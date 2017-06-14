«الأنباء» تشارك في إنجاح الحفل بتقديم هدايا للحضور

جريا على عادتهما السنوية، أقامت الجمعية الدولية للإعلان وفندق كراون بلازا غبقتهما السنوية يوم الاربعاء الموافــق 31/ 5/ 2017 في قاعة البركة بفندق كراون بلازا برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين، والرئيس الفخري للجمعية الدولية للإعلان عدنان الراشد، ورئيس الجمعية الدولية للإعلان لفرع الكويت وليد كنفاني، والمدير الاقليمي لمجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية انطوان فلوطي.



كما حضر الحفل العديد من ممثلي الوكالات والشركات والمؤسسات الإعلانية والإعلامية والذين استقبلوا بحفاوة من إدارة الفندق والجمعية الدولية للإعلان.



وفي البداية، رحب الشيخ فيصل الحمود بالحضور، بكلمات ارتجلها، هنأهم فيها بشهر رمضان الكريم، وأثنى على مبادرة الجمعية الدولية للإعلان ونشاطها ومبادرتها بجمع العديد من القائمين على العمل في المجال الإعلاني في الكويت ورفع اسم الكويت في المحافل الخارجية، كما شكر إدارة الفندق عن مشاركتها الحفل والذي يعد من اللقاءات المميزة، وأثنى على مدير الفندق انطوان فلوطي وتمنى له التوفيق في عمله وللجمعية الدولية للإعلان التوفيق والازدهار.



كما رحب انطوان فلوطي بالحضور الذين فاق عددهم 700 ضيف، مستعرضا أهم انجازات الفندق وبالأخص قاعة البركة التي تعتبر أحدث وأفخم وأكبر صالة في الكويت مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والعرض والإضاءة، كما يشرف على القاعة فريق عمل مميز من فوشون ليعكس الذوق الفرنسي الرفيع من خلال توفير اختيارات رائعة من قوائم الطعام.



اما رئيس الجمعية الدولية للإعلان وليد كنفاني فقد استهل كلمته بالتعبير عن خالص شكره لمحافظ الفروانية لحضوره ورعايته الكريمة ولجميع الحضور على تلبية الدعوة والمشاركة في إحياء هذا الملتقى السنوي، مؤكدا من خلال سرد الانجازات التي قامت بها الجمعية خلال السنتين الماضيتين من مشاريع ومؤتمرات وندوات وأنشطة دورها في الارتقاء بمهنة الدعاية والإعلان، حيث استقطبت أهم المحاضرين العالميين الى دولة الكويت ضمن مشاركات دولية كانت آخرها الفعاليات التي انجزت في المؤتمر الدولي للجمعية في لندن في اكتوبر 2016 ومشاركة الكويت الرسمية في الملتقى السنوي لرؤساء الجمعية في العالم في مومباي فبراير 2017 بالإضافة الى المشاركة في فعاليات دبي لينكس في شهر مارس 2017 لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال الحيوي الذي يمثل نسبة عالية من دخل المؤسسات ويخدم شريحة كبيرة في المجتمع.



وأوضح كنفاني ان الجمعية ماضية في إقامة جميع النشاطات من دورات تدريبية وتثقيفية سبق ان أدرجتها ضمن جدول أعمالها والتي تصب بمجملها في تطوير ثقافة الإعلان وزيادة الوعي حول أهميتها، وتحدث كنفاني عن الحملة الإعلانية التي طرحت في الكويت أواخر 2016 والتي تدعم دور قطاع الإعلان وأهميته في المجتمع للنهوض بالمستوى الإعلاني المطلوب.



كما تحدث عن برامج التواصل الاجتماعي للجمعية لكي تضع جميع مشاريعها الحالية والقادمة بين أيدي المهتمين لسهولة المتابعة الدائمة والمشاركة المستمرة.



واختتم كنفاني حديثه بالإعلان عن نجاح أهم مؤتمر تعليمي / توظيفي أقيم في شهر مايو 2017 للمرة الأولى في الكويت، حيث حظي هذا المؤتمر بمشاركة محلية من قبل الجامعات المختصة والمعنية بمجال الإعلان والإعلام وبحضور خريجي وطلاب هذه الجامعات مع كبرى الشركات المحترفة في هذا المجال لتقديم كل ما يلزمهم عن الحياة العملية في قطاعي الدعاية والإعلان، واستقطب هذا المؤتمر أهم المحاضرين المتخصصين في دولة الكويت والخليج العربي والذي زاد عددهم على 12 محاضرا.



بعدها كرم وليد كنفاني كلا من الشيخ فيصل الحمود، الشيخ فهد جابر العلي، وفاطمة حسين وانطوان فلوطي لمشاركتهم الفاعلة في إنجاح ما قدمته الجمعية الدولية للإعلان من أعمال.



كما تم تكريم كل من: سعاد هيكل، سعد حجاوي، جورج مجاعص، واليان فرح تقديرا للدور الذي قاموا به لإنجاح قطاع الإعلان في دولة الكويت منذ أكثر من 40 عاما.



كما كانت كلمة المكرمين، حيث رحبوا فيها بالحضور وعبروا عن سرورهم بهذه المشاركة وحثوا على دعم عمل الفريق الواحد في كافة المجالات ولكل ما فيه رفعة دولة الكويت، وأخيرا أشادوا بالعمل الفعال والمتميز الذي تقوم به الجمعية الدولية للإعلان في الكويت.



وقد تخللت الغبقة عدة مسابقات رمضانية وحظيت بمشاركة الحضور وتخللها العديد من الجوائز القيمة، كما تميزت الغبقة بأجواء الموسيقى الشرقية بالإضافة الى فقرات أخرى، وامتدت حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل.



في الختام، تقدمت الجمعية الدولية للإعلان بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية من حضور وداعمين.