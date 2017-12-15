twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الحميداني الجمعة 2017/12/15 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 689 A+ A- الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد يهنئ المعرس ووالده نواف الحميداني وسلطان الحميدانيماجد المطيري مباركاالمعرس راجح نوافأحمد السعدون مسلم البراك ود.بندر الحميداني مع المعرس وعميهحسين مزيد يباركالمستشار محمد أبو صليب مهنئاالمستشار عبدالله الجمهور متوسطا حمود الحميداني وماجد الحميدانيراجح بن مليح مباركاعقاب الحميداني وراجح الحميداني وجاسي الحميداني مع والد المعرس وعمهفايز الجرمان وسعود أبوصليب وحمود الحميدانيعبدالله الجرمان مباركامتعب الحميداني مباركاجارالله السهلي يباركحمدان السهلي يبارك للمعرس راجح الحميدانيحمد السعيد يقدم التهاني للمعرس وذويهالمعرس راجح الحميداني مع الأهل في لقطة تذكاريةأداء العرضة ابتهاجا بالمناسبة السعيدةسلطان الحميداني وولدهخالد الشويب مع المعرس راجح الحميداني احتفل سلطان عجمي بن حمود الحميداني ونواف عجمي بن حمود الحميداني بزفاف ابنهم راجح نواف بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.