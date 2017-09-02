رمى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، جمرة العقبة أحد الأعمال اللازمة في يوم العاشر من ذي الحجة بمشعر منى، وذلك في ساعة مبكرة من صباح امس.

كما توجه الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله إلى المسجد الحرام وأديا طواف الإفاضة، أحد أركان فريضة الحج، بعدما أشرفا على تحركات حجاج بيت الله الحرام خلال التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة.

يذكر أن رمي الجمرات من الأعمال الرئيسية في الحج، ويرمي الحاج أولى الجمرات يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة، والتي ترمى في أول أيام العيد، ابتداء من وقت الضحى وحتى غروب الشمس.