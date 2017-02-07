سخّر نفسه وقدراته وإمكاناته للمصلحة العامة وأدار المسؤوليات الجسام بكل اقتدار

اجعلوا من العلم سلاحاً ومن مكارم الأخلاق ومبدأ الوسطية في ديننا سراجاً ينير لكم الطريق

تحتفل الكويت اليوم بالذكرى الحادية عشرة على التزكية السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمنصب ولاية العهد، اذ يعد سموه من رموز الكويت الكبار الذين عملوا بكل حب واخلاص وتفان على الارتقاء والنهوض بالوطن في كل المجالات.

ويفخر الكويتيون بالثقة الأميرية في اختيار سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد وهو الذي عمل طويلا في الخدمة العامة للبلاد مسخرا نفسه وقدراته وامكاناته للمصلحة العامة، فكان سموه رجلا قادرا دائما على حمل وتحمّل كل المسؤوليات التي كلف بها.



وتقلد سموه مناصب كثيرة فكان محافظا ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ونائبا لرئيس الحرس الوطني ونائبا اول لرئيس مجلس الوزراء وأدار كل هذه المسؤوليات الجسام بكل اقتدار.



وكان سموه ادى اليمين الدستورية امام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الـ20 من فبراير 2006 وبايعه مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة في ذلك اليوم.



واثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد، مشيدين بخطوة سمو أمير البلاد في تزكية سموه.



وأكد رئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي «رحمه الله» الدور البارز لسموه في خدمة الكويت، موضحا ان الشعب الكويتي يتمسك به قائدا في الحاضر وذخرا للمستقبل.



وخلال جلسة مجلس الأمة التي ادى فيها سمو الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية، اكد سموه ان تاريخ الكويت يشهد على ان هذه الدولة الصغيرة تمكنت دائما من تجاوز المحن والعقبات مهما تعاظمت بفضل الله ووقوف شعبها صفا واحدا صلبا خلف قياداته المتعاقبة.



وقال سموه «انني بكل الفخر والاعتزاز احني هامتي اجلالا واكبارا لهذا الوطن العظيم وشعبه الوفي الكريم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد».



واعرب سموه عن اعتزازه وامتنانه بثقة سمو أمير البلاد على تزكيته وليا للعهد والتي تكللت بموافقة مجلس الأمة، شاكرا سموه الأعضاء على الموافقة الكريمة على هذه التزكية التي حظيت بإجماع ممثلي الشعب الكويتي، معتبرا اياها وساما على صدره.



وكان صاحب السمو الأمير اصدر امرا أميريا في 7 فبراير 2006 بتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد نظرا الى ما عهد في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لولاية هذا المنصب فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون احكام توارث الامارة فيه.



وشهد العام المنصرم نشاطات عديدة لسموه بدأها في 9 فبراير بتشجيع العلم عبر استقباله رئيس واعضاء الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد حث سموه ابناءه الطلبة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في تحصيلهم العلمي والاهتمام بالتعليم التقني والمهني ليساهموا في مسيرة التقدم ورفعة وطنهم ومستقبله الواعد بسواعد كويتية ماهرة وان يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكدا لأبنائه الطلبة انهم محل ثقة واهتمام قيادتهم، داعيا اياهم الا ينشغلوا بغير التحصيل العلمي، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لما فيه خير وطنهم ومصلحتهم.



وفي 10 فبراير وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اقيمت احتفالية الذكرى الخمسين لانشاء ديوان المحاسبة بفندق شيراتون الكويت، وقد أناب سموه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد لحضور الاحتفالية.



لفتة تكريمية



وتكريما لسموه اصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد في 23 فبراير قرارا بتسمية معسكر الحرس الوطني «كاظمة» باسم معسكر الشيخ سالم العلي ومعسكر الحرس الوطني «القرين» في المنطقة الجنوبية باسم معسكر الشيخ نواف الأحمد تقديرا لسموه في تأسيس الحرس الوطني، وقال «الحرس» في بيان صحافي: ان هذا القرار يأتي تقديرا لما قام به كل من سمو الشيخ سالم العلي وسموالشيخ نواف الأحمد من أعمال جليلة في تأسيس الحرس الوطني، ودعم ومواصلة مسيرته الوطنية وتعزيز مكانته بين المؤسسات العسكرية والمدنية، ما جعله يتبوأ مركزا متميزا بينها ومحل اشادة وتقدير ومثالا للتفاني وحب الوطن وتكريسا للمواطنة والولاء.



الذود عن الوطن



وقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله في 27 فبراير بزيارة لإدارة قوة امن الحدود المرابطة على الحدود الشمالية في البلاد، واشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال امن الحدود وبكفاءتهم وتفانيهـــم، واخلاصهم في عملهم، فهم العين الساهرة للحفاظ على امن الوطن وبسط الاستقرار في مختلف ربوع البلاد.



وأكد سموه اهمية بذل الغالي والنفيس في الذود عن تراب الوطن الغالي والمحافظة على امنه واستقراره والوقوف دائما بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن البلاد، لأن رجال الأمن هم حصن البلاد الحصين وسياجه المنيع، موضحا سموه انه على ثقة كاملة بأبنائه رجال حرس الحدود في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم على الوجه الاكمل لكونهم لن يدخروا وسعا في الحفاظ على تراب الكويت ووحدة اراضيه لا سيما ان حفظ امن الوطن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم.



وخاطب سموه، حفظه الله، ابناءه رجال الحدود قائلا: بداية يسرني ان انقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أميرالبلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة.



فأنتم ابناء الكويت البررة لكم التحية والتقدير فسواعدكم سياج منيع وحصن حصين ضد من يجول بخاطره العبث بأمن البلاد ومقدراته وهذه المسؤولية لا يتحملها الا رجال مخلصون لبلدهم واننا على ثقة تامة بأنكم اهل لها وعلى قدر الاضطلاع بمهامكم وان تماسككم وروح الوحدة الوطنية يفوّتان الفرصة على أصحاب المخططات والنوايا التي تهدف الى زعزعة امن الكويت واستقرارها.



داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا قائد الانسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.



السياسة الاقتصادية



وحرص سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على ضرورة ترسيخ نهج اقتصادي شامل للبلاد وضمن هذا الإطار استقبل في 2 مارس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم واعضاء الغرفة حيث قدموا لسموه رؤية شاملة بشأن الاصلاح المالي والرؤية التنموية بالكويت في ضوء انخفاض اسعار النفط وقد اشاد سموه بهذه الرؤية الطموحة والواعدة والحرص على اقتصاد البلاد والعمل بإخلاص لمصلحتها مؤكدا ان الكويت فوق الجميع، مشيرا الى اهمية تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص وتضافر جهود الجميع لصياغة حاضر الدولة الاقتصادي ومستقبلها التنموي من خلال نهج اقتصادي شامل يقوم على تنويع مصادر الدخل لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي ودولي تحقيقا للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي.



