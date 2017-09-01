ضيوف الرحمن على جبل الرحمة يؤدون ركن الحج الأعظم امس (أ.ف.پ) خطبة عرفة: المسلمون نُهوا عن الجاهلية والعصبية المقيتة والتمييز بين الناس ورفع الشعارات والتفاخر بالآباء والأجداد

منشأة الجمرات جاهزة لاستقبال الحجاج للقيام برمي الجمرات من خلال 6 طوابق

أنهى أكثر من مليوني حاج أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات بكل يسر وسهولة، ومع غروب شمس امس نفر جموع الحجيج إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وباتوا فيها ليلتهم حتى فجر اليوم.

وبعد مبيت الليل في مزدلفة وجمع الحصى وصلاة الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجه ضيوف الرحمن اليوم إلى منى في أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة الكبرى قبل إكمال مناسكهم من طواف وحلق وهدي.

وكانت جموع حجاج بيت الله الحرام استقرت على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صبيحة أمس، ليؤدوا ركن الحج الأعظم ويشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ثم توافدت الحشود منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى خطبة عرفة.

ملايين الحجاج أدوا ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفات قبل أن ينفروا إلى مزدلفة

وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.

وتقدم المصلين الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حيث ألقى المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د.سعد الشثري خطبة عرفة، وحث فيها حجاج بيت الله على تقوى الله بالتزام شرائعه وترك نواهيه للفوز بمحبة الله ومعيته والفلاح في الدنيا والآخرة، لافتا إلى أن من تقوى الله التزام أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد بإفراد الله بالعباد حيث لا يصلى إلا لله ولا يدعى إلا الله.

وبين أن الدين الإسلامي شدد على مبادئ الأمن والاستقرار في المجتمع «لتزدهر به الحياة وتنمو به التجارات وتطمئن به القلوب وليتمكن الناس فيه من عبادة علام الغيوب».

وأكد الشيخ الشثري أن المسلم مساهم في الأمن في كل مكان، فهو لا يعتدي ولا يتجرأ على أمان غيره أو يسفك الدم، متسائلا في الوقت نفسه «كيف يعتدي المسلم وهو يسمع قول الله تعالى (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).

وقال «طريقة المسلم عدم تجاوز ما أمر الله به من الوفاء بالعهود والمواثيق وملتزم بما أمر الله به من طاعة ولاة الأمور بما يحفظ النظام العام وينتج عنه استقرار البلدان وأمنها».

وأضاف «المسلم يمقت الاعتداء على الآمنين من المسلمين وغيرهم في مختلف البلدان ويدين الاعتداء والجماعات الإرهابية»، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يحفظ الأمن والاستقرار في كل المجالات فحفظت الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن السياسي والأمن الأخلاقي كما جاءت بحفظ الأمن في الدول والأوطان وزراعة محبة الخير في القلوب، فيتمنى المرء لأخيه ما يتمناه لنفسه، مؤكدا أن التحاسد مذموم والكراهية منبوذة في الإسلام.

وقال «لإن كان الشرع يأمر بنشر الأمن والسلام والاستقرار في جميع بقاع العالم فإن الشرع يؤكد ذلك في هذه البلاد المباركة» مضيفا «توعد الله من هم بالإحداث في الحرمين فقال تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)».

وأضاف «كما أمن الله الحرمين الشريفين بهذه الولاية الإسلامية نسأل الله سبحانه أن يعيد المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ أهلنا في فلسطين وأن يمن عليهم بالأمن والعيش الرغيد واسترجاع حقوقهم».

وبين الشيخ الشثري أن المسلمين نهوا عن الجاهلية العصبية المقيتة والتمييز بين الناس ورفع الشعارات والتفاخر بالآباء والأجداد.

وحذر من جعل موسم الحج من أوامر الجاهلية بأن يجعل موسما للمزايدات أو مكانا للشعارات أو المظاهرات أو الدعوة للأحزاب والتجمعات مؤكدا أنه «لا مكان للشعارات الحزبية ولا للدعوات المذهبية ولا للحركات الطائفية التي نتج عنها تشريد الملايين».

واختتم الشيخ الشثري خطبة عرفة بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج داعيا الحجاج إلى اغتنام خيرات هذه الأيام المباركة والإكثار من الدعاء لأنفسهم ولمن لهم حق وللمسلمين عامة بأن يصلح الله أحوالهم ويتولى شؤونهم.

