشاهين سعد العدواني مع عمه المعرس فهد العدواني احتفل جريش العدواني بزفاف نجله فهد بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.