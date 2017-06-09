قام البنك التجاري بالمساهمة في توفير علب القرقيعان لمرضى مستشفى الأمراض السارية ومركز الكويت للصحة النفسية، حيث يجدد البنك من خلال هذه المبادرة الإنسانية عهدا قطعه على نفسه بمشاركة نزلاء مختلف المستشفيات والمراكز من المرضى فرحة القرقيعان في شهر رمضان من كل عام.



وهي مبادرة تعكس الروح الرمضانية الغنية بالمعاني فضلا عن مشاركة المرضى والتواصل معهم خلال هذا الشهر المبارك.

وفي هذا الإطار أكدت مساعد المدير العام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع اهتمام البنك بمشاركة نزلاء المستشفيات ودور الرعاية الصحية في مثل هذه المناسبات بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم ورسم البسمة على وجهوهم بهذه المناسبات السعيدة.



وكشفت الورع عن حرص إدارة العلاقات العامة في البنك على تنظيم نشاطات وزيارات دورية إلى مستشفيات الكويت في مختلف المناسبات، في خطوة تؤكد التزام البنك بواجبه تجاه المجتمع بمختلف فئاته خاصة المرضى ونزلاء المستشفيات.

وتأتي هذه المساهمة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع، فضلا عن سعي البنك التجاري إلى تكريس المسؤولية تجاه المجتمع كنهج تتميز به أسرة البنك وتعمل على تطويره ونشره في المجتمع.