من ناحية أخرى، أكد مسؤول أمني سعودي جاهزية «منشأة الجمرات» لاستقبال حجاج بيت الله الحرام اليوم الموافق للعاشر من شهر ذي الحجة (يوم الحج الأكبر) عبر منظومة أمنية مكونة من قوات الطوارئ الخاصة الموكل إليها تنظيم المشاة والمنتشرة في مداخل ومخارج المنشأة.

وأوضح قائد قوات أمن الحج السعودية الفريق أول ركن خالد الحربي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أنه تم وضع العديد من الخطط لتسهيل حركة تفويج الحجاج التي تكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وذكر أنه ستتم مراقبة حركة الحجاج في «منشأة الجمرات» عبر مركز للقيادة والسيطرة توجد به أكثر من 500 كاميرا تعمل على مدار الساعة ومرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة للأمن العام وتعمل على إدارته كوادر وطاقات بشرية مؤهلة أعلى درجات التأهيل في مجال مراقبة وإدارة الحشود.

من جانبه، أوضح قائد قوات الطوارئ الخاصة في الحج اللواء محمد العصيمي أن عمل قوات الطوارئ في «منشأة الجمرات» سيكون مركزا في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات في كل الطوابق بهدف تحقيق التوازن في سهولة الحركة.

كما أكد جاهزية «منشأة الجمرات» لاستقبال الحجاج للقيام برمي الجمرات من خلال ستة طوابق تتوافر فيها الإمكانات كافة مشيرا إلى ما يتوافر في المنشأة من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات مراقبة وغيرها من المكانات المادية إلى جانب العنصر البشري المدرب أفضل تدريب على التعامل مع الحشود وسبل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.

في غضون دلك، أكد وزير الحج والعمرة د.محمد بن صالح طاهر بنتن، أن أكثر من مليوني حاج، تمكنوا من الوصول إلى صعيد عرفات الطاهر بيسر وسهولة، بتضافر جهود منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس لجنة الحج المركزية، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبيهما، سائلا الله أن يعين الحجيج على إكمال أداء مناسك الحج، والوصول إن شاء الله إلى مشعر مزدلفة ومشعر منى.

وثمن في لقاء تلفزيوني بالقناة السعودية، جهود رجال الأمن في تسيير ما يزيد على 20 ألف حافلة، ومثلها من السيارات الخاصة، مشيرا إلى أن المملكة تبذل جهودا كبيرة تبدأ مع الحاج قبل وصوله إلى أرض المملكة، حيث تشرع في تقديم التسهيلات مع الحصول على التأشيرات، حيث استحدث نظام إلكتروني متكامل يسمح لبعثات الحج أو الحجاج أنفسهم، بتسجيل جميع معلوماتهم قبل وصولهم، ومواعيد رحلاتهم، والخدمات التي تقدم لهم في مساكنهم.

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 5 آلاف حاج

مكة المكرمة ـ واس ـ وكالات

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 5000 حاج وحاجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس عن الأمين العام للبرنامج عبدالله بن مدلج المدلج القول: ان هذه المكرمة شملت جميع المستضافين في البرنامج من بينهم أقارب شهداء الجيش والشرطة المصرية وشهداء فلسطين، وأهالي شهداء ومصابي الجيش السوداني المشارك في عاصفتي الحزم وإعادة الأمل، بالإضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 80 دولة.

وأوضح الأمين العام أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ 5000 حاج وحاجة، بينما استفاد منه العام الماضي 2400 حاج وحاجة، لافتا إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

في سياق متصل، أكد مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن الوضع التشغيلي لقطاع المياه في عرفات وجميع مناطق المشاعر المقدسة يسير ولله الحمد على أفضل حال ووفق الخطط الموضوعة.

وأوضح أن كميات المياه الموزعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن بلغت 871 ألف م3 بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت كميات المخزون الاستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 2.250.300 م3.

وأشار م.الغامدي إلى أنه لم تسجل أي حالات انقطاع مؤثرة أو حالات تتعلق بجودة المياه، مبينا أن توزيع المياه في المشاعر المقدسة شمل منظومة توزيع المياه عبر الشبكات العامة وشبكات التبريد والإطفاء والمشارب، ودورات المياه، والخزانات، مؤكدا أن الاستعداد المبكر لموسم الحج والتنسيق بين شركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سهلا توفير كميات المياه الكافية.

