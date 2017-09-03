ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق.. والمتعجلون يغادرون اليوم





أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى امس، حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة جاء فيها:أرحب بكم من هذه الرحاب الطاهرة المقدسة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين كافة، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى جلت قدرته أن يكتب لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودعوة مستجابة، كما أحمده عز وجل على ما منّ به على ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم في يسر وأمن وأمان.



وأضاف الملك سلمان: لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فسخرت كل إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم، ونحن عازمون - بإذن الله - على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة في تطوير مستمر ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مواصلين بأعمالنا الجهود العظيمة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز- رحمه الله.



وتابع خادم الحرمين الشريفين: لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراع الحرمات، لكن المملكة بفضل الله وعونه وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة. واضاف: ان المملكة العربية السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع. أسال الله العظيم أن يعين إخواننا حجاج بيت الله على إكمال نسكهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.



وكانت جموع حجاج بيت الله الحرام قد توجهت امس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.



واستوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن الذين توافدوا تباعا لرمي الجمرات الثلاث دون تزاحم يذكر، حيث كانت الوفود ترمي الجمرات في يسر وطمأنينة.وكان لرجال الأمن المسؤولين عن تنظيم الحشود الدور البارز في عملية تيسير حركة ضيوف الرحمن في منشأة الجمرات، حيث خصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات بما يضمن إن شاء الله إتمام الرمي بكل يسر وسهولة.إلى ذلك، يغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون اليوم مشعر منى بعد أن وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة.



والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء من الذكر والدعاء لنفسه ولأهله وللمسلمين، وعليه أن يتجنب المزاحمة والمضايقة لإخوانه حجاج بيت الله الحرام وألا يؤذيهم ويشوش عليهم، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.



ومن خطط للمغادرة متعجلا في يومين يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بسبع حصوات ويكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر، ثم يغادر منى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو مازال في منى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة، وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمنى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلا.



وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

أمير مكة: نأمل بزيادة الحجاج والمعتمرين لـ 30 مليوناً في 2030

دبي - العربية: أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أن المملكة سجلت أرقاما قياسية في نقل الحجاج بالحافلات والقطارات هذا العام، إذ بلغ عددهم أكثر من مليوني حاج وبأوقات زمنية قصيرة.

كما أمل الأمير خالد الفيصل، فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 بزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليونا، مواكبة طموحات الدولة، وهو ما انعكس على وضع مشروع لتطوير المشاعر المقدسة، والذي سيبدأ العمل بتنفيذه قريبا.

وأكد أمير منطقة مكة أن السعودية تركز على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بعيدا عما يحدث من صراعات وأزمات في المنطقة.





الجراح هنأ نظيره السعودي بنجاح موسم الحج

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح موسم الحج لهذا العام وبعث اليه ببرقية هذا نصها: يطيب لي أن أبعث لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات على نجاح موسم الحج لهذا العام (1438هـ) بكل أمن ويسر وانسيابية وما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله، ثم الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها سموكم والاخوة رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية. داعين الله أن يجزيكم على ما قمتم به خير الجزاء ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والازدهار تحت ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.

نقل إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

الدوسري زار مقر بعثة الحج في مكة.. والتقى منتسبي «الداخلية»

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري بزيارة مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة، حيث التقى مسؤولي البعثة وتداول معهم شؤون الحجاج لهذا العام.

كما التقى بعثة الحج من منتسبي وزارة الداخلية والتي تضم ضباطا وضباط صف ومدنيين من كل قطاعات الوزارة المتواجدين في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث نقل لإخوانه رجال الأمن تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح واعتزازه بهم وبإخلاصهم، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى أرض الوطن.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تتبناه الوزارة لمنتسبيها.

العنزي: الوضع الصحي مطمئن لجميع حجاجنا والحملات الكويتية

مكة المكرمة - كونا: أكد القنصل العام في جدة وائل العنزي ان الوضع الصحي لجميع حجاج الكويت وحجاج الحملات الكويتية مطمئن بعد أن أدوا مناسك الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى ثم طواف الافاضة دون اي عوائق تذكر.

وقال القنصل العنزي في تصريح لـ «كونا» ان رئيس فريق وزارة الصحة في بعثة الحج د.مبارك العجمي اكد له من خلال التواصل المستمر تمتع جميع حجاج الكويت بحالة صحية مطمئنة.

وأضاف ان فريق وزارة الصحة يتابع عن كثب كل تطورات الوضع الصحي في المشاعر المقدسة، مشيدا بتعاون الفرق الكويتية من وزارات الدولة والمشاركة في بعثة الحج الكويتية برئاسة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

وثمن عاليا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات متكاملة وتنظيم متقن لحجاج بيت الله الحرام لتجنب التدافع والازدحام عند جسر الجمرات.

وهنأ القنصل العنزي القيادة السياسية الكويتية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله ان يعيده على الكويت والامة الاسلامية جميعا بالخير والرخاء.