أحيت أسرة نادي المصارف العادة الشعبية «قريش» في مقر النادي بالجابرية، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد جابر العلي، والأمين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي، والمدير العام لشؤون مجلس إدارة البنك الأهلي فوزي الثنيان، ورئيس مجلس الإدارة فاضل المندي، ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي يوسف الرويح، وأمين الصندوق خالد الشطي، ووليد الفويرس نائب رئيس اللجنة الرياضية، وناصر الغضبان عضو مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة الاجتماعية.

وكان مدير عام النادي عباس البلوشي في استقبال الضيوف ورحب بهم وهنأهم بالشهر الفضيل.

وفي البداية، رحب الرئيس المندي بالحضور، لافتا الى ان الاحتفال بالقريش عادة سنوية يحييها النادي لجميع أعضاء اللجان وموظفيه، وقدم التهاني بهذه المناسبة، أعادها الله تعالى على وطننا والمواطنين والمقيمين باليمن والخير والبركات، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.



وتخلل الأمسية تكريم أعضاء اللجنة الاجتماعية وكبار الحضور، كما قدم المندي درعا تذكارية إلى الشيخ فهد جابر العلي تقديرا له ولمشاركته في هذه الاحتفالية.