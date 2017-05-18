المطوع: تقرير لجنة «تحقيق المنقف» في طور المراجعة النهائية

الجوائز تدفع الشركات والمقاولين للمزيد من الإبداع والتميز في المشاريع الإنشائية

الخرسانة من أكثر المواد المستعملة في العالم مباشرة بعد المياه

السلمان: تكريم المشروعات المتميزة لإبراز التطور العمراني على مدى التاريخ

معهد الخرسانة جمعية غير ربحية تهدف إلى تنمية العمران

الحصان: الجائزة تخدم العديد من المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية في الكويت

كريم طارق





برعاية وحضور وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع وتنظيم شركة «نوف إكسبو» أقام المعهد الأميركي للخرسانة حفل توزيع جوائزه السنوية للمشاريع الكويتية في مجال الإنشاء والبناء للعام 2016-2017، وذلك مساء أمس الأول في فندق جي دبليو ماريوت، حيث فاز مشروع مبنى البنك المركزي بجائزة التميز، ومشروع طريق الجهراء بجائزة التميز لمشاريع البنية التحتية، كما منح المعهد جائزة الإنجاز الى المدير الأسبق لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري.



وعلى هامش الحفل أكد وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع أن مشروع المطار الجديد يحظى باهتمام بالغ من مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الحكومة أوكلت الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء بمتابعة المشروع والاجتماع الدوري كل 3 أشهر لمتابعته وإزالة المعوقات التي تواجه العمل والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى اللجنة السابقة ستكون هناك لجنة أخرى برئاسة وزير الأشغال للمتابعة الدورية والأسبوعية للمشروع عن قرب بمشاركة الجهات المعنية ومن ضمنها الطيران المدني، متمنيا تنفيذ المشروع كما هو مخطط له.



وفيما يتعلق بمشروعي طريق الوفرة ودوار البدع أوضح أنه سيتم توقيع العقدين مع الشركتين قريبا، لافتا إلى أن مشروع الوفرة تمت ترسيته على شركة الغانم انترناشيونال، بينما تمت ترسية مشروع دوار البدع على شركة «kcpc»، مشيرا إلى انتظار كفالات تلك الشركات لتوقيع العقود، وبخصوص لجنة تحقيق المنقف أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم رفع التقرير، موضحا أن المدة القانونية لرفع التقرير انتهت بالفعل إلا أنه يتم في الوقت الحالي إعداد المراجعة النهائية للتقرير.



وبين المطوع أن الوزارة تحرص على تشجيع ودعم مثل تلك الجوائز والتي تحث المهندسين والمعنيين في ذلك المجال على المزيد من الإبداع والمشاركة الفعالة بما يصب في خدمة المجتمع وتطوير المهن الإنشائية وخلق سبل التواصل بين مستشاري العالم في هذا المجال، إلى جانب الاطلاع على أبرز التصاميم الحديثة.



ذكر أن الاحتفالية تلعب دورا كبيرا في تشجيع المهندسين والمكاتب الهندسية وموردي الخرسانة والمقاولين على بذل المزيد من الجهود الإبداعية والفعالة للتميز في المشاريع الإنشائية، معربا عن سعادته بفوز إحدى مشروعات وزارة الأشغال وهو «مشروع طريق الجهراء»، مشيرا إلى اعتزازه بتلك الجائزة التي حصدها المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة والحيوية، مشيدا أيضا بمشروع البنك المركزي الذي حصد جائزة التميز.



وأشار إلى أهمية الخرسانة والتي تعد من أكثر المواد المستعملة في العالم مباشرة بعد المياه وأكثر المواد المصنعة استعمالا، مما يدل على أهميتها في حياتنا اليومية، مشيرا إلى أن استعمال مواد البناء بشكل عام له أثر سلبي على البيئة، لافتا إلى أن الخرسانة أقلها ضررا في حالة استعمالها بشكل علمي يخفف هذه الآثــار ويساعد الوطن على تحقيق التنمية المستدامــة والنمـو الاقتصادي.



