أكد أن المكرمين أعطوا الكويت من جهدهم ووقتهم الكثير ورفعوا اسمها عاليا في المحافل الدولية

المعجل: تكريم الرموز حق وواجب وطني.. والاحتفال سينظم بشكل سنوي

المطوع: المكرمون وهبوا حياتهم لخدمة الكويت

التكريم رسالة واضحة إلى الشباب للاقتداء بالمكرمين عبدالله الراكان



في لفتة إنسانية مضيئة وتعظيما لمبدأ الوفاء والتقدير لمن خدم الكويت وتفانى في عطائه لوطنه ومواطنيه، نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور جماهيري كبير ملحمة وطنية تحت عنوان «وقفة وفاء 2017» على مسرح مكتبة الكويت الوطنية برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وبحضور الرئيس الفخري للرابطة فهد عبدالرحمن المعجل، والعم عبدالعزيز الغنام، والوزير السابق العم عبدالرحمن الغنيم، والوزير السابق محمد السنعوسي والشيخة أمنية عبدالله المبارك الصباح، ومدير عام الهيئة السابق د. يعقوب الرفاعي ونائب رئيس تحرير «الأنباء» ومدير جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد، والإعلامي يوسف الجاسم، ومدير عام مكتبة البابطين كامل عبدالجليل، إضافة لنخبة من الشخصيات البارزة في الكويت.



وتم خلال الحفل تكريم كوكبة من رموز الكويت الذين قدموا خدمات جليلة لوطنهم، والمكرمون هم كل من: الشاعرة الشيخة د. سعاد محمد الصباح، البروفيسورة دلال الهدهود، أسطورة الكرة الكويتية جاسم يعقوب، العم النوخذة خليفة راشد الراشد، الفنان القدير سعد الفرج، الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا، العم عبدالرحمن يوسف المزروعي، الموسيقار القدير عبدالله عيسى بوغيث، وذلك تكريما لمشوارهم الطويل وعطائهم للكويت.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في «التطبيقي» فهد المعجل: إن هذه الملحمة هي وقفة وفاء لكوكبة من شخصيات أعطت الكويت من جهدها ووقتها الكثير، ورفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، فكان من الواجب باسم الكويت تكريمهم لما قدموه، لأن تكريم تلك الرموز حق وواجب ووطني، مشيرا إلى أن هناك شخصيات كثيرة مماثلة للذين يكرمون اليوم، ولذلك سيكون هذا الاحتفال سنويا لتكريم شخصيات أخرى ممن قدموا للكويت أعمالا جليلة.



وختم المعجل كلمته بتوجيه الشكر للوزير الفارس لرعايته لهذه الملحمة الوطنية، كما توجه بشكره لكل من ساهم في ترتيب وتنفيذ الحفل ليخرج بالمظهر اللائق بالمكرمين، وتوجه بالدعاء أن يديم الله للكويت رجالها المخلصين، ويزيد ما منّ به عليها من نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين.



من جانبه، تقدم رئيس الهيئة الإدارية للرابطة م.وائل المطوع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية، وتوجه بشكره للوزير الفارس لرعايته الكريمة، كما شكر الحضور لمشاركتهم في تكريم كوكبة متميزة من نجوم الكويت، الذين آثروا على أنفسهم ووهبوا حياتهم لخدمة الكويت وإسعاد أبنائها دون النظر لأي مكاسب شخصية، وكان جل همهم رفعة وطنهم.



وقال: لا يفوتني توجيه الشكر لصاحب فكرة هذه الملحمة الوطنية الرئيس الفخري للرابطة السيد فهد المعجل وتوجيهاته السديدة التي نستفيد منها.



وأوضح المطوع أن الرابطة حرصت على تنظيم تلك الملحمة الوطنية إيمانا منها بتطبيق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة التمسك بالوحدة الوطنية للعبور بالكويت لبر الأمان ولترسيخ مفهوم المواطنة في نفوس الشباب الصاعد، وأن تكون الكويت بين أعيننا قولا وفعلا، كما أن الرئيس الفخري للرابطة فهد المعجل كان دوما يوجه بضرورة الاهتمام بالجانب المجتمعي، ومن هذا المنطلق فقد ارتأت الرابطة تنظيم تلك الملحمة الوطنية والتركيز في اختيار المكرمين ممن كانت ومازالت لهم بصمات واضحة في خدمة الكويت، وأن اللجنة العليا المنظمة للحفل بدأت ترتيباتها الترتيب لتلك الفعالية قبل ستة أشهر ليكون لائقا بمكانة المكرمين، كما حرصت اللجنة على ترتيب اسماء المكرمين حسب الحروف الابجدية باستثناء السيدات، حيث ان جميع المكرمين قامات كبيرة ورموز وأعلام.



وبين المطوع أن تكريم تلك الرموز الوطنية جاء نتاج بصماتهم التي علقت في أذهان أهل الكويت بل وصل صداها لدول الخليج والعالم، لذا يأتي هذا الحفل عرفانا وتقديرا لهم على ما قدموه طوال مسيرتهم المشرفة، ولا شك أن تكريمهم اليوم رسالة واضحة للشباب للاقتداء بهم والسير على دربهم في خدمة الكويت.



