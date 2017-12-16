twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الزنكي السبت 2017/12/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 726 A+ A- المعرس علي جمال الزنكيحمود الحمدان وسعود الصفير يهنئان المعرس ووالده د.جمال الزنكي وعميه عدنان وعادل الزنكيمحمد الهدية وناصر العازمي وعبدالله الزنكي ومحمد الزنكي يباركون (قاسم باشا) أحمد المليفي يهنئ المعرس ود.جمال الزنكي وعدنان الزنكي وعادل الزنكي ووليد الزنكيأسامة الشاهين مباركاعبدالعزيز الشايجي ووليد الزنكي وخالد العازمي وأحمد العازمي يباركونيعقوب الصانع وأحمد الشطي يباركانحسين الحريتي مباركاالزميل يوسف عبدالرحمن وسلمان حمادة يهنئانمشعل الجويسري يبارك للمعرس علي الزنكي ووالده د.جمال الزنكيد.براك الشيتان مباركاضرار الرباح مهنئامشعل الفرج مباركاعبدالعزيز الدغيشم وفهد الحسيني ومحمد البداح يباركونسعود الرشيدي يهنئ المعرس وعميه عبدالرحمن وعدنان الزنكيد.وليد السيف وعبدالعزيز الشمري وناصر الشمري يباركونالمعرس علي الزنكي مع شقيقه المقداد الزنكي وخالد النوري ومحمد التتاند.خالد الوسمي وبدر الكندري يهنئانمحمد العيسى وعبدالله العيسى يباركانطارق الخشرم مباركاالمعرس علي الزنكي متوسطا والده وعلي أسد وعبدالعزيز العنزي ومحمد أسيري ويوسف الملا ويوسف كرم وعلي معرفي وعبدالوهاب القناعي وفهد العميري ومحمد القلاف وعددا من الأصدقاءأحمد ذهب ومعتوق المعتوق يباركان احتفل د.جمال محمد الزنكي بزفاف نجله علي بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.