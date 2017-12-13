لميس بلال

أطلقت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، للمرة الثانية لهذا العام فعالية «!KidZania Go»، والتي أقيمت في سوق شرق خلال يومي 7 و8 الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

و«!KidZania Go»، فعالية تعليمية ترفيهية تهدف إلى منح الأطفال الفرصة لتجربة أنشطة لعب أدوار الكبار التي يقوم عليها مفهوم مدينة كيدزانيا، بالإضافة إلى التعلم والتعرف على أصدقاء جدد، كل هذا في أجواء الهواء الطلق.

وتخلل الفعالية عدد من الأنشطة التعليمية التفاعلية من خلال إقامة موقع مخصص يمنح الأطفال فرصة أداء أنشطة لعب أدوار الكبار، والتي تحاكي بعضا من أشهر منشآت مدينة كيدزانيا، وتم إطلاق هذه الفعالية بالتعاون مع الشركات الراعية لكيدزانيا، شملت مستشفى دار الشفاء، ومكتبة ذات السلاسل، وفانتسي وورلد، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعبد الصمد القرشي، وجريدة «الأنباء»، وأضفت مشاركة الشركات الراعية طابعا واقعيا على الأنشطة التي يختبرها الأطفال من خلال محاكاة مهن مبنية على الحياة العملية.

كما تضمنت الفعالية أنشطة ترفيهية أخرى، مثل ملعب لكرة القدم الفقاعية، ونشاط الرسم على الوجوه، وصناعة الفنون والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى مقدم حفل مميز أمتع الحضور بسلسلة من المسابقات والألعاب التفاعلية، والهدايا المقدمة من كيدزانيا.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة الشايع فرناندو ميدروا: كعلامة تجارية قائمة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، نحرص باستمرار على الوصول إلى أكبر شريحة من العائلات في الكويت عبر التفاعل مع المجتمع المحلي لتصلهم رسالتنا في التعليم الترفيهي.

وتأتي فعالية «! KidZania Go» بالتوافق مع جهود العلامة التجارية العالمية «كيدزانيا»، لإثراء الطريقة التي يتعلم بها الأطفال في جميع أنحاء العالم، عبر الوصول إلى ذلك الجزء من المجتمع الذي قد لا يعرف الكثير عن «كيدزانيا» أو لم يسبق له زيارة المدينة.

و«!KidZania Go» فرصة مميزة لنمنح الأطفال جزءا من تجربة «كيدزانيا» الفريدة خارج حدود المدينة المألوفة.

واستمتع الحضور بالفقرات المسرحية الترفيهية التي قدمتها شخصيات كيدزانيا الخمسة: أوربانو وفيتا وتشيكا وبيبوب وباتشي، وبالتقاط الصور التذكارية معهم، وتهدف هذه الشخصيات إلى تعريف الأطفال بالحقوق الأساسية لهم والتي يمثلونها وهي: حق المعرفة والاهتمام والمشاركة والابتكار واللعب.

ولاقت فعالية «!KidZania Go» استحسانا كبيرا حيث استقطبت أكثر من 100 زائر خلال مدة يومين فقط، وتخطط «كيدزانيا» في المستقبل إلى إقامة فعاليات «!KidZania Go» في المزيد من المجمعات والأماكن العامة حول الكويت خلال عام 2018، لتمنح المزيد من الأطفال فرصة المشاركة في أنشطة لعب الأدوار الشيقة التي توفرها كيدزانيا، والتي تنمي الفضول وحس الابتكار لديهم.