احتفلت مدرسة أحمد العدواني الثانوية - بنين بخريجيها للعام الدراسي 2017، وسط فرحة الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم الذين عبروا عن سعادتهم برؤية أبنائهم وهم يتسلمون دروع التفوق وشهادات التخرج بانتظار المرحلة الجامعية كخطوة فاصلة في حياتهم العلمية وتأسيسا لطموحاتهم ورغباتهم المتنوعة في المجالات العملية.



بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم رحبت إدارة المدرسة بأولياء الأمور ووجهت إليهم الشكر على متابعتهم لأبنائهم خلال العام الدراسي وتواصلهم مع أسرة المدرسة من إداريين ومدرسين، مؤكدة أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود الطلبة أولا، متمنية للجميع دوام التفوق والنجاح في دراستهم الجامعية وأن يحسنوا اختيار الفروع التي سيكملون دراستهم فيها.



ثم تم توزيع الدروع التكريمية وشهادات التقدير والنجاح على الطلبة.