هدفي تسويق الموضة بمواصفات الطابع الكويتي

تصاميم رمضان تختلف موديلاتها تبعاً لأجواء الشهر الكريم يطلق عليها أيقونة الجمال، وتعرف بسفيرة الموضة الخليجية.. إنها سيدة الأعمال ومصممة الأزياء منتهى العجيل التي تفردت في مزج الأصالة بالحداثة فأبدعت تصاميم شكلت عنوانا للمرأة الكويتية بشكل خاص والخليجية عموما في المحافل العالمية.

منتهى العجيل.. هي سيدة اعمال بدرجة امتياز، حاصلة على شهادة في ادارة الأعمال الا ان حبها وشغفها بالموضة دفعاها نحو تصميم الأزياء، فأبدعت وتميزت واستطاعت ان تسوق ماركتها وبصناعة كويتية الى العالم فتصدرت تصاميمها أشهر المجلات الأميركية وتم اختيار احدها في هوليوود لترتديه بطلة فيلم «فيفتي شيدز اوف بلاك» وكذلك في برنامج «ذَا انسايدر الأميركي».

واستطاعت ان تقدم نموذجا متميزا للمرأة الكويتية وتركت انطباعات متميزة عنها من خلال مشاركاتها في عروض الأزياء العالمية حيث شاركت في معرض دولي في نيويورك بعد ان تمت دعوتها من قبل زوجة مندوب الكويت للأمم المتحدة للقيام بعرض ازياء لزوجات السفراء من جميع دول العالم بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانضمام الكويت للأمم المتحدة ومن ثم تم اختيارها لتقديم عرض ازياء لزوجات رؤساء بعض دول العالم في نيويورك.

وقدمت العجيل عرض ازياء خيريا في دبي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية الشقيقة،حيث أطلقت مبادرة خيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان كما شاركت في ملتقيات تجارية أوروبية متعددة.

ونظرا لنشاطها في عالم الأزياء وربطه بالأعمال الخيرية، حازت العجيل عدة جوائز عالمية منها جائزة سيدات الأعمال الأعلى في الشرق الأوسط في دبي، وجائزة الشرق الأوسط لقياديات الأعمال وهي من أكبر وأهم الجوائز في قارة آسيا، والجائزة العالمية لريادة الأعمال في جزيرة بالي والتي حصلت على أثرها على تكريم من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة الى جائزة أيقونة الأناقة في لندن.

وتهدف العجيل الى تسويق الموضة في العالم بماركة كويتية، لتؤكد أننا «نصنع ما نلبس» ولذلك كانت تسعى من خلال جميع مشاركاتها السابقة في ملتقيات أوروبية - خليجية في بروكسل وباريس لإيجاد فرصة لتصدير الصناعة الكويتية في الملابس للأسواق الأوروبية.

وتركز العجيل في تصاميمها على ملامح الموضة العصرية والتي كانت طاغية على تشكيلة رمضان للجلابيات لهذا العام حيث تميزت بقصات منفذة بحرفية عالية وبأقمشة فاخرة.

وتحرص في اختياراتها على ألوان غنية جدا، تنبض بالحياة، وتجمع في مجموعتها ما بين التصميمات التراثية والمعاصرة لتعكس أسلوبها الذي يمتاز بالاستقلالية والهوية الفريدة في فن التصميم، وتجسد ما يدور في مخيلتها من أفكار، فحرصت على مزج الحداثة والأصالة في قالب واحد.

وتقول العجيل ان التصاميم في شهر رمضان تختلف عن التصاميم في الأشهر الأخرى، إذ تتميز بطابع ونكهة رمضانية من خلال الألوان والأقمشة بعد تطوير الجلابية الكويتية والاهتمام بتفاصيلها لتتماشى مع المألوف من الزيارات ما بين الأهل والأقارب والأصدقاء في هذا الشهر الفضيل باستخدام الجلابية بدلا من فساتين الاستقبال.