وأفاد بأن جميع الفرق الميدانية التابعة للشركة البالغ عددها 59 فرقة من المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية تم تزويدها بكامل المعدات والآليات المختصة في التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى المركبات اللازمة والدراجات النارية ووسائل الاتصال اللاسلكية لإنجاز أعمالها في الميدان والمعالجة الفورية للبلاغات سواء انقطاعات المياه أو انكسارات في خطوط الصرف وتسديدها، إلى جانب مختبرات متنقلة داخل محيط المشاعر المقدسة لإجراء التحاليل المستمرة لجودة المياه في الخزانات والشبكات العامة.

وبين م.الغامدي أن الشركة خصصت مركزا للاتصال وخدمة العملاء لاستقبال البلاغات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الرقم الموحد (92 000 1744) أو عبر الاتصال اللاسلكي أو عن طريق جهاز العمليات الموحد أو من قبل منتسبي الشركة المشاركين في غرف عمليات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن

هنأ القيادة السياسية بعيد الأضحى المبارك

الجبري: الحجاج الكويتيون بخير وبعثتنا تحافظ على مكانتها المتميزة

محمد الجبري

رفع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الجبري في تصريح صحافي عن سعادته بسلامة جميع حجاج الكويت الذين يؤدون مناسك الحج بأمن وأمان.

وطمأن الوزير الجبري صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء بسلامة واستقرار وضع حجاجنا الذين يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما طمأن الجبري الشعب الكويتي بأن جميع الحجاج الكويتيين بخير حتى مساء امس، متمنيا أن تستمر أوضاعهم في سيرها الحسن إلى حين عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

وقال الجبري: إن الأمور سارت في هذا الموسم،بكل سهولة ويسر، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح موسم الحج.

وأكد الجبري تميز خدمات بعثة الحج الكويتية، التي تواصل تحقيق النجاح من موسم إلى آخر، وتحافظ على المكانة المميزة التي بلغتها في المواسم الماضية، مؤكدا أن استمرارها في الريادة دليل على قيام العاملين في البعثة بواجباتهم المنوطة بهم، كل حسب اختصاصه، على أكمل وجه، بدءا من رئيس البعثة خليف مثيب الأذينة، وجميع أعضائها الذين قدموا كل التسهيلات الممكنة لحجاج الكويت.

وأثنى الوزير الجبري على تعاون وتكاتف الوزارات وهيئات الدولة المشاركة في بعثة الحج الكويتية فضلا عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة لحجاج الكويت.

وفي الختام، أعرب عن أمله في انتهاء الأيام المتبقية من موسم الحج لهذا العام، بنجاح وتميز كما في السنوات الماضية.

وشكر الجبري وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة د.محمد صالح بن طاهر على ما قدمه ويقدمه جميع المسؤولين في المملكة العربية السعودية إلى بعثة الحج الكويتية خصوصا وحجاج الكويت عموما من اهتمام، ما جعل البعثة تؤدي عملها على أكمل وجه.

ودعا الجبري المولى عز وجل أن ينعم على المملكة وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجعل ما تقوم به المملكة من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسنات أبنائها جميعا.

أكثر من 86 ألف إيراني يؤدون مناسك الحج هذا العام

الرياض - العربية نت: عاد الحجاج الإيرانيون القادمون من إيران إلى موسم الحج هذا العام، ليصل عددهم - وفقا لما أفاد به مصدر في وزارة الحج والعمرة السعودية لـ «العربية.نت» - إلى أكثر من 86 ألف حاج إيراني.

يشار إلى أن تخلف الحجاج الإيرانيين القادمين من إيران عن موسم حج العام الماضي، جاء بعد امتناع بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج، حيث طالب الوفد الإيراني حينها بمنح التأشيرات للحجاج من داخل إيران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني، فيما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني والناقل الجوي السعودي.

إلى جانب تضمين فقرات في المحضر تسمح للحجاج الإيرانيين بإقامة ما يعرف بـ «دعاء كميل» ومراسيم «البراءة».

