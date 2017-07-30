



المرزوق: نتمنى أن تكونوا دوماً مثالاً للشباب المعطاء المتميز في خدمة وطنه ومجتمعه

البحر: زيارة «الأنباء» خطوة مهمة في التعريف بالبرنامج وشموليته لخلق جيل واعٍ ومثقف



انطلاقا من حرصها على الاهتمام بالشباب وتجسيدا لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التأكيد على أهمية الاستثمار بالعنصر البشري لبناء جيل قادر على العطاء واستغلال طاقاته المتنوعة في جميع المجالات، استضافت جريدة «الأنباء» فريق الجيل السابع من برنامج منظمة (البروتيجيز) في مقرها، حيث اطلعوا على آلية العمل وشاركوا في ورش عمل بجميع أقسام الجريدة وإداراتها بشكل مباشر وعملي بدءا من وصولهم حتى إصدار عدد «الأنباء» وتسليمه للموزعين.

يوسف غانم

فريق التصوير: هاني الشمري - فريال حماد - قاسم باشا - محمد هاشم

بداية العمل

الزميل عبدالعزيز المطيري يسلم بطاقات العمل

الزميل عبدالعزيز المطيري يسلم بطاقات العمل

وصــل فريق «البروتيجيز» المكون من 38 شخصا مقسمين إلى 12 إداريا وإدارية و26 متدربا ومتدربة من الشباب الباحثين عن مكامن الإبداع وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والحياتية، والذين يسعون من خلال «البروتيجيز» إلى تطوير وعيهم الذاتي والتركيز على تحسين أساليب وطرق التفكير النقدي.

وفي البداية، تم استقبال فريق «البروتيجيز» من قبل فريق الإدارة العامة في قسم الاستقبال، حيث تم تسجيل بياناتهم، وتسليمهم هويات العمل الخاصة بـ «الأنباء» وإجراء البصمة لهم، ثم دخلوا بشكل رسمي مثل موظفي «الأنباء».

الزميل محمد أرز يوضح كيفية العمل في قسم الدعم الفني

بعد ذلك تجمعوا في ديوانية «الأنباء» وبالتنسيق مع قسم الدعم الفني، حيث تم عرض نبذة عن جريدة «الأنباء» منذ تأسيسها عام 1976 على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، العم خالد يوسف المرزوق، والمراحل التي مرت بها «الأنباء» خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء وبمواقفها الوطنية المشهودة في جميع القضايا التي تهم الكويت والكويتيين، ودفاعها الدائم عن المصلحة العامة وتبنيها للقضايا التي تهم الناس بكل حيادية ونزاهة بعيدا عن الإثارة أو الإساءة، إضافة إلى مراحل تطورها المتعددة ووصولها إلى ما هي عليه من مكانة في قلوب ونفوس القراء من مواطنين ومقيمين، وكذلك ما حققته من نجاح في مواكبة التطور التكنولوجي واحتلال موقعها الإلكتروني مكانة مميزة ومرموقة محليا وخليجيا وعربيا من حيث عدد المتابعين والقراء بفضل سرعة النشر ومصداقية الأخبار والمتابعة المهنية للأحداث والقضايا المختلفة.

بدوره، أشاد مرشد الجيل السابع لـ «البروتيجيز» شملان البحر بدور «الأنباء» الإعلامي وبمواقفها التي جسدتها وطنيا وشعبيا، وبحرص القائمين عليها والعاملين فيها على نقل الحقائق بكل مهنية وحيادية، وكذلك دعمها لجميع المبادرات الشبابية والوطنية، وبنيلها ثقة القراء لما تتمتع به من نزاهة ومهنية في العمل الصحافي.

وطالب البحر الشباب المشاركين في الزيارة بالاستفادة من كل ما سيقدم لهم من معلومات نظرية ومن خلال ورش العمل التي سيشاركون فيها، وأن يستغلوا هذه الفرصة التي أتاحتها «الأنباء» لهم في تحقيق الفائدة المرجوة من الزيارة حيث تجمع بين التدريب النظري والعملي بشكل مباشر، داعيا إياهم إلى التفاعل مع الجميع والاستفسار من فريق «الأنباء» عن كل شيء يمكن أن يخطر ببالهم من بداية إعداد الأخبار وتجهيزها للنشر حتى المراحل النهائية للطباعة والتوزيع.

