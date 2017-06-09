احتفلت المدرسة العالمية الأميركية بخريجيها للعام الدراسي 2016 / 2017 وبمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيسها وذلك في فندق الريجنسي برعاية وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس وحضور كل من د.عبدالمحسن الحويلة وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وسند المطيري ـ مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإنابة، ومنصور المنصور ـ مراقب المدارس الأجنبية بالإنابة، ود.مساعد الهارون ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق وعدد من الهيئة الديبلوماسية وأولياء الأمور.

وأشاد راعي الحفل بجهود المدرسة العالمية الأميركية من إداريين ومعلمين، وطلبة وأولياء أمور في الحرص على العلم ورفع رايته والعمل الجاد من أجل رفعة بلدنا الغالي الكويت الذي لم ولن يتوانى في تقديم كل الدعم وتوفير الإمكانات لأبنائه المخلصين، وأوصاهم بالحرص على القيم التي تربوا عليها لتحقيق أهدافهم وان نستلهم جميعا أثمن الدروس وأغلى العبر من قائد مسيرة الخير والسلام الحافلة بالعطاء والإنجازات والأعمال المضيئة والمبادرات السامية، أمير الإنسانية، حفظه الله ورعاه.

وبدوره، تقدم وزير التربية والتعليم العالي بتهنئة نورة الغانم صاحبة المدرسة والمدير الإداري وإدارتها والمعلمين على ما بذلوه من جهد مثمر ظهرت نتيجته بتخريج كوكبة من طلبة العلم ورجال ونساء المستقبل.

وتوجهت الغانم بشكرها الخالص وعظيم امتنانها لرعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي ولفيف من رجال الوزارة الذين حضروا الحفل والضيوف وأولياء الأمور على ثقتهم الغالية في المدرسة العالمية الأميركية، ووعدتهم باستكمال مسيرة العمل والعطاء وإيمانها الثابت بأهمية التعليم في صناعة حاضر ومستقبل الأمم مما يساعد على بناء أجيال تخدم أنفسها وأوطانها بكل إخلاص ومحبة ووفاء.

وتم تقديم شهادات التخرج للطلبة الخريجين وسط فرحة الجميع.