الكشافة



وفي 13 مارس استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب السابق د.عبدالله الطريجي يرافقه اعضاء الاتحاد وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ22 للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وقد اشاد سموه بالحركة الكشفية ورسالتها الانسانية السامية في ترسيخ قيم الاخاء الانساني ونشر ثقافة السلام، مؤكدا على اهمية تعزيز علاقات الحركات الكشفية الخليجية العربية والاهتمام بطاقات ومواهب الشباب في سبيل رفع راية اوطانهم ومجتمعاتهم والعمل على غرس القيم والمفاهيم الايجابية والثقافية في نفوسهم وتعزيز الانتماء لأوطانهم والمحافظة على مقدراتها متمنيا لهم سموه التوفيق والنجاح.

وقد قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة. حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود.



وفي 14 مارس شمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برعايته المؤتمر الدولي السادس لأبحاث وتطوير الطاقة.



وفي 16 مارس ايضا افتتح سمو ولي العهد المؤتمر الثاني لكليات ادارات الاعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



جامعة الكويت



وتفضل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد فشمل برعايتـــه وحضـــوره في 22 مارس حفل التخرج السنوي الموحد لخريجي جامعة الكويت الدفعة الـ45 للعام الاكاديمي 2014/2015.



وفي البداية ألقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة قال فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) صدق الله العظيم.



الحفل الكريم، أبنائي وبناتي الخريجين الأعزاء، اليوم تغمر السعادة كويتنا الغالية اذ نحتفل بتكريم دفعة جديدة من خريجي الجامعة، فتلك الكوكبة من الشباب تمثل جيلا جديدا من الجامعيين ينضم إلى الأجيال التي سبقته ليزيد الصرح العلمي في بلادنا شموخا وازدهارا.



وتوجه سموه مخاطبا ابناءه الخريجين والخريجات قائلا: ابنائي وبناتي يطيب لي في هذه المناسبة السعيدة ان انقل إليكم اعز التهاني واسمى التبريكات مقرونة بخالص تمنيات اميرنا المفدى، حفظه الله ورعاه، كما يطيب لي ان اغتنم تلك المناسبة السارة، لكي اتحدت إليكم حديث الأب لأبنائه وبناته الأعزاء الذين بهم يزهو ويفاخر، ومن اجلهم يتوجه إلى المولى عز وجل داعيا سبحانه ان يعينهم ويجعل التوفيق والسداد حليفهم في مستقبل حياتهم.



واضاف سموه قائلا: ابنائي وبناتي الاعزاء لقد اثبتم جدارتكم واجتهادكم ومثابرتكم في العلم حتى تخرجتم في الجامعة، ولذا فإن وطنكم الغالي ينتظر منكم ان تتحلوا دائما بهذه الصفات المثالية، وان تظل رفعة الكويت وعزتها هدفا محوريا تجعلونه دوما نصب اعينكم في مستقبل حياتكم، افتحوا عقولكم لثمار التقنية الحديثة واجعلوا من العلم سلاحا ومن مكارم الاخلاق ومبدأ الوسطية في ديننا الاسلامي الحنيف سراجا ينير لكم معالم الطريق ويحصنكم في مواجهة التيارات المتطرفة، التي لا تمتّ الى الاسلام بصلة، بل تسيء اليه أمام العالم اجمع، تحصنوا وتمسكوا بأخلاقنا وتقاليدنا الأصيلة التي ورثناها عن الآباء والأجداد فهي خير زاد لكم في مستقبل حياتكم.



وتابع سموه قائلا: من الجدير بالذكر في هذا المقام، انه ينبغي مواصلة إحاطة الشباب بالمزيد من الرعاية الشاملة في مختلف المناحي مع تنمية قدراتهم على الابداع والتجديد، وفضلا عن ذلك فإنه يتعين بذل اقصى الجهود من اجل توفير فرص العمل، واسباب الحياة الكريمة لهم، مع تفعيل مشاركتهم الايجابية في بناء الوطن، في اطار من الحرية المسؤولة والالتزام بالقانون، فالشباب هم الطاقة المحركة لتنمية المجتمع وارتقائه، واساس امنه واستقراره.



واضـــاف سمـوه قائلا: لا يفوتنا في هذا السياق ان نوجه الثناء والتقدير إلى معالي الأخ الكريم د.بدر العيسى والى الاخ الكريم د.حسين الانصاري، بالاضافة الى الاخوة الكرام اساتذة الجامعة الافاضل، لما بذلوه جميعا من جهود متواصلة، حتى بلغ الخريجون هذا المستوى العلمي الرفيع.



وقال سموه: كما لا يفوتنا في هذا الصدد ان نوجه اطيب التهاني الى الاخوة والاخوات اولياء امور الخريجين، الذين احاطوهم بالرعاية والتربية الحسنة، فلهم منا جزيل التقدير والثناء، ومن الله العلي القدير، خير الثواب والجزاء.



وفي ختام كلمته، قال سموه: اسأل الله عز وجل، وانتم على ابواب مستقبل حافل بالأمل، ان يجمع سبحانه وتعالى قلوبكم على صالح القول والعمل وان يسدد على طريق الخير خطاكم، كما نتوجه اليه جل وعلا، ان يبارك وحدتنا ويحفظ وطننا من كل سوء، ويوفقنا جميعا بمشاركة جهودكم الفعالة، نحو تحقيق آمال وطموحات شعبنا الوفي، في ظل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد راعي مسيرتنا ونهضتنا، حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الانساني.



كما شمل برعايته الكريمة في 4 أبريل المؤتمر التربوي الـ42 لجمعية المعلمين، وفي 18 مايو كرم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار «عطاء متواصل فكر متجدد» للعام الدراسي 2014/2015.



حفظة القرآن



وتفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان في 20 ابريل بتكريم الفائزين في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته.