كما شكر البحر أسرة «الأنباء» ممثلة برئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، وجميع العاملين فيها من إداريين وموظفين في جميع الإدارات والأقسام على مبادرتهم باستضافة فريق الجيل السابع لبرنامج «البروتيجيز»، وكخطوة مهمة في التعريف بالبرنامج وشموليته لخلق جيل واع ومثقف في العديد من المجالات علميا واجتماعيا وثقافيا، ومزود بالخبرات اللازمة للتفكير وقادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة، مبينا ان دعم «الأنباء» للبرنامج يسهم في تحقيق أهدافه العامة كبرنامج غير ربحي يجمع الناس من مختلف بقاع الأرض بعيدا عن التمييز أو العنصرية باختيار المشاركين فيه.

ورش عمل

صياغة الأخبار

بعد ذلك، تم تقسيم أعضاء الفريق إلى مجموعات بحضور الزملاء رؤساء الأقسام والمحررين، حيث تم توزيعهم على أقسام إدارة التحرير للتعرف على طبيعة عمل كل قسم والمشاركة في إنجاز المهام المطلوبة بداية من كتابة الخبر الصحافي وطرق الحصول عليه، ففي قسم المحليات تابع أعضاء البروتيجيز وتدربوا على كتابة الخبر ومراحل إعداده للنشر، وطرق الحصول عليه من المصادر أو من خلال المؤتمرات الصحافية والندوات التي تعقدها الجهات والوزارات، حيث ان لكل وزارة أو هيئة أو جهة حكومية محررها الخاص الذي يقوم بالتواصل معها ومتابعة أخبارها وأنشطتها المتنوعة، وكذلك الحصول على التصاريح الصحافية والبيانات من مصادره في تلك الجهات، إضافة إلى ما يمكن أن يتم إنجازه من لقاءات خاصة مع المسؤولين على اختلاف مستوياتهم المهنية ووفقا لتخصصاتهم وارتباطها بالموضوعات والقضايا المطروحة، والتي تهم القارئ بشكل عام، مع التركيز على ضرورة أخذ جميع وجهات النظر المتعلقة بأي موضوع لضمان الحيادية والنزاهة من جهة ولتغطية الموضوع بشكل متكامل وبأسلوب مهني هادف وبعيد عن الإساءة والتجريح.

الزميل حسين الرمضان مع متدربتين وشرح عن القسم البرلماني

القسم البرلماني

وفي القسم البرلماني شرح رئيس القسم الزميل حسين الرمضان لأعضاء «البروتيجيز» كيفية إعداد الصفحة البرلمانية، وأهمية التواصل مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة بشكل مباشر لنقل وجهات نظرهم ومواقفهم من مختلف القضايا المطروحة، وكذلك المتابعة الدقيقة من المحررين البرلمانيين لجلسات مجلس الأمة وما تتضمنه من جداول أعمال، والأولويات المطروحة للنقاش والاقتراحات بقوانين، وما يتم إقراره في جميع المسائل، مع إجراء بعض الندوات واللقاءات مع النواب والمسؤولين في الوزارات والجهات التي ترتبط بهذه المقترحات والقضايا للوقوف على جميع الجوانب ونقل وجهات النظر المرتبطة بها لجمهور القراء بشكل حيادي.

الزميلان جاسم التنيب وأمير زكي وشرح عن الصفحة الأمنية

الصفحة الأمنية

كذلك استمع المشاركون بالزيارة لشرح عن طبيعة الأخبار التي تنشر في الصفحة الأمنية، وكيف يستقي المحررون الأخبار، والقضايا التي يتابعونها، وأهمية المصادر الصحافية في الحصول على المعلومة الصحيحة، وتجهيز الخبر للنشر واختيار الصور المناسبة.

قسم الفن

تدريب عملي

كما تعرف فريق «البروتيجيز» على طبيعة عمل القسم الفني وكيفية إعداد الصفحة الفنية والأخبار التي تتضمنها وطرق الحصول عليها سواء من خلال الوكالات او الشخصيات الفنية او من خلال النقد والمتابعة للأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات، والأنشطة الفنية المتنوعة.

