الراشد: الكويت بحاجة ماسة إلى جيل شبابي واعٍ إعلامياً

الإعلام الإلكتروني هو المستقبل وعلى الجميع البحث في هذا الإعلام وممارسته

العرفج: المميزون في الدورات سيتم تعيينهم ضمن الفريق الإعلامي لوزارة الشباب

عبدالله الراكان

قالت رئيسة جمعية الصحافيين الزميلة فاطمة حسين إن الجمعية تؤمن دائما بأن «التدريب أهم من التعليم» وخصوصا في المجال الصحافي حيث تتبلور مهارة الصحافي فيما ينتجه ويكتبه بيديه وليس فقط بما يملكه من علم.

وعلى هامش الحفل الختامي للمبادرة التدريبية (صحافي) التي نظمتها جمعية الصحافيين بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، أثنت الزميلة فاطمة حسين على الموضوعات التي قدمت خلال دورات المبادرة واختيار المحاضرين من ذوي الاختصاص والخبرة، مطالبة المتدربين بالحرص على الاستمرار في التعلم والتدرب إضافة إلى اكتساب مهارة وعلم الإدارة الذي يجب أن يكتسبه كل إنسان ليستثمر حصيلة علمه وتدريبه استثمارا جيدا ونافعا.

من جهته، قال أمين سر جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد إن مبادرة «صحافي» بدأت بتشجيع ودعم كبير من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونخبة من المحاضرين الذين شاركوا في تقديم المبادرة.

وشجع الراشد المتدربين على الاستمرار في المسيرة الصحافية وتطبيق ما تعلموه ميدانيا، داعيا إياهم للبحث والممارسة وتحصيل المزيد من الدورات لحاجة الكويت الماسة لجيل شبابي واع إعلاميا.

وأشار الراشد إلى أن الإعلام الحديث والإعلام الإلكتروني هو المستقبل وعلى الجميع البحث في هذا الإعلام وممارسته، مشيرا إلى أن الإعلام الإلكتروني علم مستمر في التقدم ولا يتوقف مع الزمن، لافتا إلى أن المبادرة تضمنت برنامجا مكثفا عبارة عن 8 دورات قام بتقديمها شباب من خيرة الإعلاميين في الكويت، بداية من ديسمبر الماضي وانتهت أواخر فبراير في مركز ابن الهيثم، متوجها بالشكر لوزارة الدولة لشؤون الشباب ولمركز ابن الهـــيثم ولمديـــرته د.نجــــلاء الـــفرج وللزميله هبة الطويل.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج إن وزارة الدولة لشؤون الشباب قامت بدعم مبادرة صحافي لتأهيل الكوادر الشبابية من خلال استقطاب 221 متدربا ومتدربة، مشيرا إلى أن مبادرة صحافي هي ثاني تعاون مع جمعية الصحافيين ووزارة الدولة لشؤون الشباب من خلال بوابة المبادرات والوزارة تدعم أكثر من 1600 مبادرة، أغلبها شبابية، مضيفا أنه تم تحويل عدد كبير من المبادرات إلى مشروع، متمنيا استمرار الشباب بأخذ الدورات، مشيرا إلى أن المميزين في الدورة سيتم تعيينهم في وزارة الدولة لشؤون الشباب ضمن الفريق الإعلامي لوزارة الشباب.

وعبر العرفج عن التمنيات بأن يتم استثمار طاقات هؤلاء الشباب بتوفير فرص وظيفية وإعلامية لهم في المؤسسات الإعلامية الخاصة أو الحكومية أو وسائل الإعلام الإلكتروني الحديث.

وفي نهاية الحفل قامت رئيسة جمعية الصحافيين الزميلة فاطمة حسين بتكريم ممثلي وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومركز ابن الهيثم إلى جانب المحاضرين والمتدربين.

جدول الدورات التدريبية:

الحماية القانونية للصحافيين المحامي حسين العبدالله- المحامية أريج حمادة

التغطيات الإخبارية محمد البحر (كونا)

العلاقات العامة والإعلام فاطمة العازمي (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)

إعداد المقابلات الصحافية طلال الكندري (كونا)

الإعلام الإلكتروني بشار الصايغ (كويت نيوز)

إعداد كتابة المقال أروى الوقيان (الجريدة)

إعداد التحقيقات الإعلامية شروق الشطي (كونا)

كتابة التقارير البيئية د.عبدالله بدران

جهود مشكورة للزميلة هبة الطويل

أشاد المتدربون والمحاضرون بالدور الكبير الذي قامت به الزميلة هبة الطويل لإنجاح مبادرة صحافي، خاصة ما يتعلق بالتنسيق والمتابعة اليومية على مدى 3 أشهر من الدورة وما قبلها، شاكرين لها سعة صدرها وتعاملها مع الجميع برقي واحترام.