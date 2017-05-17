بهجت: القرشي فنان موهوب استطاع ببراعة رسم العديد من اللوحات الفنية بكل مهارة وتنوع

يوسف المرزوق: اللوحات الفنية ترسم ملامح من شخصيات الفلكلور لمصر القديمة

الحسيني: اللوحات نقلت أدق تفاصيل الحياة والأشخاص والمهن والفنون ما يمثل جملاً فنية رائعة



مواعيد المعرض من الساعة 8 إلى 10 مساءا

افتتح رئيس المكتب الثقافي المصري د.نبيل بهجت ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق معرض الفنان الزميل شريف القرشي «زمان بالأبيض والاسود والالوان» والذي يقام برعاية السفير المصري ياسر عاطف بمقر المكتب الثقافي المصري بالجابرية على مدى اسبوع كامل.

فنان موهوب

في البداية، قال رئيس المكتب الثقافي المصري د. نبيل بهجت ان شريف القرشي فنان موهوب استطاع ببراعة رسم العديد من اللوحات الفنية بكل مهارة وتنوع ونقل واقع الحياة في مصر القديمة بغزارة فنونها وتنوع اشخاصها وهو تعبير صادق بريشة فنان محترف.

واكد بهجت ان المكتب الثقافي المصري يفتح ابوابه امام جميع الفنانين لعرض ابداعاتهم المتميزة والتي تلقى اقبالا كبيرا من الجمهور، مؤكدا ان هذه مهمة رئيسية للمكتب الثقافي وهي تشجيع المواهب وافساح المجال امامهم لعرض ابداعاتهم الفنية والجمالية المميزة.

واقع مصر القديمة

من جانبه أعرب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق عن سعادته بمحتوى معرض الفنان الزميل شريف القرشي خاصة الصور التي ترسم ملامح من الفلكلور المصري لمصر القديمة وهو ما يعد تأريخا لواقع الحياة في فترات زمنية مختلفة وما تميزت به من فنون شعبية وحياة جسدتها اقلام وريشة الفنان شريف القرشي بكل احترافية.

وقال المرزوق ان لوحات القرشي هي تعبير صادق عن واقع مصر القديمة بكل جمالياتها وهو ما يؤكد موهبة القرشي في نقل هذا الواقع بتفاصيله من فنون ومهن قديمة اندثر بعضها ولكن مازالت ذاكرة الفن تتناقلها جيلا بعد جيل عبر رسم صور جميلة عن هذا الواقع الرائع.

وهنأ المرزوق، الفنان شريف القرشي بنجاح المعرض وتنوع محتواه وجمال معروضاته، متمنيا للزميل القرشي مزيدا من التميز والنجاح في حياته العملية والفنية.

تعبير صادق

من جهته، قال مدير التحرير الزميل محمد الحسيني ان معرض الزميل شريف القرشي يعد تعبيرا صادقا عن حياة الشعب المصري الجميل في فترات زمنية وتاريخية مختلفة حيث برع القرشي في تجسيد هذا الواقع المميز ونقله بكل دقة واتقان.

وقال الحسيني ان القرشي اهتم بنقل ادق تفاصيل الحياة والاشخاص والمهن والفنون وهو ما يمثل جملا فنية رائعة وسردا لواقع الفلكلور الشعبي المصري المبهر.

المدرسة الواقعية

اما الفنان شريف القرشي فأكد ان هذا المعرض يعد المعرض الفردي الاول له، مشيرا الى انه عضو في نقابة الفنانين التشكيليين المصرية منذ عام 2007.

واشار القرشي الى انه وبعد 10 سنوات من المعارض الجماعية قرر ان يعرض احدث اعماله الفنية التي تنتمي الى المدرسة الواقعية والمستوحاة من شخصيات حقيقية عايش جزءا منها في وكالة الغوري في مصر في العديد من المناسبات المختلفة.

ولفت القرشي الى انه كان متابعا جيدا لفرقة التنورة في مصر من راقصين وعازفين، مشيرا الى انه بحث ايضا حياة التنورة والفنون الشعبية في تركيا واختار منها عازف الناي وراقص التنورة ليثبت التشابه بين الثقافات.

وأوضح القرشي انه استخدم العديد من الخامات لرسم لوحاته والتعبير عن هذا الواقع المميز مثل الاقلام الرصاص كعنصر رئيسي في مختلف اللوحات ويتخللها بعض الاعمال بألوان الاكوريل والاحبــار السائلــة والباستل الزيتي.