عودة الحجاج الإيرانيين تأتي بعد اجتماع عقده وزير الحج والعمرة د.محمد بنتن في مدينة جدة في 23 مارس الماضي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني حميد محمدي، لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج هذا العام.

وتعهدت وزارة الحج السعودية بإصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين لأداء الحج بشكل إلكتروني، وذلك بإرسال معلومات الحجاج عبر نظام معلومات إلى وزارة الحج السعودية، وبدورها تقوم بمنح الموافقة النهائية، وتقوم طهران بطبع تأشيرات الحجاج على جوازات السفر الإيرانية.

أما فيما يتعلق بالناقل الجوي، والذي كان ضمن بنود الاعتراض الإيراني، فأبقى الاتفاق على ذات الإجراءات المتبعة مع مختلف الدول الإسلامية، وذلك بنقل نصف الحجاج عبر الطيران الإيراني والنصف الآخر عبر الطيران السعودي، بخلاف ما كانت تطالب به طهران.

الجدير بالذكر أنه ورغم التحذيرات السابقة لمدير منظمة الحج والزيارة الإيرانية للمواطنين الإيرانيين بعدم التوجه إلى الحج عن طريق بلد ثالث، إثر منع إيران حجاجها من الذهاب إلى الديار المقدسة، في محاولة منها لفرض شروط لإجراء طقوس خارج سياق الحج على وزارة الحج والعمرة السعودية.

إلا أنه قد شهد حج العام الماضي وصول 674 حاجا إيرانيا قدموا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا والسويد والنمسا، بعد منحهم التأشيرات من قبل القنصليات السعودية في الخارج.

أو من مؤسسات الطوافة أو من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة (www.nwc.com.sa).

الكعبة المشرفة اكتست بحلتها الجديدة

جانب من عملية استبدال كسوة الكعبة المشرفة أمس (واس)

مكة المكرمة - واس:

تابعت أنظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها امس عملية استبدال كسوة الكعبة المشرفة بأخرى جديدة، جريا على العادة السنوية في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

وقام منتسبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بثوب جديد صنع من الحرير الخالص.

وبدأت عملية استبدال الكسوة بنقل الثوب الجديد إلى المسجد الحرام والمكون من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، ثم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة، ثم فردها على الجنب القديم وتثبيت الجنب من أعلى بربطها من العراوي وإسقاط الطرف الآخر من الجنب.

وبعد أن تم حل حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة بعدها أزيح الجانب القديم من أسفل وبقي الجانب الجديد وتم تكرار العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب.

إثر ذلك جرى وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته، بدءا من جهة الحطيم لوجود الميزاب وبعد أن تم تثبيت كل الجوانب ثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله.

وبعد الانتهاء من ذلك جرى تركيب ستارة الباب وهي عملية تحتاج إلى وقت واتقان في العمل بعمل فتحة بقدر مساحة الستارة في القماش الأسود وعرضه 3.30 أمتار، ومن ثم عمل ثلاث فتحات في القماش لتثبيت الستارة من تحت

يذكر أن كسوة الكعبة المشرفة تصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون الأسود ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام وعرضه 95 سنتمترا وبطول 47 مترا ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

كما توجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه «يا حي يا قيوم»، «يا رحمن يا رحيم»، «الحمد الله رب العالمين» ومطرز الحزام بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب ويحيط بالكعبة المشرفة بكاملها.

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع وهي معمولة من الحرير بارتفاع ستة أمتار ونصف وبعرض ثلاثة أمتار ونصف مكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة تطريزا بارزا مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وتتكون الكسوة من خمس قطع تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة ويتم توصيل هذه القطع مع بعضها البعض.

وتمر صناعة الكسوة بعدة مراحل هي مرحلة الصباغة التي يتم فيها صباغة الحرير الخام المستورد على هيئة شلل باللون الأسود أو الأحمر أو الأخضر ومرحلة النسيج ويتم فيها تحويل هذه الشلل المصبوغة إما إلى قماش حرير سادة ليطبع ثم يطرز عليه الحزام أو الستارة أو إلى قماش حرير جاكارد المكون لقماش الكسوة ومرحلة الطباعة ويتم فيها طباعة جميع الخطوط والزخارف الموجودة بالحزام أو الستارة على القماش بطريقة السلك سكرين، وذلك تمهيدا لتطريزها ومرحلة التجميع ويتم فيها تجميع قماش الجاكارد لتشكل جوانب الكسوة الأربعة ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة تمهيدا لتركيبها فوق الكعبة المشرفة.

