أعلنت شركة «كرافترز»، الشركة الكويتية المالكة والمشغلة لمجموعة مطاعم مبتكرة ذات بيئة متكاملة، عن إطلاقها «لافان» المطعم الهندي ذي العناصر المتكاملة من حيث البيئة المريحة والعفوية ذات التصميم العصري الحديث، وطريقة تحضير الأطباق في مطبخ مبتكر ومكشوف للزائرين حيث تقدم المأكولات مباشرة من فرن التندور إلى الطاولة.

وقد تم افتتاح مطعم «لافان» في الكويت في بداية شهر ديسمبر لتجربته من قبل زوار مختارين، ومن ثم تم افتتاحه بعد ذلك لعامة الناس، وهو إضافة جديدة لسلسلة المطاعم التي تديرها شركة «كرافترز» الكويتية والمتنامية بشكل سريع.

يتميز مطعم «لافان» بالتصميم العصري الحديث، حيث الأسقف العالية والأرضيات الخشبية والنوافذ الكبيرة والتي تمنح إحساسا بالانشراح رغم صغر المكان. ولتلبية فضول الزوار وإطلاعهم على طريقة التحضير تم تصميم المطبخ بحيث يكون مفتوحا للزوار، حيث يمكنهم مشاهدة الطهاة ومهاراتهم في الطبخ في ظل الروائح الهندية اللذيذة، ما يجعله المكان المفضل لمحبي المطبخ الهندي بعناصره المتكاملة.

وقال المتحدث باسم شركة «كرافترز»: «عندما فكرنا في إطلاق مطعم «لافان» لم نكن نفكر فقط في تقديم مأكولات وأطباق غنية بالنكهات الهندية، بل إن تركيزنا كان أيضا على ضرورة التميز في البيئة التي يتم فيها تقديم الطعام، وذلك للتفرد عن أي مطعم آخر. وبعد السفر على مدى أشهر إلى الهند والتعمق في خبايا مطبخهم، يسرنا اليوم أن نقدم هذه التجربة إلى الكويت وأن نوفر لزبائننا الكرام قائمة مأكولات هندية غنية وأصيلة في قلب الكويت».

تحتوي قائمة طعام «لافان» على مزيج من المكونات الطازجة التي يتم تقديمها في الأطباق التقليدية، بما في ذلك مزيج من أطباق الكاري والبرياني والأطباق المطبوخة في فرن التندور المخصص، حيث يتم يوميا تحضير خبز النان المصنوع يدويا.

تأسست شركة «كرافترز» في عام 2010 انطلاقا من رغبة مبادرين كويتيين برفع مستوى المطاعم في الكويت وتقديم أطباق عصرية بأسلوب مبتكر. وقد استطاعت المجموعة منذ تأسيسها أن تخدم سوق المطاعم التنافسي الكويتي وأن تقدم أرقى تجارب الطعام للعملاء وأشهى الأطباق المصنوعة من أجود المكونات الغذائية، وذلك في مطاعمها الأربعة «تراينجل» و«ردليز برجر» و«هوت جورميه هوت دوج» و«باو».

ومع مرور ما يقارب العقد على بداية الشركة وخبرتها في المطابخ تستكمل مسيرتها التوسعية مع افتتاح «لافان».

يقع مطعم «لافان» في برج المتروك بشارع خالد بن الوليد في مدينة الكويت. ويفتح المطعم أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وأيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء ومن الساعة السابعة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.