الأمن والسلام



ووجه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير في 9 يوليو الى كل اخوانه المواطنين داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين الأوفياء الذين اعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة بمناسبة عيد الفطر، سائلا المولى العلي القدير ان يعيدها على الوطن الغالي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحقق لهما كل ما يتطلعان اليه من عزة ورفعة ونماء، وان يسود الأمن والسلام شعوب العالم كافة، وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بوافر الخير واليمن والبركات، وان يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وان يعم ارجاء الكويت الاستقرار والأمن والأمان، وان يديم النعم على ارض الكويت ويحفظها من كل مكروه، وان يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



منتزه نواف الأحمد



واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد في 19 يوليو الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر والقائمين على مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة حيث قدموا لسموه شرحا تفصيليا للمشروع المزمع تنفيذه من قبل شركة نفط الكويت، حيث تبلغ مساحة المشروع مليون متر مربع ويتضمن مركزا كبيرا للتسوق ومركزا للمعارض والعديد من المطاعم والمقاهي ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، كما يحتوي المشروع على مسطحات زراعية وبحيرة اصطناعية وبرج للمرصد الفلكي وحديقة حيوانات ومنتجع يحتوي على فندق وشاليهات ومجمع تراثي لذوي الحرف اليدوية والقديمة ومجسمات مصغرة عن الكويت تمثل المحافظات الست ومسرح روماني وملاعب مغطاة.



وقد شكر سموه القائمين على هذا المشروع والجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل.



مشيرا سموه الى أهمية الإسراع في إنجاح هذا الصرح المعماري الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد ويخدم كل شرائح المجتمع، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.



دعم الاقتصاد



وأشاد سمو ولي العهد أثناء استقباله رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال د.نايف الحجرف وأعضاء الهيئة في 2 أغسطس بجهود القائمين وما بذلوه من جهد وعمل في سبيل الارتقاء بهذا المرفق الحيوي، مؤكدا سموه أهمية تطوير سوق المال وتحسين بيئته التنظيمية والإشرافية والرقابية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة للقانون وتحقيق الكفاءة والشفافية مما يسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله في البلاد.



ذكرى الغوص



وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تفضل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد فشمل بحضوره صباح 9 أغسطس حفل رحلة إحياء ذكرى الغوص الثامنة والعشرين والتي نظمها النادي البحري الرياضي.



الإنجاز الرياضي



وتفضل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد فشمل برعايتـه وحضوره صبـــاح 26 اكتوبر حفل تكريم 727 لاعبا ولاعبة من المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة المتميزين الذين حققوا إنجازات إقليمية وقارية ودولية للموسم الرياضي 2014/2015 والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة.



مسيرة الإصلاح



وفي 30 نوفمبر بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وفي 20 ديسمبر شمل سمو ولي العهد برعايته الملتقى الثالث والعشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «تعزيز الروح الإسلامية بالثقافة الوقفية».



الصرح الإعلامي



وفي لفتة تقديرية من سموه عبّر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في 5 يناير عن بالغ تقديره لجريدة «الأنباء» في ذكرى صدورها الـ 41 وذلك في برقية وجهها سموه الى رئيس تحرير «الأنباء» الزميل يوسف خالد يوسف المرزوق:



يطيب لنا أن نبعث لكم وإلى الأخوة العاملين بجريدة «الأنباء» ببالغ التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى السنوية لصدور العدد الأول من جريدتكم الغراء.



كما يسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن اعتزازنا بالمستوى الصحافي الراقي لجريدتكم الموقرة، ودورها في تعزيز وتنامي الحركة الإعلامية، متمنين لصحيفة «الأنباء» المزيد من التوفيق والسداد، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة بلدنا الغالي الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وأدامه ذخرا للبلاد.



الإنجازات الطبية



واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح 9 يناير وزير الصحة د.جمال الحربي ود.مثنى مثقال السرطاوي، حيث قدما لسموه شرحا حول الإنجاز الطبي الذي ابتكره د.السرطاوي في تركيب الركبة والمفصل الصناعي من خلال إجراء عملية جراحية دون قطع الأربطة والعضلات.



وقد هنأه سموه بهذا الإنجاز الطبي الذي يعتبر إنجازا جديدا يضاف الى إنجازات الكويت ونموذجا كويتيا مشرفا يدعونا للفخر به وبمن يسعون الى ازدهار بلدهم، متمنيا له سموه التوفيق والنجاح كما حثه على المزيد من الإنجازات في البحث العلمي والطبي.

أكدوا أن سموه طيب القلب دمث الخلق قريب من قلوب الكويتيين جميعاً

نواب لـ «الأنباء»: ولي العهد.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات

صالح عاشور: من يعرف سمو ولي العهد يعرف كويت التواضع والإنسانية والوفاء

الدقباسي: سمو ولي العهد معروف بالطيبة والسماحة والقرب من الجميع

الدميثير: سموه رجل قادر دائماً على حمل وتحمل كل المسؤوليات التي يكلف بها

الخنفور: سموه له دور كبير على مدار نصف قرن من العمل العام في جميع المجالات وإنجازاته متواصلة

عسكر: سمو ولي العهد دائماً ما يؤكد على وحدة الكلمة والدعوة إلى العمل من أجل المحافظة على الكويت

حماد: مسيرة سموه حافلة بالإنجازات والعطاء التي يشهد لها القاصي والداني

ماجد المطيري: سموه يتميز بالطيبة ودماثة الخلق مع قوة الشخصية والثقافة

الخضير: سموه يملك رصيداً كبيراً من المحبة والمودة في قلوب أبناء الكويت

السويط: ولي العهد اتسم بالحنكة والاتزان فلم نرَ من سموه إلا الحكمة والعقلانية والخبرة

الشويعر: سمو ولي العهد إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ

العتيبي: سمو ولي العهد منح الكويت حباً وعطاء خلال مسيرة حافلة بالإنجازات

الخليفة: قدم خلال مسيرته الكثير من العطاء الوطني وساهم في بناء الدولة الحديثة



موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبد الحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان





تقدم عدد من نواب مجلس الأمة بأسمى التهاني وأرق التبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في الذكرى الحادية عشرة على التزكية السامية لسموه لولاية العهد، مؤكدين أن سموه يتميز بالطيبة ودماثة الخلق مع قوة الشخصية والثقافة، ويمتلك رصيدا كبيرا من المحبة والمودة في قلوب أبناء الكويت.

وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن سموه قدم خلال مسيرته الكثير من العطاء الوطني وساهم في بناء الدولة الحديثة، وله دور كبير على مدار نصف قرن من العمل العام في جميع المجالات وإنجازاته متواصلة، لافتين إلى أن سمو ولي العهد اتسم بالحنكة والاتزان فلم نر من سموه إلا الحكمة والعقلانية والخبرة، ومعروف بالطيبة والسماحة والقرب من الجميع، وهو رجل قادر دائما على حمل وتحمل كل المسؤوليات التي يكلف بها.