وتتم هذه المراحل في جميع أقسام المجمع المتمثلة في أقسام الحزام والنسيج اليدوي والنسيج الآلي والطباعة والأعلام والستارة والصباغة ويعمل بها أكثر من مائتي موظف من الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة على هذه الصناعة المميزة.

وينتج المجمع الكسوة الخارجية والداخلية للكعبة المشرفة إضافة إلى الأعلام والقطع التي تقوم الدولة بإهدائها لكبار الشخصيات.

أكد أن عملاً استثنائياً لرجال الأمن في حج هذا العام

الفيصل: المملكة تسعى لجعل الحج رحلة إيمانية ميسرة

صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خلال مؤتمر صحافي امس الاول (واس)

واس: أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، حرص حكومة المملكة وعملها الدائم منذ نشأتها وحتى اليوم على خدمة الحجيج وتقديم جميع الخدمات الممكنة والسهر على راحتهم وجعل هذه الرحلة الإيمانية إلى الأراضي المقدسة تمر بكل يسر وراحة حتى يأدوا مناسكهم ويرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وقال الفيصل في لقاء مع التلفزيون السعودية امس: «لقد دأبت حكومة المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وحتى هذا اليوم على خدمة الحجيج وتسهيل جميع الخدمات الممكنة للحجاج وجعل هذه الرحلة الإيمانية إلى الأراضي المقدسة رحلة تمر بكل يسر وراحة ليأدوا مناسكهم ويرجعون إلى بلادهم سالمين غانمين إن شاء الله».

وأضاف «لقد كان في هذا العام جهد كبير وكانت هناك دراسة وافية لجميع التجارب السابقة لتسهيل هذه الرحلة الايمانية المهمة للمسلمين اجمعين في هذه الأراضي المقدسة، وأعتقد أن نجاح اليوم الأول واليوم الثاني كان كبيرا، حيث انتقل الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، ومن منى إلى عرفات بكل سهولة وكل الجهات الحكومية التي أوكلت إليها مهمة خدمة هذه الأراضي المقدسة لهذه الأيام المباركة أدوا كل ما يمكن أن يأدوه بكل جهد وأمانة وبكل إخلاص، فكانت النتائج مبهرة وكل الطرق تشهد انسيابية كبيرة، ولم تحدث أي مشاكل ولله الحمد لله، ففي عرفات الشوارع ميسرة لجميع الجموع». وأكد أن ما قام به رجال الأمن في موسم حج هذا العام يعد استثنائيا، لافتا إلى أن ما بذل من جهد في هذا العام يفوق كل الجهود الماضية. وأوضح أن العديد من الجهات والخبراء العاملين في الميدان يعملون على حل بعض الملاحظات البسيطة، وسيتم تسجيل جميع الملاحظات التي ترد منهم لمعرفة المشاكل والعمل على حلها وتسجيلها والاستفادة منها في كل ما يسهم في تطوير الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ونوه سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، بمدى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، ودراسة الاحتياجات وخاصة الفورية والعاجلة منها، مبينا أن هنالك مشاريع كبرى بمئات الملايين نفذت في مجالات المياه والكهرباء والبلديات والنقل وغيرها من الخدمات الحكومية في هذا المجال، إضافة إلى مشاريع قامت بها هيئة تطوير مكة المكرمة حيث نفذت خلال هذا العام العديد من المشروعات المهمة رغم صغرها بتكلفة 300 مليون ريال، وذلك لعلاقتها بحركة الحجاج سواء المشاة أو حركة الناقلات ومعالجة الاختناقات المرورية التي تحدث بسبب قطع الطريق من المشاة والحافلات، وذلك بتنفيذ عدد من الجسور وإيصال الحافلات إلى مقرات الخيام، وتنفيذ طرق خصصت للنقل ومشاريع كبيرة في الكهرباء وفي المياه والبلديات التي وفرت هذا العام 23 ألف عامل يعملون للنظافة.