وختم المطوع كلمته بتوجيه الشكر لكل من الشاعر سامي الأنصاري، والشاعر عبدالكريم العنزي، والكاتب المسرحي الكبير ايمن الحبيل، وعريف الحفل الإعلامي والمعلق الرياضي ابراهيم الهشال، والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل عبدالجليل، كما ثمن للجنة العليا المنظمة للحفل جهودها، وشكر كذلك فريق «سواعد شبابية»، والمخرج المبدع علي وحيدي الذي أخرج الحفل، وكل الجنود المجهولين الذين ساهموا في نجاح تلك الملحمة الوطنية.



الشاعرة الشيخة د.سعاد الصباح

حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، دكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة ساري دلفورد البريطانية، اول كويتية تحصل على الدكتوراة في الاقتصاد، شاعرة كبيرة لها العديد من الدواوين من ابرزها «ومضات باكرة» و«لحظات من عمري» و«امنية» و«إليك يا ولدي» و«حوار الورد والبنادق».

البروفيسورة دلال الهدهود

أستاذة الاصول والادارة التربوية بكلية التربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكانت أول امراة تتولى عمادة كلية التربية الاساسية، لديها درجة دكتوارة الفلسفة في التربية ولها ابحاث بجامعة كاليفورنيا لوس انجيليس وجامعة عين شمس مصر، حاصلة على درجة الليسانس في الاداب جامعة بيروت.

الكابتن جاسم يعقوب

أسطورة الرياضة الكويتية وكابتن المنتخب الوطني لكرة القدم، وهو من ابرز نجوم العصر الذهبي لكرة القدم الكويتية، تم اختياره ضمن قائمة افضل 48 اسطورة كرة في العالم عبر التاريخ من قبل الاتحاد الدولي.

الفنان عبدالحسين عبدالرضا

فنان قدير بدأ مشواره الفني عام 1961، اشتهر بالشخصية الساخرة المرحة التي تنتقد الاوضاع العربية بقالب كوميدي حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية وله العديد من الاعمال الفنية والمسرحية التي أثرت الفن الكويتي.

خليفة الراشد: المكرمون خدموا الكويت لعشقهم أرضها الطيبة

تقدم النوخذة العم خليفة الراشد بالشكر لمنظمي ملحمة وقفة وفاء على التكريم والحفل الرائع، مشيرا إلى ان الحفل جمعه مع نخبة من أبناء الكويت المخلصين الذين قدموا الكثير للكويت ليس ليأخذوا مقابل بل لأنهم عشقوا هذه الارض الطيبة التي لم تبخل على ابنائها بالعيش الكريم.

واضاف الراشد أننا نعيش في هذه الايام فرحة الاعياد الوطنية وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والى الشعب الكويتي الكريم.

العم النوخذة خليفة الراشد

هو أحد النواخذة الكبار وواحد ممن قامت على أكتافهم رحلات الغوص، كما يعد من ابرز رجال التراث البحري، اشرف على صناعة سفن تراثية وتخرج على يده عدد من النواخذة الجدد، كما ساهم بفكرة تأسيس «يوم البحار» كاقتراح مقدم منه وزميله عبدالهادي يعقوب.

العم عبدالرحمن المزروعي

مسيرة عطاء في العمل الاجتماعي استمرت اربعة عقود ولم يتطلع إلى أي تكريم، اسند اليه المغفور له بإذن الله تعالى الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد مهمة المقاهي الشعبية وديوانية الرعيل الاول، ووصفه سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله بالجندي المجهول.

الفنان سعد الفرج

فنان من رواد الحركة الفنية بالخليج، كتب وألف العديد من المسرحيات وقدم الكثير من الاعمال الدرامية في الاذاعة والتلفزيون كما شارك في كتابة وتمثيل عدد من الافلام.

الموسيقار عبدالله بوغيث

ينتمي إلى اسرة فنية عريقة، وهو من اوائل الكويتيين الذين درسوا الموسيقى واحترفوها.

من اجواء الحفل

٭ بدأ الحفل بالنشيد الوطني تلته فقرة غنائية بمناسبة الأعياد الوطنية قدمها الفنان المتألق سلطان المفتاح وفرقته.

٭ تم عرض فيلم تسجيلي عن رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في «التطبيقي» وإنجازاتها.

٭ تبارى في «لوحة قصة وطن» كل من الشاعر سامي الأنصاري وسفير المعاقين الشاعر عبدالكريم العنزي بقصائد شعرية في حب الكويت أبهرت الحضور وتفاعلوا معها بشكل كبير.

٭ صاحب الملحمة معرض صور يشرح تاريخ المكرمين ومسيرتهم المشرفة وتحمل في عقولهم ذكريات جميلة من الماضي.

٭ تسلمت الشيخة أمنية العبدالله المبارك درع التكريم نيابة عن والدتها الشيخة د.سعاد الصباح، كما تسلم عدنان عبدالحسين عبدالرضا الدرع نيابة عن والده، وتسلم بدر سعد الفرج الدرع نيابة عن والده، حيث اعتذروا عن الحضور لظروف طارئة.

٭ قبل ختام الحفل قامت اللجنة العليا المنظمة بتكريم كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل عبدالجليل، والرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في «التطبيقي» فهد المعجل، وتلى ذلك دعوة الضيوف على حفل العشاء المقام على شرف حضورهم.