وأضافوا أن سمو ولي العهد إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معان، ودائما ما يؤكد على وحدة الكلمة والدعوة إلى العمل من أجل المحافظة على الكويت، ومنح الكويت حبا وعطاء خلال مسيرة حافلة بالإنجازات.



الساعد الأيمن



في البداية، قال النائب صالح عاشور إنه كان وما زال العضد واليد اليمنى لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، معربا عن فخره وأبناء الشعب الكويتي بأن يكون سموه الساعد الأيمن وصمام الأمان وولي العهد.



وأضاف عاشور ان من يعرف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يعرف كويت التواضع وكويت الإنسانية وكويت الوفاء، وسباق في الحضور لمشاركة أبنائه من الشعب الكويتي، وقريب من الناس. واسأل الله أن يطيل عمر سموه وأن يجعله ذخرا للكويت وأهلها.



القائد الوفي



بدوره، قال النائب د. حمود الخضير ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يملك رصيدا كبيرا من المحبة والمودة في قلوب ابناء الكويت يوازي ما يكنه سموه لشعبه من اعتزاز واهتمام ورعاية أبوية صادقة.

وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لأداء سمو الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وليا للعهد في الـ 20 من فبراير عام 2006 ان سموه كان ساعدا قويا وسندا مؤثرا في كل الاحداث التي شهدتها الكويت في تاريخها الحديث.



وأوضح الخضير ان سموه كان في كل المواقع التي عمل بها والمناصب التي تبوأها مثالا للقائد الوفي المخلص الذي يتفانى في خدمة وطنه وأبنائه ويضحي بالغالي والنفيس من اجلهم.

وذكر ان سمو ولي العهد ترك بصمات بارزة في مختلف المجالات التي تقلد مسؤوليتها، مشيرا إلى إنجازاته الواضحة عندما تولى مهام محافظة حولي، مشيرا إلى انه استطاع ان يحولها إلى منطقة سياحية وتجارية كبيرة وراقية تتمتع بمكانة عالية وتلعب دورا مهما في الحياة التجارية والاقتصادية الكويتية.



وأضاف الخضير ان سمو ولي العهد كان عنوانا للنجاح في مختلف المناصب والمواقع، وتميز طوال مسيرته الخالدة بالحنكة والقدرة على إدارة الأزمات بهدوء مستلهما خبرته الكبيرة التي اكتسبها من التصاقه بشقيقه الأكبر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وقربه من الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراهما، فكانا لسموه القدوة الحسنة.



وقال ان سموه كان شريكا فاعلا في عملية البناء التي شهدتها الكويت منذ نهاية الخمسينيات وساهم في صناعة قراراتها وتحقيق انجازاتها وانصهر في أحداثها حتى وصلت الكويت إلى بر الأمان رغم الشدائد والتحديات التي تحيط بالمنطقة.



من جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة إن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد قدم خلال رحلته الممتدة منذ مطلع الستينيات ولا يزال يقدم الكثير من العطاء الوطني وحقق العديد من الانجازات التي ساهمت في بناء الدولة الحديثة.



وقال الخليفة، ان سموه كان مثالا للبذل والعطاء والتفاني في العمل من اجل تحقيق الخير لوطنه.

وأكد الخليفة ان اختيار سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد يجسد حنكة وبصيرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاستكمال مسيرة الازدهار والتقدم وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في بناء دولة عصرية حديثة.



وأوضح ان سمو ولي العهد كان له دور قوي ومؤثر في تحقيق مسيرة النهضة والبناء التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي وساهم بأعمال كبيرة وانجازات خالدة في هذه المسيرة التي يتذكرها أبناء الكويت بالتقدير والإجلال.



وقال الخليفة ان سموه تقلد منذ ريعان شبابه العديد من المناصب القيادية المهمة، فحمل مسؤوليتها بجدارة واقتدار ونجح في أداء رسالتها وترك في كل موقع بصمات واضحة.



وأشار إلى ان سمو ولي العهد تميز دائما بالحرص على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي وتمسكه بالديموقراطية والتزامه بالدستور وتصميمه على تطبيق القانون وسعيه الدؤوب نحو تحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد الخليفة ان سمو الشيخ نواف الأحمد يعتبر حالة متفردة في حبه للكويت وشعبها وحنينه الكبير لأرضها التي نادرا ما يغادرها او يبتعد عنها لشعوره الشديد بعدم الراحة او السعادة إلا فوق ترابها وبين أهلها.



بدوره، قال النائب ثامر السويط نجدد العهد لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأتقدم الى مقام سموه بأسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، على مدى عقد من الزمن حمل الكثير من الأحداث.



وأكد أن سموه اتسم بالحنكة والاتزان، فلم نر من سموه الا الحكمة والعقلانية والخبرة، وهذا ليس بغريب على سمو الشيخ نواف الاحمد المعروف بالتزامه الديني، فخبرته وتقلده لمناصب عدة صقلت خبراته السياسية وأعدته خير إعداد لمنصب ولاية العهد.

وأضاف السويط أن المعروف عن سمو ولي العهد التدين وتواضع سموه، وتاريخ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حافل بالمواقف الجليلة وأيضا دائما يكون على اطلاع بكل الأمور التي تحدث داخل الكويت وحريص دائما على تقديم نصائحه وخبراته لخدمة هذا الوطن والمواطنين، وسموه سباق في ايجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه الدولة.

وتقدم السويط لسمو الشيخ نواف الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات، فهو وأخوه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رائدان في قيادة مسيرة الكويت إلى الأمام، فقد ساهم سموهما إسهاما كبيرا جدا في الحفاظ على أمن وأمان الكويت ودائما يبثان الطمأنينة في نفوس المواطنين.



من جهته، بارك النائب علي الدقباسي الذكرى الحادية عشرة على التزكية السامية ، مؤكداً أن سموه عرف عنه دماثة الخلق والتواضع الذي دائما نقتدي به، مشيرا إلى ان سمو الشيخ نواف الأحمد الذي أجمع عليه الشعب وليا للعهد هو حبيب الشعب الكويتي الذي يتطلع إلى الرقي في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وعضيده سمو ولي العهد.

وأضاف الدقباسي أن الكويت ستبقى واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار وبلد خير وعطاء، وقد عودتنا أسرة آل الصباح على التراحم والتواصل فيما بينها وبين الشعب الكويتي والعلاقات التي تربطهما، وأنا أعتقد ان هذا التواصل ليس من 350 عاما بل اكثر من ذلك.



