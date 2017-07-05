«زين» تعزز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرائدة على مستوى الكويت من القطاعين العام والخاص

اختتمت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك تحت شعار «زين الشهور»، والتي حملت معها رسالة التقارب والتراحم ونشر السلام في الشهر الفضيل، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية في إطار التزامها المستمر لتقديم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حملتها الرمضانية السنوية تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز كل عام على مجموعة من القيم التي تحرص من خلالها على تقديم قيمة مضافة لمختلف المجالات التي تهم كافة فئات المجتمع، ومنها المجالات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والدينية والرياضية والترويحية وغيرها.



وبينت «زين» أنها قامت من خلال حملتها الرمضانية بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرائدة على مستوى الكويت من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق أهدافها المستدامة اتجاه المجتمع، والتي تضمّنت شراكتها الاستراتيجية مع بيت الزكاة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمستشفيات التابعة لمنطقة الصباح الطبية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية النجاة الخيرية، والبنك الكويتي للطعام، وغيرها من الجهات الرائدة في الكويت.



«ماچلة رمضان» وصالات الإفطاركعادتها السنوية، دشّنت «زين» حملتها الرمضانية مع مبادرة «ماچلة رمضان»، التي قام فريقها التطوعي من خلالها بتوزيع المواد الغذائية التموينية الأساسية على الأسر المتعففة داخل الكويت قبل قدوم الشهر الكريم، حيث قام متطوعو زين بتجهيز صناديق «الماچلة» في مقرّ الشركة الرئيسي ومن ثم توزيعه على مجموعة من الأسر المحتاجة في مناطق مختلفة من محافظة الجهراء، بالإضافة إلى تقديمها إلى بيت الزكاة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ليتم توزيعها على المحتاجين داخل الكويت.



وفور حلول الشهر الكريم، أطلقت زين مبادرتها السنوية لإفطار الصائم، التي استمرت حتى اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، والتي قامت الشركة من خلالها بتوزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين طوال الشهر الكريم في كل من منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، حيث غطت زين المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.



مشاركة مأدبة الإفطار الرمضانيةكما قامت «زين» بمشاركة مأدبة الإفطار الرمضانية مع إدارة أمن المطار والجوازات والتأشيرات بمطار الكويت الدولي، حيث قام فريق زين بزيارة الجهات الأمنية في المطار لمشاركتهم الأجواء الرمضانية من خلال وجبة الإفطار التي أقامتها على شرفهم، وذلك امتنانا وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها أثناء موعد الإفطار خلال مواعيد مناوباتهم في الأجواء الشاقة من شهر رمضان المبارك بعيدا عن أسرهم وعائلاتهم، خاصة أنهم يسهرون على أمن وحماية الوطن على مدار الساعة.



وشاركت «زين» أيضا موظّفيها في مركز الاتصال (107) مأدبة الإفطار الرمضانية تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال شهر رمضان المبارك وفي فترة الإفطار على وجه الخصوص، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي إيمان الروضان والإدارة التنفيذية من مختلف قطاعات الشركة، والذين حرصوا على تقدير تفاني موظّفي مركز الاتصال والجهود التي يبذلونها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لتقديم أفضل مستويات خدمة العملاء لأكبر قاعدة مشتركين في الكويت.



زيارة دور الرعاية الاجتماعية والمستشفياتكعادتها في شهر رمضان المبارك، أقامت «زين» فعالية حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية، حيث قامت بتقديم الهدايا والألعاب للأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى توزيع القرقيعان على الجميع، وهي اللفتة التي عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها لإضفاء لمسة وفاء لهذه الفئة العزيزة من المجتمع خصوصاً خلال الشهر المبارك.



وقامت «زين» أيضا بمشاركة الأطفال المرضى في المستشفيات فرحة القرقيعان في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توزيع أكياس الحلوى والألعاب والهدايا على الأطفال المرضى وذويهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم في أكبر المستشفيات التي تحتضن المرضى من الأطفال في الكويت وهي مستشفى زين والمستشفى الأميري والرازي وابن سينا ومستشفى بنك الكويت الوطني.



مبادرة «يا باغي الخير أقبل»وأطلقت زين مبادرتها الخيرية «يا باغي الخير أقبل» للسنة الثانية على التوالي، والتي ستقوم من خلالها بالتبرع بـ 500 فلس لصالح إحدى الجهات الخيرية مقابل كل فاتورة تم سدادها خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت العام الماضي بالتبرّع بأكثر من 45 ألف دينار باسم عملائها لصالح جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن مبادرتها الخيرية «يا باغي الخير أقبل» التي أطلقتها في شهر رمضان، حيث تم هذا التبرع بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وتم توجيهه لصالح بناء مجموعة من الآبار الارتوازية في بعض المناطق النائية في دولتي الصومال وقيرغيزستان، وذلك بهدف توفير مياه نظيفة صالحة للشرب، لتحسين مستوى معيشة الآلاف من الأسر التي تعاني وتواجه مشقة في الحصول على الماء.



وبيّنت زين أنها ستقوم هذا العام أيضا بالتبرع بمبلغ 500 فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة تم سدادها من قبل عملائها خلال شهر رمضان المبارك عبر أي من قنوات الدفع الإلكترونية أو المباشرة، والتي تشمل موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الأجهزة الذكية وأجهزة الدفع الإلكترونية ونقاط البيع المباشر وأفرعها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، وسيكون التبرع لصالح إحدى الجهات الخيرية داخل الكويت التي تهدف إلى دعم المشاريع الخيرية في الدولة وتسعى لتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر المتعففة في المجتمع.



