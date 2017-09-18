المرزوق: ضرورة توعية الأطفال بأهمية الإعلام وأخلاقياته ومبادئه وأسس عمله

ميدروا: التعاون مع «الأنباء» يعني مضاعفة جهودنا لتعليم الأطفال القيم الأساسية لمهنة الصحافة

إكساب الأطفال المهارات الإبداعية وتشجيع العمل الجماعي والتفكير النقدي

نشر الوعي حول الدور الذي تلعبه الصحافة في تقديم أخبار ذات مصداقية وجودة للقرّاء يوسف غانم - كريم طارق تجسيدا لمكانة الأطفال في المجتمع وأهمية متابعتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والتعليمية والتربوية، وتعزيزا لنموهم الفكري والبدني فقد افتتحت «الأنباء» ركنها الخاص في مدينة «كيدزانيا» الترفيهية للأطفال، لتكون بذلك جريدتها الرسمية لتعليم الأطفال أسس ومبادئ العمل الصحافي من استقبال وتحرير الخبر ومتابعته والتقاط الصورة المناسبة، والخطوات التي تمر بها الجريدة وصولا إلى مرحلة الحصول على النسخة المطبوعة منها، حيث تم تزويد الجناح بمطابع حية تحاكي المطبعة الحقيقية بشكل مصغّر.. وتم الافتتاح بحضور كل من رئيس تحرير «الأنباء» يوسف خالد المرزوق وفريق عمل «الأنباء»، وعدد من الإداريين وفريق عمل شركة محمد حمود الشايع، وفريق قطاع الترفيه والتسلية في الشركة.

أشاد رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق الذي افتتح ركن «الأنباء» بما تقدمه «كيدزانيا كمركز تعليمي ـ ترفيهي متكامل»، حيث يخوض فيه الأطفال أكثر من 100 نشاط تسهم في تنمية مهاراتهم الحياتية وتطور قدراتهم الذاتية، وتغرس في نفوسهم العديد من الصفات والفضائل المهمة كالصدق والجد والاجتهاد ومساعدة الآخرين بأساليب تعليمية وترفيهية في ذات الوقت.

وأكد المرزوق حرص «الأنباء» على ترسيخ هذه الشراكة مع مدينة «كيدزانيا» التي تعتبر جزءا مهما من مجمع «الأفنيوز»، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، وتقديم كل ما من شأنه تعريف الأطفال بحقوقهم ويحقق آمالهم وطموحاتهم بشكل تربوي هادف، ومن هنا كان هذا التعاون في تأسيس هذا الركن لتوعية الأطفال بأهمية الإعلام ودوره وأخلاقياته ومبادئه وتعليمهم أسس العمل الصحافي ومراحل إصدار الجريدة لتصل إلى القراء حاملة الأخبار والموضوعات التي تهمهم بكل موضوعية ومصداقية.

وأوضح المرزوق أن «الأنباء» تخوض هذه التجربة التوعوية والمشوّقة في آن لتوفير الفرصة أمام مئات الآلاف من الأطفال الذين يزورون «كيدزانيا» سنوياً للتعلّم والاستمتاع بخوض تجربة العمل الصحافي.

وتمنى المرزوق أن تنجح هذه التجربة وأن تلقى استجابة الأطفال واهتمامهم لما فيها من معرفة جديدة ومعلومات مهمة يمكن أن تنمّي مهاراتهم وتطوّر قدراتهم الفكرية والحياتية.

قيم أساسية ومهنية

بدوره، علّق نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمّد حمود الشايع، فرناندو ميدروا على هذا الحدث قائلاً: «نواصل في كيدزانيا الترحيب بفرص جديدة للتعاون مع شركاء استراتيجيين في السوق المحلي، وإن هذا التعاون الجديد مع جريدة «الأنباء»، وهي الصحيفة الرائدة في الكويت، بالنسبة لنا يعني أن نضاعف جهودنا لتعليم الأطفال وإطلاعهم على القيم الأساسية لمهنة الصحافة، والتي تشمل الصدق والدقة، والاستقلالية، والإنصاف في تقديم الأخبار، عبر تعلٌمِهِم من قبل الخبراء والمحترفين في هذه المهنة».

التشجيع على القراءة

ويهدف هذا التعاون بين «الأنباء» ومتنزه كيدزانيا التعليمي الترفيهي إلى إلهام عقول الأطفال وتشجيعهم على القراءة والكتابة من خلال مجموعة الأنشطة التفاعلية والمسلية، حيث يشرف على جناح «الأنباء» نخبة من المختصين لتعليم الأطفال ومشاركتهم أخبار المدينة الرامية إلى إبراز دور اللعب في تعزيز الشعور بالاستقلال لدى الأطفال والسماح لهم بجعل العالم مكاناً أفضل.

وتعتمد سياسة المتنزه على مفهوم العلامة التجارية لـ«كيدزانيا» التي تستند إلى مبدأ التعليم الترفيهي، والذي يمنح الأطفال المساحة للتعلم في أجواء مرحة ومشوقة، وهو ما يتماشى مع علامتها التجارية الرائدة والتي تركز على مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاقها العديد من المشاريع الرامية إلى خدمة المجتمع والأفراد، إلى جانب الارتقاء بمستوى التعليم الذي يتلقاه الأطفال، مما يسهم في غرس العديد من القيم النبيلة وتطوير مجتمعاتهم.