وقال إن سمو ولي العهد معروف بالطيبة والسماحة والقرب من الجميع، وهو خير سند لصاحب السمو الأمير، والكويت وشعبها عرفت سموه منذ فترة طويلة بمناصب متعددة كان كفؤا لها واثبت بجدارة قدرته على العمل والعطاء من اجل الكويت وشعبها، مؤكدا ان سمو ولي العهد هو صمام الأمان بعد صاحب السمو الأمير.



بدوره، تقدم النائب خلف دميثير بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 11 سنة على تولي سموه منصب ولي العهد، متمنيا أن يديم الله موفور الصحة والعافية على سموه.



وأضاف أن سموه عرف عنه التواضع ودماثة الخلق، عمل طويلا في الخدمة العامة للبلاد، مسخرا نفسه وقدراته للصالح العام، مؤكدا أن سموه رجل قادر دائما على حمل وتحمل كل المسؤوليات التي يكلف بها، فتقلد المناصب بأنواعها، فكان محافظا ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للشؤون، ونائبا لرئيس الحرس الوطني ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، وقد تولى كل هذه المسؤوليات الجسام فأدارها بكل اقتدار بل كان قادرا دوما على كسب المزيد من الأحبة حتى تمتع بشعبية طاغية قلما يوجد لها مثيل.



وأكد دميثير ان البصمات التي وضعها سموه في عهده وفي عهد صاحب السمو الأمير واضحة، فقد وضع سموهما لبنات على طريق النجاح والازدهار للكويت وشعبها، داعياً الله أن يمن على سموهما بمزيد من النجاح والإنجاز اللذين يقدمانهما لهذا البلد وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين.



وقال النائب سعد الخنفور: إن سمو ولي العهد رجل يحبه الشعب الكويتي ورجل خدم البلاد كثيرا ومازال يخدم البلاد وقدم الكثير لما فيه مصلحة البلاد ومواقف الشيخ نواف الأحمد لا تنسى، إذ انه الساعد الأيمن لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ توليه رئاسة الوزراء، وقدم الكثير وسيقدم كل ما فيه خدمة للوطن والمواطنين.

وتمنى الخنفور ان يطيل الله عمر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ويوفقه لخدمة البلد وهو من رجالات الدولة وله بصمة في توليه عدة مناصب وان شاء الله الكويت دائما عامرة بالقيادات سواء من الأسرة الحاكمة أو الشعب.

وأضاف الخنفور بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على تزكية سموه وليا للعهد، أن سموه له دور كبير على مدار نصف قرن من العمل العام في جميع المجالات وإنجازاته متواصلة لما يعرف عنه من مناقب حميدة وخبرة طويلة لاقت إجماعا نيابيا وشعبيا، مشيرا الى أن سموه عرف بحرصه خلال المسؤوليات التي تولاها على تعزيز الفضائل والقيم في مجتمعنا إلى جانب كفاءته وجدارته وحس المسؤولية الرفيع الذي يتمتع به وإيمانه الشديد بأهمية الفضائل الاجتماعية وروح الأسرة الواحدة التي تجمع الكويتيين.



وبارك النائب سعود الشويعر لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على مرور 11 سنة على توليه منصب ولاية العهد، وتمنى موفور الصحة والعافية لسموه، مؤكدا ان سموه كان دائما قريبا من الجميع، حيث انه خدم الكويت في عدة مواقع وساهم في نهضتها.

وأضاف الشويعر أن سمو ولي العهد إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معان، ودود يحمل بين ضلوعه قلبا كبيرا يتسع لمحبة الجميع عطوف، يعرف أهل الكويت جميعا سموه بتواضعه ودماثة خلقه وطيبة تنطق بها ملامح وجهه وأفعاله وفزعته لنصرة الضعيف وإنصاف المظلوم، والوقوف بجانب كل صاحب حق حتى يصل إلى حقه.



وأكد أن الشيخ نواف يتحلى بالصدق واللباقة في التعامل وحسن استقباله للقاصي والداني وفتح قلبه قبل بابه للجميع والناس جميعا أمامه سواء وهم سواسية أمام القانون، ويعمل بجد ويحب انجاز ما يوكل إليه من مهمات.



بدوره، بارك النائب عسكر العنزي مرور 11 سنة على التزكية السامية، ولا شك انه خير عون لصاحب السمو الأمير لما عرف عنه حبه لخدمة البلد والشعب وسماحته وإنصافه.



وقال عسكر إن سموه يتمنى للكويت أن تكون دائما واحة للأمن والأمان والاستقرار ويتمنى من الجيل الصاعد من الشباب الكويتيين، الذين هم أعمدة المستقبل وبناة كويت الحضارة والتقدم، ان يتمسكوا بمبادئ ديننا الحنيف وان يتحلوا بالخلق الحسن وان يتسلحوا بالعمل والمعرفة من اجل بلادهم الكويت الحبيبة التي يعشقها ويعمل دائما من اجلها.



وأكد عسكر ان سموه خير عضد لصاحب السمو الأمير، ولا شك ان الأخلاق التي عرف بها سمو ولي العهد جعلته مقربا من قلوب الكويتيين بشكل كبير، مضيفاً أن سمو الشيخ نواف الأحمد دائما ما يؤكد على وحدة الكلمة والدعوة الى العمل من اجل المحافظة على الكويت وتجنيبها أي خطر وحمايتها من أي طامع لينعم أهل الكويت بكويتهم وليحموها وليدافعوا عنها وتحتويهم ناشرة لواءها على كل من هم على ارضها ليكونوا يدا واحدة قوية ومتماسكة تعمل بإخلاص لتجني ثمرة اخلاصها.



وتمنى عسكر لسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية وطول العمر لكي يستمر سموه في خدمة الكويت وقضاياها واستقرارها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



مسيرة حافلة بالإنجازات



بدوره، هنأ النائب خالد العتيبي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة مرور 11 سنة على التزكية السامية، لافتاً إلى أنه نال ثقة سمو الأمير والأسرة الحاكمة والشعب الكويتي كله في مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت.

وأكد العتيبي أن سمو ولي العهد منح الكويت حبا وعطاء خلال مسيرة حافلة بالإنجازات ولم يدخر سموه جهدا في العمل على تحقيق أهداف الدولة وتطلعات شعبها وتحقيق آماله وطموحاته.

وأضاف أن سموه يتمتع بدماثة الخلق وسمو أخلاقه ومثال يحتذى لأدبه الجم وحبه لشعبه وحرصه على التواصل الشخصي والرسمي مع ابناء شعبه على المستوى الشخصي.

