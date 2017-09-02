أدى آلاف الفرنسيين وبينهم عدد متزايد من الشباب، فريضة الحج هذا العام.

وطلبت السلطات المهتمة بظاهرة الحج في فرنسا، إجراء دراسة عن الامر بعنوان «الحج: دراسة للسوق الفرنسي وتحقيق حول مستوى رضى الحجاج» على ان تسلم في سبتمبر الجاري لمكتب الأديان في وزارة الداخلية.

وضمنت الباحثتان ليلى سورات وجيهان صفر اللتين تعدان الدراسة انطلاقا من 150 مقابلة، التطورات الحديثة لظاهرة الحج في فرنسا.

وتقول سورات «لاحظنا تغيرات اجتماعية مهمة فهناك عدد أكبر من الشبان ومن الفرنسيين بين الحجاج.



ومنذ نحو 5 سنوات تجاوز عدد الحجاج الفرنسيين عدد الأجانب الذين يحجون انطلاقا من فرنسا الذي بلغ العام الماضي 17 ألف شخص»، مضيفة «بحسب التقاليد يتم أداء الحج بعد التقدم في العمر».



ورأى بعض الشبان الفرنسيين في مكة ان الحج يمثل أيضا فرصة للابتعاد عن النقاشات السياسية حول الإسلام التي كثيرا ما تكون في صدارة اهتمام وسائل الاعلام الفرنسية.

وبدت على محيا إسماعيل عجب (50 عاما) الآتي من منطقة باريس، علامات السرور، وقال: «مجموعتنا تضم الكثير من الشبان، وكان عددهم كبيرا في الطائرة» التي أقلت المجموعة.