الشراكة الإنسانية مع حملة #ابشروا_بالخيرأقامت «زين» شراكة إنسانية مع حملة #ابشروا_بالخير التي أطلقتها جمعية النجاة الخيرية بهدف تقديم الدعم للأسر المتعففة والطلبة من غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية داخل الكويت، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فاق جميع التوقعات من خلال جمع أكثر من 4 ملايين دينار كويتي خلال 12 ساعة فقط، حيث قامت الشركة بإرسال أكثر من مليون رسالة نصيّة قصيرة SMS تحتوي على رابط التبرع لقاعدة عملائها الأكبر في الكويت، وذلك لتعريفهم على الحملة ودعوتهم للمشاركة فيها، هذا بالإضافة لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، والتي يُتابعها ما يفوق الـ 670 ألف مُتابع، حيث تحرص على تسخير إمكانياتها عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي تمتلكها لخدمة أعمال الخير.



وقامت جمعية النجاة الخيرية بإطلاق حملة #ابشروا_بالخير في مول 360 من خلال تخصيص شاشة ضخمة لعرض بث مباشر لحصيلة التبرعات الإلكترونية، وقامت بدعوة الجميع للمساهمة والتبرع في الحملة، والتي انطلقت لمدة 12 ساعة، وبلغت حصيلة التبرعات أكثر من 4 ملايين دينار كويتي من أكثر من 83 ألف مُتبرّع، حيث تم تخصيص التبرعات لدفع تكاليف مصروفات 1500 أسرة متعففة داخل الكويت شهرياً ولمدة عام كامل وكفالة 1400 طالب علم من خلال دفع رسومهم الدراسية شهرياً ولمدة عام كامل.

حفل قرقيعان أطفال نادي الأملمُستلزمات المُصلّين في العشر الأواخرتقديم «ريوق العيد» رعاية دورة الروضان لكرة القدم

نظّمت زين حفل القرقيعان السنوي للأطفال من مرضى السرطان وعائلاتهم بالتعاون مع نادي الأمل في صالة لولوة القطامي بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بمنطقة الخالدية، وذلك بحضور فريق كبير من متطوعي الشركة وأعضاء الجمعية الثقافية النسائية وعائلات الأطفال، إلى جانب حضور ضيوف الحفل الفنان الشاب حمود الخضر والفنان شعبان عباس، حيث تضمّن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب والقرقيعان المقدم من الشركة لرسم الابتسامة على وجوههم كمساهمة وجدانية منها لما يتحلون به من الأمل رغم المرض.

قامت «زين» بمشاركة المُصلين في مجموعة من كبرى مساجد الكويت الأجواء الروحانية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل احتياجاتهم وتوفير مستلزماتهم، حيث حرصت الشركة على توفير الراحة للمصلين في مختلف المساجد وعلى رأسها مسجد جابر العلي في منطقة الشهداء، وذلك من خلال توزيع المستلزمات الأساسية لرواد المساجد خلال صلاة القيام المتمثلة في كراسي الصلاة لغير القادرين على السجود من كبار السن وغيرهم، بالإضافة لتوفير المرطبات والوجبات الخفيفة كرغبة من الشركة لتوفير سبل الراحة على المصلين وتلطيف أجواء الصيف الحارة عليهم أثناء صلاة القيام.

شاركت «زين» فرحة عيد الفطر السعيد مع المحتاجين من العمال وغيرهم، وذلك من خلال توزيع الوجبات الغذائية «ريوق العيد» عليهم ضمن شراكتها الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام، حيث قامت بتقديم 2000 وجبة غذائية بعد الانتهاء من صلاة العيد في مجموعة من كبرى المساجد في الكويت، والتي استفاد منها المحتاجين من العمال والأفراد والأسر المتعففة، وذلك تحت إشراف البنك الكويتي للطعام الذي حرص على جودة الوجبات المُقدّمة وتوزيعها بالعدد الكافي على من هم بأمس الحاجة إليها.

قبل قدوم الشهر الكريم، أعلنت «زين» عن رعايتها الماسية للنسخة الـ 38 من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، والتي أتت تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأبرزت «زين» من خلال رعايتها لهذه الدورة حرصها على دعم الشباب والرياضة الكويتية، والتي تُعد من أولوياتها الاستراتيجية في تنفيذ خططها لبرامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة لكون دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الحدث الرياضي والشبابي الأبرز على مستوى الكويت بل والمنطقة خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يترقب الجمهور الكويتي في شهر رمضان من كل عام دورة الروضان بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية للفرق المشاركة، ولاستضافتها مشاهير كرة القدم العربية والعالمية، بالإضافة إلى سلسلة من المباريات الاستعراضية التي تشهد مشاركة عدد كبير من المواهب المحلية جنباً إلى جنب مع أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي.

وتواجدت زين في الدورة بشكل يومي من خلال التفاعل الحي والمباشر مع الجماهير الحاضرة لمشاهدة المباريات، وقدّمت مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة، والتي تضمّنت لعبة جديدة كلّياً، هذا بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب المسابقات اليومية على حسابات «زين» في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الجوائز القيّمة على الجماهير.