ولفت سمو أمير مكة المكرمة النظر، إلى أن اللجنة المركزية للحج تبدأ بالعمل والترتيب للموسم الجيد دائما، عقب نهاية فريضة حج العام الحالي مباشرة، لذا عقدت أول اجتماع لها للإعداد للعام الحالي عقب حج العام الماضي، وبدأت بدراسة جميع التقارير المرفوعة للجنة من المسؤولين في الحج لاسيما الميدانيين بحكم قربهم من الحاج، واطلاعهم على طبيعة الخدمات المقدمة ومدى استفادتهم منها، وهكذا بدأت عملية التنظيم والترتيب والاستعداد لموسم حج هذا العام، فتمكنا من إيجاد وقت كاف لدراسة السلبيات والإيجابيات، وكذلك لوضع الخطط للازمة الضامنة لتحقيق نجاحات جديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتواصل هذا النجاح ويمتد حتى ينهي ضيوف الرحمن حجهم ويعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين بعون الله.

ونوه سموه بانخفاض عدد الحجاج بدون تصاريح استنادا للأرقام التي تؤكدها الإحصائيات، خاصة بعد أن وفقت الخطة الموضوعة هذا العام في إيقاف وإبعاد أشخاص ومركبات مخالفين، عند نقاط فرز أبعد ما تكون عن إمكانية دخولها للمشارع المقدسة، مؤكدا سموه أن أعدادا كبيرة اضطرت للتخلي عن فكرة مخالفتها ومحاولتها تجاهل النظام والتقليل منه ومن ضرورته في هذا الشأن، إلا أن رجال الأمن كانوا كعادتهم متميزين في أعمالهم وجهودهم، فكانت النتائج من خلال الإحصائيات ممتازة وتجعلنا مصرين على مواصلة العمل لبلوغ مستويات أعلى ونتائج أفضل في كل عام جديد، مثمنا سموه لهم جهودهم، وممتنا لهم بالشكر والتقدير على ما بذلوه من عمل ووقت عاشوه داخل المشاعر المقدسة وخارجها ليعطوا نماذجا للأبناء الوطن المخلصين الذين يظهرون دائما فدائية في العمل تجعلنا جمعيا فخورين بهم، ومطمئنين لوجودهم.

«الجوازات»: أكثر من 5 ملايين ريال غرامات مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

عرفات - واس: أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أصدرت حتى تاريخ امس 90 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجا بدون تصريح.

وأشارت الجوازات إلى أن العقوبات تنوعت ما بين غرامات مالية وعقوبات بالسجن والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وبينت الجوازات أن مجموع الناقلين المخالفين عبر مراكز مداخل مكة المكرمة في كل من: الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر بلغ 69 مواطنا و22 مقيما نقلوا 498 حاجا بدون تصريح، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5.245.000 ريال.

وأفادت المديرية العامة للجوازات بأن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاجا من دون تصاريح حـــج نظامية تصل إلى غرامة مالية مقدارها خمسين ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.

طيران الأمن السعودي يكثف طلعاته الجوية في سماء مكة والمشاعر المقدسة يوم عرفة

مكة المكرمة - أ.ش.أ: كثف طيران الأمن بوزارة الداخلية السعودية من طلعاته الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك بمسح جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة ومداخلها الثمانية الرئيسة ورصد الحالة فوق المشاعر المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس عن قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي القول «ان القيادة العامة لطيران الأمن سخرت كافة إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية ورفع جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر، مشيرا إلى أن طيران الأمن يقوم من خلال الطلعات المتواصلة لـ«16» طائرة تجوب سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة برصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام».

وأوضح جاهزية طائرات الأمن للإخلاء الطبي من خلال ما يتوافر بها من تجهيزات طبية وكوادر متخصصة ذات تأهيل عال من الخدمات الطبية لنقل الحالات الحرجة جوا إلى المستشفيات، مؤكدا الاستشعار العالي للظروف الأمنية الراهنة والقدرة على التعامل مع أي حدث مهما كان نوعه.

وبين أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة الطلعات الجوية على مدار الساعة في يوم عرفة، وأن الرحلات ستسير على وتيرتها أثناء نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة، وسيتم تكثيف الطلعات يوم غد على مشعر منى لمتابعة الكثافة البشرية أثناء نسك رمي الجمرات ومراقبة الحركة المرورية المتوجهة للحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، لتستمر الرحلات المجدولة طيلة أيام التشريق حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.