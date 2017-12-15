«هناك مكان خاص في الجحيم لأولئك الذين يعتدون على الأطفال»

إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، تعلق على الاتهامات الموجهة للمرشح الجمهوري روي مور، الذي خسر انتخابات الكونغرس مؤخرا بالرغم من مساندة والدها له، ويذكر أن مور كان يتحرش بالفتيات الصغيرات في شبابه.