القسم الرياضي

الزميل سمير بوسعد وتعريف بأهمية ترتيب الأخبار الرياضية

وفي القسم الرياضي تابع أعضاء «البروتيجيز» إعداد الصفحات الرياضية المحلية والعربية والدولية، وكيفية الحصول على الأخبار من الوكالات والقنوات الرياضية ومن خلال متابعة وحضور المحررين للبطولات والأنشطة الرياضية وإعداد المادة الصحافية الخاصة بها وكذلك التقارير والتحليلات الرياضية للبطولات، وكذلك كيفية إجراء اللقاءات الخاصة مع الأبطال والرياضيين والمدربين والمهتمين بالشأن الرياضي، وأهمية الصورة والاختيار الصحيح والأفضل.

قسم «الخارجيات»

وتلقى فريق «البروتيجيز» موجزا عن قسم الخارجيات، وتقسيم الأخبار المتعلقة به من خليجية وعربية ودولية، وكيفية الحصول على الخبر سواء من مراسلي «الأنباء» المعتمدين في بعض العواصم والمدن، أو من خلال الوكالات الرسمية المعتمدة، وكذلك من بعض المصادر الموثوقة والمعروفة بحياديتها ومصداقيتها، وكيف أنه يتم أحيانا تناول الخبر من أكثر من مصدر وجهة مع نقل جميع وجهات النظر بحيادية لتعريف القراء بمجريات الأحداث، مع توثيقها بالصور والخرائط التوضيحية والغرافيك أحيانا، كذلك نشر التقارير الإعلامية المرتبطة بالعديد من القضايا التي تهم القارئ في الكويت من مواطنين ومقيمين، حيث هناك صفحات متخصصة لمصر وسورية ولبنان، إضافة الى التركيز على آخر الأخبار والمجريات الدولية من حروب وصراعات وأحداث وانتخابات وغيرها بحيث تشكل «الأنباء» مصدرا للمعلومة الموثقة.

الاقتصاد والأعمال

أما في قسم الاقتصاد فقد كان المتدربون على موعد مع قضايا المال والأعمال، وكيفية الحصول على أخبار الشركات والبورصة، وموضوعات الاقتصاد الكويتي من البورصة والبنوك والشركات المتنوعة وآخر أخبارها من أرباح وخسائر وعقود، وأهمية المصداقية في نشر الأخبار مهما كانت نوعيتها والتأكد من دقتها ومصداقية المصادر التي تشكل مرجعا عند المحررين، وكذلك ضرورة متابعة القضايا الاقتصادية وإقامة الندوات المرتبطة بها واستضافة المتخصصين وأصحاب الشأن، وكذلك الاهتمام بالتقارير التي تصدر عن مراكز الدراسات الاقتصادية وفقا لأهميتها للقراء، وما يمكن أن تلعبه من دور في العملية الاقتصادية وفائدتها للمهتمين.

الزميل هشام إبراهيم يشرح كيفية تدقيق الأخبار في قسم التصحيح في المونتاج وعمل البليتات