وأكد العتيبي ان سمو ولي العهد على المستوى الرسمي أمضى عدة عقود في المناصب الحكومية، فتولى منصب محافظ حولي، ثم تولى منصب وزير الداخلية، ومنصب وزير الدفاع، ثم تولى بعد التحرير منصب وزير الشؤون والعمل، ثم تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، ثم تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهذه المناصب لا شك أنها صقلت شخصيته وخبرته، ولأنه أثبت نجاحا وظيفيا وتعاملا ذكيا ومهذبا مع مجلس الأمة، لذلك اختاره القيادي والخبير في السياسة الدولية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سندا مباشرا له من خلال اختياره وليا للعهد.



وسأل الله أن يطيل في عمر صاحب السمو الأمير وأن يحفظه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ذخرا للكويت وأهلها والمقيمين على أرضها.



رجل الأفعال



من جانبه، قال النائب ماجد المطيري: ان انجازات سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ستظل شاهدة له على انه رجل أفعال لا أقوال في المناصب التي تولاها سموه، كما انه العضيد لصاحب السمو الأمير في دعم سياسات الكويت على الأصعدة المحلية والدولية والاقليمية لتصبح محط أنظار العالم.



وتابع قائلا: كما ان سموه من الداعمين للعلم والعلماء والبحث العلمي، فلا يفوته اي محفل علمي الا ويكون له من الحضور، مؤكدا ان العلم هو الذي يقود البلاد الى مصاف النهضة، وسموه لا يتوانى في دعم الشباب في كل الميادين إيمانا منه بأن الشباب هم عماد المستقبل.



وذكر المطيري ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لم تقتصر حكمته وجهوده على تطوير القطاع الأمني في الكويت فحسب بل امتدت لتشمل الدول الشقيقة، حيث اسهم سموه بشكل فاعل في دعم وبناء التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن الكويتيين لن ينسوا دور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد خلال فترة الاحتلال الصدامي، حيث بذل سموه، وكان حينها وزيرا للدفاع، جهودا استثنائية لإعادة تنظيم صفوف الجيش الكويتي في الخارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة في حرب تحرير البلاد.

وأضاف: كما تميز سموه بالطيبة ودماثة الخلق مع قوة الشخصية والثقافة، ما ساهم في تعزيز خبراته المكتسبة من خلال رحلته الطويلة والثرية في العمل السياسي.



جهود حثيثة



بدوره، قال النائب سعدون حماد: أود ان اقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لتزكية سموه لولاية العهد.



وقال حماد: لقد كانت لسموه جهود حثيثة امتدت إلى دول الجوار، فقد ساهم وبشكل فعال في دعم وبناء التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على عمق الروابط المشتركة بين ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن جهود سموه اثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت، حيث كان وزيرا للدفاع وعمل على إعادة تنظيم صفوف الجيش الكويتي في الخارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة في حرب التحرير.

وأشاد حماد بمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات والعطاء التي يشهد لها القاصي والداني، فتميزت مسيرة سموه بالتآخي والمحبة بينه وبين كل المواطنين، داعيا الله عز وجل بموفور الصحة والعافية لسمو الشيخ نواف الأحمد وان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في البلاد.

أكدن أن سموه قيادي من الطراز الأول يتسم بالتواضع ويتميز بقربه من الجميع في مختلف المناسبات

شخصيات نسائية لـ «الأنباء»: مسيرة ولي العهد حافلة بالإنجاز والعطاء للوطن

النقي: سموه ساهم في دعم وبناء التكامل الأمني في الخليج والدول العربية

الصالح: شخصية سمو ولي العهد قريبة من قلب كل مواطن لحرصه على مشاركة الجميع أفراحهم وأحزانهم

الحويلة: سموه حريص على الشباب ويعتبرهم عماد المستقبل وقلب الكويت النابض

العبيدلي: ولي العهد يتميز بالحنكة السياسية وزرع في نفوسنا حب الوطن والبذل والعطاء

الحوطي: سموه داعم للعلم والعلماء ويؤمن بأن الاستثمار البشري هو أفضل أنواع الاستثمار

العصفور: ولي العهد مدرسة في الإدارة الحكومية وأثر في العديد من الكفاءات العسكرية الذين تعلموا منه حب العمل

آلاء خليفة





تمر الذكرى الـ 11 على التزكية السامية لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد لتشهد على انجازات عديدة واسهامات واضحة وجوانب مضيئة في تاريخ البلاد، وتجدد انتماء وولاء وحب ابناء الكويت المخلصين للقيادة السياسية ورموز الوطن، وبهذه المناسبة تقدم عدد من الشخصيات النسائية من الاكاديميات والقانونيات والناشطات في المجالات المختلفة خلال تصريحات لـ «الأنباء» بأسمى التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد مستذكرات انجازات سموه على مدار السنين الماضية، وحبه للبذل والعطاء وأياديه البيضاء الممتدة في كل مكان، متمنيات له موفور الصحة والعافية، وللكويت المزيد من التقدم والرخاء والنهضة.



وفي البداية، قالت المستشارة ومحامية الدولة نجلاء النقي: ان أسرة آل الصباح هم رموز الكويت وقدوتنا جميعا بايعناهم منذ القدم وعلى العهد والوعد باقون، متقدمة بأسمى آيات التهنئة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الـ 11 لتولي سموه ولاية العهد.



وأضافت النقي: الشعب الكويتي يلتف حول قيادته السياسية ويتمسك بها ولنا في الاحتلال العراقي دليل قوي على ذلك، عندما تماسك ابناء الكويت جميعا والتفوا حول القيادة السياسية على الرغم من ان الوطن كان حينها بلا شرعية ومسلوب الا ان تماسكنا وتعاضدنا ابلى بلاء حسن ورجعت لنا الكويت خلال 7 اشهر فقط وكانت سابقة في تاريخ الحروب في العالم ان تسترد دولة بأكملها خلال تلك الفترة، وكيف ان القيادة السياسية والحكومة الرشيدة حافظت على كرامة ابناء الكويت، مشيدة بالنهج الذي يتبعه سمو ولي العهد مع الشعب الكويتي وأبوابه المفتوحة للجميع واياديه البيضاء في تقديم المساعدات لمن يحتاجها.



أما فيما يخص مسيرة سمو ولي العهد العملية، فأوضحت انه ذو خبرة وحكمة، تميز في جميع المناصب التي تولاها وصولا الى ولاية العهد، مشيرة الى ان سموه عين محافظا لمحافظة حولي خلال عام 1961 حتى عام 1978 عندما عين وزيرا للداخلية واستمر فيها حتى عام 1988 عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع، وبعد تحرير الكويت عين في 1991 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وظل يتولى مسؤوليتها حتى عام 1992 عندما خرج من الوزارة، وفي اكتوبر 1994 عين نائبا لرئيس الحرس الوطني وفي عام 2003 عاد مرة اخرى لوزارة الداخلية واصبح وزيرا للداخلية وفي العام نفسه صدر مرسوم اميري بتعيينه نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، لافتة الى انه بعد تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، اصدر سموه في 7 فبراير 2006 أمرا اميريا بتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد.



