أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولا إلى تصعيد جموع الحجيج إلى مشعر منى والبدء في رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بشؤون الحج تتابع مراحل تنقلات جموع الحجيج وما يقدم لهم من خدمات ليكملوا نسكهم بيسر وطمأنينة.



وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي الثاني للجهات المشاركة في الحج الذي عقده بمقر الأمن العام بمشعر منى امس: إن الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن ما زالت تستكمل ما تبقى من خطط لحج هذا العام، خاصة رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق قبل أن يغادر الحجاج إلى المسجد الحرام لاستكمال ما تبقى من نسكهم من طواف وسعي، والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين.

من جانبه، نوه مستشار وزير الحج حاتم بن حسن قاضي، بتظافر جهود الجهات العاملة في الحج في تصعيد الحجاج واكتمال وقوفهم بمشعر عرفات، ونفرتهم لمزدلفة، ومن ثم تصعيدهم لمشعر منى.

وأوضح خلال المؤتمر ذاته أن النقل في الحج يأخذ ثلاثة أنماط: النقل بالطريقة التقليدية وهو نظام الرد والردين والنقل بنظام النقل الترددي ويغطي أكثر من 750 ألف حاج، ثم النقل بالقطار الذي رفع كفاءة منطقة المشاعر المقدسة ويغطي 350 ألف حاج.

وأفاد بأن أكثر من مليون و900 ألف حاج حتى عصر امس، تمكنوا من رمي جمرة العقبة ومن ثم التوجه للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأبان أن برنامج «التفويض» من أهم برامج وزارة الحج والعمرة، ويتم بالتعاون مع جميع الجهات التي تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، ويعد أداء مهمة في التسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام في تنقلاتهم بشكل آمن من المخيمات إلى منشأة الجمرات ثم إلى المسجد الحرام.