استراحة.. وتجهيز الصفحات

مدير التحرير الزميل محمد الحسيني ورؤساء الأقسام في قاعة إعداد الصفحة الأولى

بعد ذلك أمضى المشاركون بالزيارة فترة استراحة تناولوا خلالها طعام الغداء، في أجواء ودية وأسرية في ديوانية «الأنباء»، ليكملوا بعدها الجزء الثاني من مهامهم وورش عملهم، مع إدارة التحرير حيث تابعوا مرحلة تجهيز الأخبار من قبل محرري الديسك في الأقسام، ورسم الصفحات على الماكيتات، وكيفية توزيع الأخبار ووضع العناوين واختيار الصور المناسبة لها، وفقا لأهميتها، وإرسال الأخبار إلى قسم الصف ليتم تنضيدها من قبل فريق متخصص، ليصار إلى تحويلها إلى قسم التصحيح بحيث يتم تدقيقها إملائيا ونحويا، من الزملاء الذين يرسلونها بعد ذلك جاهزة إلى قسم التركيب بحيث يتم تجهيز الصفحة وفقا لرسمها على «الماكيت» من قبل قسم الإخراج أو من محرري الديسك في الأقسام الذين يتابعون صفحاتهم وما قد يطرأ عليها من اختصار وتعديل، حتى تنتهي وتتم طباعتها على صفحة A3 ليشاهدها المحرر ورئيس القسم الذي يعتمدها ويجري ما يراه مناسبا من تغييرات، لتقدم بعد ذلك إلى مدير التحرير الذي يقوم بالاطلاع على ما تتضمنه الصفحة من أخبار وإبداء ملاحظاته وتعديلاته إن وجدت، ثم التوقيع على الصفحة واعتمادها بشكل نهائي لتعود إلى قسم التصحيح للتأكد من إجراء التعديلات المطلوبة مع المركب، الذي يرسلها بدوره إلى قسم المونتاج لعمل CTP و«البليتات» وإرسالها إلى المطبعة لتتم الطباعة، وقد رافق فريق «البروتيجيز» هذه المراحل مع الزملاء في إدارة التحرير ثم في قسمي التصحيح والكمبيوتر، وبعدهما في قسم المونتاج حيث شاهدوا آلية استقبال الصفحات وعملية تحويلها إلى المطبعة، بعد ذلك تابعوا عملية الطباعة من تسلم البليتات وإجراء عملية الثني عليها، ثم تركيبها على مكنة الطباعة وبدء العمل والطباعة لتخرج الجريدة جاهزة، ليتسلمها قسم التوزيع بحيث يسلم لكل موزع مخصصات المنطقة وفقا لأعداد المشتركين فيها، وكذلك موزعو الجمعيات والبقالات، لتصل الجريدة إلى قرائها بصورتها النهائية، وليبدأ في صباح اليوم التالي العمل على العدد الجديد وهكذا يوميا.









«إحنا نقدّرهم»

فريق البروتيجيز المشارك في حملة إحنا نقدرهم

وقد شاركت «الأنباء» فريق «البروتيجيز» في حملة «إحنا نقدرهم»، حيث قام أعضاء الفريق بارتداء ملابس عمال النظافة وعملوا على تنظيف الشوارع والساحات بكل همة ونشاط تقديرا لما يقوم به عمال النظافة من أعمال في مختلف الظروف الجوية من حر وبرد وغبار، ولتأكيد احترام هذه الفئة التي تحتاج من الجميع كل دعم وتقدير.

مشاركة فاعلة بين فريقي الأنباء والبروتيجيز في حملة برد عليهم

برّد عليهم

وفي لفتة إنسانية مشتركة بين فريق «البروتيجيز» وقسم العلاقات العامة في «الأنباء» انطلقت حملة «برّد عليهم» تم خلالها توزيع الماء البارد والعصائر والآيس كريم على العمال في منطقة الشويخ وكذلك على ركاب الحافلات والباصات تخفيفا عنهم من حر الجو وشعورا بما يعانونه من شدة الحرارة، وقد لاقت الحملة إعجاب واستحسان الجميع، وتجاوبا منقطع النظير مع الشباب المشاركين.

الزملاء مدير إدارة التسويق والإعلان فريد سلوم وأحمد فياض ويوسف إبراهيم وإلين بيطار مع متدربي البرنامج في إدارة التسويق والإعلان

جولة ميدانية

وقام فريق «البروتيجيز» خلال الزيارة بجولة على إدارات الجريدة، فزار إدارة التسويق والمبيعات، وتعرف على آلية استقبال الإعلانات وكيفية الحجز والتواصل مع الوكالات والعملاء، وكذلك اطلعوا على تصميم الإعلانات، وضرورة اعتماد التصاميم النهائية من العميل قبل النشر، وضرورة أن تكون الإعلانات مطابقة للشروط الموضوعة من وزارة الإعلام.

المدير المالي اشرف عبدالعزيز وحسام عبدالمنعم مع المتدربين في الشؤون الإدارية والمالية

كما زاروا إدارة الشؤون المالية والإدارية واستمعوا لشرح عن طبيعة عملها، وزاروا كذلك إدارة التوزيع التي تعرفوا فيها على كيفية توزيع الجريدة على المشتركين وعلى الجمعيات والبقالات، وأهمية السرعة في إيصال الجريدة للقراء، والحرص على متابعة الموزعين لضمان وصول الجريدة للجميع.

وفي إدارة الإنتاج تعرفوا على أقسامها من مونتاج ومطبعة ودعم فني، وكذلك طبيعة كل قسم ودوره في وصول الجريدة إلى مراحلها النهائية كعمل متكامل بين جميع إدارات والأقسام.