وأشارت النقي الى ان سمو ولي العهد ساهم في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وعمل على ترغيب الشباب الكويتي في الانخراط في سلك الشرطة والعمل الاداري بوزارة الداخلية بهدف تطوير العمل، بالإضافة الى العمل بسياسة الإحلال في وزارة الداخلية وافسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم مكان كبار السن وذلك لضخ الدماء الجديدة بالوزارة والاستفادة من طاقات الشباب فضلا عن انشاء ادارة شؤون المختارين وشؤون الانتخابات، فإنجازات سموه يشهد لها التاريخ ومحفورة في جميع الميادين والمجالات في الكويت.



بدورها، قالت المحامية ابرار الصالح: نهنئ انفسنا بمناسبة الذكرى المجيدة لتولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مقاليد ولاية العهد، مضيفة: منذ تولي سموه ولاية العهد كان وما زال خير عون وسند لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومكانة الكويت الدولية تتميز يوما بعد يوم وتجاوزت الى وصولها مركزا للإنسانية وأميرها «قائدا للإنسانية»، لافتة الى ان حقبة سموه امتازت بالتمسك بالدستور وتطبيق القانون ودعم حق الشعب في ممارسة حقه الدستوري كاملا، ونستذكر انه استطاع بحنكته وحكمته السديدة العبور بقيادة البلاد في ظروف عصيبة من خلال التقائه مع فئات المجتمع ومد جسور التواصل مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات الوثيقة مع المنظمات الإقليمية والعالمية.



وذكرت الصالح ان سمو ولي العهد شخصية قريبة من قلب كل كويتي كونه يتسم بالمحبة والتسامح والتواضع فهو يشاطر الكويتيين افراحهم واحزانهم وله في قلوبهم مكانة خاصة، واليوم نبارك لأنفسنا ولأهل الكويت جميعا ذكرى تسلم ولي العهد مقاليد ولاية العهد، ونسأل المولى أن تستمر الكويت بلد الخير والعطاء والأمان والحرية.



من جهتها، أوضحت عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس ورئيسة مركز الأسرة للاستشارات النفسية والاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة: في الذكرى الـ 11 لتولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونهنئه مجددا على اختياره لسموه ولي العهد ليكون خير سند له في قيادة الأمة، لافتة الى أن سمو ولي العهد كان ولا يزال في طليعة الشخصيات المؤثرة في بناء الكويت الحديثة وكان سباقا دائما الى كل ما يوحد الصف ويلم الشمل بين الكويتيين جميعا وعبر كل المواقف العصيبة التي مرت بها الكويت خلال ما يزيد على عقد من الزمان، وهكذا هم الرجال الكبار المخلصون الذين لم يدخروا جدا ولا وقتا في سبيل رفعة الكويت.



وأضافت: لقد وعى سموه عظم المسؤولية التي ألقاها اختيار صاحب السمو الأمير له وليا للعهد وعمل دائما على تعزيز هذه الثقة السامية بالمزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وبصفتي أستاذة بجامعة الكويت كنت أتلمس دائما حرص سموه على الشباب في الجامعة وخارجها، وهو يضعهم نصب عينيه لأنه يدرك أنهم عماد المستقبل وقلب الكويت النابض اليوم وغدا، ولهذا نرى أن سموه لا يتأخر أبدا في رعاية الكثير من المناسبات الشبابية والطلابية تحديدا، وبهذه المناسبة أتقدم لسموه بالشكر الجزيل والامتنان الوافر على كل ما قدمه لنا قبل وأثناء توليه المسؤولية، ونعاهد سموه بعد معاهدتنا لصاحب السمو الأمير على مضاعفة الجهود في كل الاتجاهات وعلى مختلف الصعد من أجل كويتنا الحبيبة لا لنعيد لها بريقها من جديد وحسب ولكن أيضا لنرسخ مكانتها الكبيرة بين الأمم ولنحاول أن نعيد الثقة الى شبابنا تجاهها.



من ناحيتها، تقدمت رئيسة القطاع القانوني والحقوقي في اتحاد المرأة العربية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية والعضو في «سوروبوتيميست» تهاني العبيدلي بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول ذكرى تولي سموه ولاية العهد، مؤكدة أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب كل الكويتيين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.



وتابعت العبيدلي: نتضرع الى الله عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية فسموه سندنا وعزوتنا، حيث حقق العديد من الانجازات والعطاء منذ الستينيات، مؤكدة ان سموه يتميز بالحنكة السياسية وهو نموذج قيادي امني من الطراز الاول زرع في نفوسنا جميعا حب الوطن والبذل والعطاء ولشخصيته المتواضعة أحبه الجميع فهو رجل دولة ذو حكمة وبعد نظر ونجدد له العهد والولاء ونفتديه بأرواحنا.



وفي السياق ذاته، قالت الأستاذ المشارك في المعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي: نبارك للشعب الكويتي قبل أن نبارك لسمو ولي العهد بالذكرى 11 لتولي سموه مقاليد ولاية العهد، مشيدة بمآثر سموه فهو أب يفتح قلبه قبل بابه لكل الشعب الكويتي وكل من يسأله.



وزادت الحوطي: وعن تجربة فكلما واجهتنا مشكلة نجد أن باب سموه مفتوح لكل الكويتيين ليسمع ويساند كل مواطن، كما ان مسيرة سموه حافلة بالإنجازات والعطاء فهو صاحب اياد بيضاء في جميع الميادين، مشيدة بدعم سمو ولي العهد للعلم والعلماء وتشجيعه الدائم في اكثر من مناسبة على اهمية العلم والبحث العلمي وان الاستثمار البشري هو من افضل انواع الاستثمار، لافتة الى ان اهم ما يميز سمو الشيخ نواف الأحمد ما يحمله من طيبة قلب وتواضع وسماحة ومحبة للشعب الكويتي فهو أب لجميع الكويتيين، مضيفة: وبمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية على بلدنا الكويت نرفع اسمى ايات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولكل ابناء الشعب الكويتي متضرعين لله عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه في ظل القيادة السياسية الحكيمة.