وتوجه بالشكر والتقدير لمجلس إدارة المعهد وأعضائه على جهودهم الملموسة في مجال التطوير المهني والتثقيف العلمي للمهندسين والعاملين في مجال صناعة الخرسانة من كل الجوانب في التصميم والتنفيذ والإنتاج والصيانة، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على دعم مثل هذه المبادرات التي تصب في خدمة التنمية المنشودة في وطننا العزيز وتحت رعاية كريمة من القيادة السياسية.



بدوره، لفت رئيس المعهد الأميركي للخرسانة ـ فرع الكويت م. بدر السلمان إلى أن هذا الحفل جاء لتكريم المشاريع التي تتميز بالرؤية والمثابرة لإبراز أهمية ودور العمران على مدى التاريخ باعتباره شاهدا حيا على انجازات الأمم والحضارات، مؤكدا على أن التقدم العمراني تصاحبه نجاحات كبيرة في الابداع والتصميم والتطور العلمي في المجالات المختلفة لخلق تصاميم إبداعية وإنتاج مواد بناء قوية وجميلة في آن واحد.



وذكر السلمان أن الانجازات المبهرة في المشاريع المتميزة لم تتحقق بجهد منفرد ولكنها تأتي من خلال تضافر الجهود وتراكم المعارف والخبرات على مر العصور، لافتا إلى أن المعهد خصص جائزتين أساسيتين الأولى لمشروع متميز في التصميم العماري والتنفيذ الانشائي للمنشآت الخرسانية، والثانية لشخصية قدمت خلال مسيرتها العلمية انجازات داعمة للتطور والاستدامة في مجال صناعة الخرسانة والإنشاء، لافتا إلى أن إدارة المعهد ارتأت إضافة جائزة خاصة للتميز في مجال البنية التحتية، متوجها بالشكر لكل الجهات الداعمة لهذه الاحتفالية.



وأضح أن معهد الخرسانة الأميركي - فرع الكويت - هو جمعية غير ربحية تهدف إلى تنمية البناء العمراني والتأكد من الاستخدامات السليمة للخرسانة في المباني، خاصة أن 99% من مباني العالم تعتمد على الخرسانة، مشيرا إلى أن المعهد يلعب دورا كبيرا في تنمية الكويت، خاصة أن كل المستثمرين والمهندسين والمقاولين والشركات تصب أعمالهم في مجال الخطة الخرسانية واعتمادهم على هذه المادة المهمة.



من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال م. أحمد الحصان أن الاحتفال السنوي للمعهد الأميركي للخرسانة ـ فرع الكويت وتوزيعه للجوائز على المشاريع الرائدة في المنطقة يحث على التميز والابداع في الأعمال، لافتا إلى أن تلك الجوائز تخدم العديد من المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية في الكويت، معربا عن سعادته بتكريم المعهد لأحد تلك المشروعات الرائدة وهو مشروع طريق الجهراء، متطلعا إلى المزيد من التقدم واحراز الجوائز في المستقبل.

الجهات المكرمّة

شهد الحفل إعلان المشروعين الفائزين بجائزتي التميز والإنجاز، بالإضافة إلى تكريم الاستشاريين والمقاولين والمنفذين لهذه المشاريع وهم:

الجهات المعنية بمشروع بنك الكويت المركزي

٭ المكتب الاستشاري العالمي- هوك إنترناشيونال

٭ المكتب الاستشاري المحلي- المكتب العربي

٭ المقاول الرئيسي -الشركة الصينية للهندسة

٭ المقاول الرئيسي المحلي- شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده

٭ مزود الخرسانة -الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة

الجهات المعنية بمشروع طريق الجهراء

٭ الاستشاري العالمي- شركة لويس بيرجر الشرق الأوسط

٭ الاستشاري المحلي- المكتب العربي

٭ المقاول الرئيسي- شركة المقاولون العرب

٭ مزود الخرسانة الرئيسي- شركة الصناعات الوطنية