الزميل علي محمد يشرح طبيعة عمل الموقع الإلكتروني الزميل شريف عبدالمنعم وشرح طريقة أرشفة الأخبار

أما قسم الموقع الإلكتروني فتابع فيه فريق «البروتيجيز» آخر الأخبار، وحرص القائمين على الموقع على السرعة في نشر الخبر عبر

«تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» والأخبار العاجلة، وكيفية ترتيب الأخبار ضمن أبواب محددة لتكون سهلة الوصول بالنسبة للمتابعين والقراء.

كما تضمنت جولتهم زيارة قسم مركز المعلومات «الأرشيف» بما يحتويه من أعداد سابقة ومطبوعات متنوعة وكتب ومراجع، إذ تعرفوا على ما يقدمه للزملاء في إدارة التحرير من معلومات أرشيفية بشكل موثق، وكذلك الصور سواء الشخصية أو المناسبة لبعض الأخبار والتحقيقات والتقارير الصحافية، وكذلك ما يقدمه للباحثين وأصحاب مشاريع الدراسات العليا من معلومات وخدمات بشكل مجاني دعما للباحثين والمتخصصين في جميع القضايا.

الانتقال الى مرحلة التوزيع مع الزميل عامر المصري فرحة المشاركين بصدور عدد الأنباء الجديد بعد مشاركتهم بإنجازه

كذلك كانــــــت لفريق «البروتيجيز» وقفة في قسم الترجمة للاطلاع على ما يقوم به الزملاء من أعمال ترجمة تتعلق ببعض الأقسام والأخبار والتقارير ليعتمدها المحررون بصورة دقيقة ولتكون بمصطلحاتها الصحيحة والمناسبة.

بصمة الانصراف من الدوام

بعدها، اطلع المشاركون على مهام قسم التصوير ومراحل العمل بدءا باستقبال المهام والعناوين والأنشطة والفعاليات المراد تغطيتها، وتوزيعها على المصورين، الى حين العودة أو إرسالها عبر الإيميل لسرعة الإنجاز، كذلك ما يشاهده المصورون خلال تواجدهم سواء خلال العمل او ما يلفت نظرهم من مناظر أو مشاهد تستحق التقاط صور لها بحسهم الصحافي.

تكريم مستحق

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق مكرما مرشد الجيل السابع من برنامج البروتيجيز شملان البحر

وفي ختام اليوم، والتدريب والزيارة الناجحة بكل المقاييس، التقى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بأعضاء فريق «البروتيجيز» من إداريين ومتدربين، وأشاد بالفريق وما قام به خلال السنوات الماضية، وبجهود المشرفين عليه، وكذلك بالأفكار الإيجابية التي يحملها وبما يتركه من آثار في نفوس الجميع عن شباب مقبل على العطاء محب للخير وتقديم الأفضل دائما.

وعبّر المرزوق عن سعادته باستضافة «الأنباء» لهذه الكوكبة من الشباب والشابات وبهذه التجربة المميزة، متمنيا أن يكونوا قد حققوا الفائدة المرجوة مما شاهدوه في جريدتهم «الأنباء»، مؤكدا وقوف «الأنباء» دائما إلى جانب الشباب في تحقيق طموحاتهم وهي داعم دائم لأي مبادرات إيجابية ومفيدة للمجتمع، فهي جريدة لجميع المواطنين والوافدين، مشيرا إلى أهمية الحرص على التعلم والمثابرة لتحقيق الأهداف والطموحات.

وأشاد المرزوق بجهود مرشد الجيل السابع من «البروتيجيز» شملان البحر وبحرصه على المتابعة المستمرة وجهوده المشهودة في إنجاح البرنامج على مختلف الصعد والمستويات، متمنيا لهم استمرار النجاح، وأن يبقوا دوما مثالا للشباب المعطاء والمتميز بما يقدمه لوطنه ومجتمعه.

بعد ذلك تحدث عدد من المشاركين عن تجربتهم وما لاقوه من ترحاب من أسرة «الأنباء» خلال الزيارة، وكذلك الفائدة الكبيرة التي جنوها نظريا وعمليا من خلال هذا اليوم المليء بالعمل والنشاط والفائدة، متوجهين بالشكر لفريق «الأنباء» بدءا برئيس التحرير وإلى جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمحررين والعاملين في مختلف مواقع الجريدة.

بعد ذلك، قام رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير عليهم، والتقاط الصور التذكارية ليوم مميز من أيام «البروتيجيز» في «الأنباء».