وأكدت رئيسة لجنة المرأة بنقابة العاملين بوزارة التربية وموجهة الخدمة النفسية بمنطقة العاصمة التعليمية د.سناء العصفور ان تاريخ 20 فبراير 2006 مهم جدا في حياة الشعب الكويتي وكانت فيه المبايعة داخل مجلس الأمة من كل الأعضاء بعد التزكية السامية من صاحب السمو الأمير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد، وهو أهل لهذه التزكية الأميرية لما يتمتع به من حكمة وعدل واتزان في مسيرة حياته العملية التي تولي فيها عدة مناصب وزارية واستطاع من خلالها أن يرتقي بالبلاد بجدارة ويطور الوزارات التي ترأسها وتسلم زمام مسؤوليتها.



وذكرت العصفور ان سمو ولي العهد أحد الرجال الذين كان لهم الدور الكبير والمشرف خلال فترة الغزو العراقي الغاشم وعمل بإخلاص دون كلل لتحرير أرضنا ووطننا من الغزاة المعتدين، مشيرة الى ان سموه يتميز بالنظرة الثاقبة والحكمة الفريدة، كما انه مدرسة في فن الادارة الحكومية وتخرج في مدرسته الكثير من الكفاءات العسكرية وتعلموا منه حب العمل وكيفية اتخاذ القرار والعمل الجماعي.



وأردفت: ونحن نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 11 عاما على تولي سموه ولاية العهد لا ننسى عطاءه الكبير ودوره القيادي في المحافظة على الاستقرار والأمان للوطن والمواطنين، حيث يمتلك سمو ولي العهد مكانة كبيرة لدى اهل الكويت وحبا وتقديرا كونه قريبا جدا منهم ومشاركا لهم في كل مناسباتهم ونحن ككويتيين محظوظون بأن تحكمنا أسرة الصباح ونحمد الله على ذلك.

ومضة

تواضع حاكم!.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

y.abdul@alanba.com.kw

يوسف عبد الرحمن

التواضع فضيلة إلهية ترفع مقام الإنسان أمام خالقه وأمام الناس جميعا، والتواضع لباس يتزين به صفوة الخلق من الأتقياء والمتواضعين، وتكون هذه الصفة جميلة جدا عندما تجيء من حاكم!

وفي أحد مساجد الكويت العامرة بالمصلين، وفي يوم جمعة شق طريقه «إنسان حادب على دينه يلبس التواضع سلوكا ومسلكا وليس تصنعا» ليجلس في الصفوف الأمامية مع خلق الله يقرأ القرآن، ولعله اختار سورة الكهف وجلس بجانبه مواطن كويتي وابنه ذو السنوات الأربع «يلبس الزي الوطني الغترة والعقال» ولعل منظر الطفل الكويتي باللباس الوطني جعل سموه يلتفت إليه ويدرك حاجته، وكان الأب والابن في حالة من الإصابة «بالرشح والكحة»، وهما بحاجة ماسة الى «ورق النظافة»، فما كان من «شيخنا المتواضع» إلا أن قام وتخطى المصلين الى الصف الأول وتناول «علبة كلينكس» ووضعها أمام «الأب وابنه»، وكم كانت نظرة الطفل إلى من قام بهذا الفضل نظرة تعلوها كلمة «شكرا.. شكرا.. شكرا» صامتة بالعيون لهذا المتفضل الذي أنقذ الموقف، وتنم عن تواضع جم عرف به «صاحبه»!

كنت والله أراقب الموقف، وتمنيت أن أصوره لكم لأنه كان لمحة مبادرة غاية في الجمال والتواضع والذوق والأبوة الحانية من حاكم لأبناء شعبه الأوفياء، ولا يريد من هذا مديحا، وفي عمله لا يخشى الملامة، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)، هذا التواضع الكبير فيه حظي بحب الشعب له ولأنجاله الكرام وسيظل هذا الحاكم يعطي شعبه من قلبه وروحه ولتطفو مثالياته على كل مثالية.

قمة هذا التواضع رأيته من سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الذي جعلني وغيري من المصلين الذين رأوا المنظر العجيب يشكرون الله ويحمدونه على وجود «حكام» هذه مزاياهم ومعاملتهم مع شعبهم، وحكام الكويت على الدوام يشاركون الناس أفراحهم وأتراحهم، حلما وسخاء وتواضعا وحسن خلق.

ومضـة: تدنو من العظمة بقدر ما تدنو من التواضع.

في إحدى الجمع خرجنا عقب الصلاة، وكان معي أستاذنا الكبير محمد مساعد الصالح، رحمه الله، وبعد أن سلمنا على سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، أطال الله عمره في صحة، قال الأستاذ محمد الصالح موجها الكلام إلى سمو ولي العهد: أين الحراسات طال عمرك؟ ابتسم سموه بضحكته التفاؤلية المتصالحة مع النفس رافعا رأسه الى السماء، ما أروع الإجابة! اللهم احفظه من كل شر وسوء يا رب العالمين.

آخر الكلام:

نفخر والله بسمو ولي عهدنا الأمين، فهو رجل دولة، تعلم في مدارس مختلفة: الشيخ احمد الجابر، الشيخ عبدالله السالم، الشيخ صباح السالم، الشيخ جابر الأحمد، الشيخ سعد العبدالله، رحمهم الله جميعا، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ومثواهم الفردوس الأعلى من الجنة، وسموه لايزال يتعلم من أمير الإنسانية صاحب القلب الكبير والدنا العود الشيخ صباح الأحمد، وهو عضيده المخلص الوفي، فليحفظهما الله لنا وللكويت.

زبدة الحچي: يقولون ان اسم «نواف» هو المكان المرتفع من كل شيء، كثير الشموخ، المتفوق على ما دونه، وهو كذلك بتواضعه.

قال الشاعر:

إن الامانة ثقل ليس يحمله

إلا وفيّ كبير القلب إنسان

نعم.. في الجمع شاهدت إنسانيته وطيبته وتواضعه وعلو همته، ولأنه بالشكر تدوم النعم أقولها له في عيد سموه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، واذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر، لذا نقولها لسموك: بوركت وعلمتنا في هذه المواقف أن هذا أولا وأخيرا لله، لأنك موجود في حياتنا مثالا للتواضع، فمن الشكر في هذا المقام أن نقول: الحمد لله رب العالمين على نعمة وجود سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، الإنسان، المتواضع، الذي علمنا درسا عمليا في كيفية العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشفافية مطلقة، وتحية إلى هذا الرجل والحاكم في عيده باعتباره فرعا من فروع الدوحة العظيمة التي يمثلها رمز الكويت مبارك الكبير، طيب الله ثراه ومثواه.

يبقى نواف الأحمد.. الإنسان والحاكم.

اللهم أطل لنا في عمره، وبارك لنا في عمله، اللهم آمين.