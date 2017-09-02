أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا تذكاريا بمناسبة موسم حج هذا العام 1438هـ، 2017 بعنوان «الحج عبادة وسلوك حضاري».

وحمل الطابع، خلفية ترمز للكعبة التي توسطته بصورة حديثة والطائفين حولها، إضافة إلى شعائر الحج، والمسجد الحرام وشعار المملكة العربية السعودية «السيفين والنخلة»، وجاءت التلبية «لبيك اللهم لبيك» أسفله باللون الذهبي.

وجاء الطابع مزدانا بأربع صور توثق لمرحلة مهمة من توسعة الحرم المكي، وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في خدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعوي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، أن المؤسسة تهدف -من خلال إصدار الطوابع التذكارية- إلى توثيق وإبراز الإنجازات والجهود الوطنية، والأحداث التاريخية والمناسبات المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشارا واسعا، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.