بناء الثقة بالنفس

كما تسهم هذه الشراكة بين مؤسستين عريقتين في مجالهما إلى بناء ثقة الأطفال بأنفسهم وتطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية في التواصل مع الآخرين ونقل الأخبار بأعلى مستوى وقدر من الحرفية مع مراعاة الفئة العمرية المستهدفة في تلك العملية تحت إشراف نخبة من المختصين في ذلك المجال.

المسؤولية الاجتماعية المشتركة

وجاءت فكرة إطلاق تلك المحطة الناجحة بين «الأنباء» و«كيدزانيا» انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسستين ومهماتهما في الارتقاء بمستوى التعليم في الكويت، من خلال منح الأطفال منصة إعلامية تعليمية وترفيهية بإمكانيات عالية تتيح لهم الفرصة في خوض التجربة الإعلامية باحترافية، لتمكنهم من حمل قلم الصحافة الحر مستقبلاً، لتعد بذلك فرصة رائعة لاستكشاف عالم الصحافة والإعلام من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تقدم العديد من الأفكار العملية والقابلة للتطبيق وهو ما يوفر فرصة جيدة لتعلم أسس ومبادئ مهنة البحث عن المتاعب باعتبارها السلطة الرابعة والمؤثرة.

جناح «الأنباء»

ويتضمن جناح «الأنباء» في «كيدزانيا» كل ما تحتويه المنصة الإعلامية الإخبارية من إمكانيات تكنولوجية متطورة، إذ تم إعدادها خصيصاً لتتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة والتي تعتمد على أدوات المحرر والمخرج والمصور الصحافي من حواسب الكترونية تحمل الأسس العملية المعتمدة في كتابة قوالب العمل الصحافي، بالإضافة إلى كاميرات التصوير لالتقاط صور الموضوعات التي تدور مجملها في نقل أخبار متنزه «كيدزانيا» التعليمي الترفيهي، ليصلوا بذلك إلى المرحلة الأخيرة من العمل الصحافي والمتمثلة في إخراج الصفحة تمهيدا لطباعتها في المطابع الحية والتي تم تزويد الجناح بها، ليخرج الأطفال بذلك حاملين معهم انجازهم الخاص وتجربتهم في إصدار صحيفة «الأنباء» الخاصة بهم.

نخبة من المختصين

وتتم تلك العملية التعليمية المرحة بإشراف نخبة من المختصين الذين يحرصون على تعليم الأطفال أسس ومبادئ تحرير وإعداد الخبر أو التحقيق الصحافي عبر طرح المعلومات السهلة والمبسطة حول قوالب العمل الصحافي والتي تدور في مجملها عن أهمية الخبر وكيفية تناوله بالإجابة عن الأسئلة الخمسة اللازمة لكتابته وتحريره بكل حرفية، لتدور تلك العملية بشكل تفاعلي ومرح يعمل في الوقت ذاته على تحفيز قدراتهم الابداعية في ذلك العمل.

وقد عبر عدد من الاطفال عن سعادتهم بما شاهدوه في ركن «الأنباء»، وبالاشياء التي تعلموها عن العمل الصحافي ومراحله بدءا من إعداد الخبر وطباعته، وكذلك كيفية التقاط الصور الفوتوغرافية المناسبة للانشطة والفعاليات التي تتم تغطيتها وصولا إلى مرحلة الطباعة ثم التوزيع.

مدينة كيدزانيا

تفوق تجربة «كيدزانيا» كونها متحفًا للأطفال أو مركزا للترفيه العائلي بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعل منها وجهة مفضّلة للأطفال وأسرهم الراغبين في تنمية حس المسؤولية لدى أبنائهم من سن 4 أعوام حتى 14 سنة، فهي:

٭ تنقل الترفيه التفاعلي والتعليم إلى مستويات مختلفة وجديدة من خلال دمج أداء أدوار الكبار في مهام الحياة الواقعية.

٭ تقدم «كيدزانيا» تجربة فريدة لمدينة يديرها الأطفال لتعليم وتثقيف الصغار حتى عمر 14 عاما عبر مواقف حياتية متنوعة كالوصول إلى المطار أو زيارة وسط المدينة واستكشاف شوارعها.

٭ تقدم للأطفال نسخة من العالم الواقعي في بيئة آمنة ومدينة تتمتع بالاكتفاء الذاتي تمتد على مساحة 7000 متر مربع.

٭ كما في الحياة الواقعية، يمكن للأطفال الاختيار من بين المهن والأعمال الحقيقية كالشرطي أو الطبيب أو الصحافي أو التاجر، ليتمكنوا من كسب الأموال بعملة «كيدزو» التي بوسعهم ادخارها أو إنفاقها.

٭ تعمل «كيدزانيا» تمامًا كمدينة حقيقية فيها مبان وشوارع مرصوفة ومركبات واقتصاد ووجهات محددة على شكل مؤسسات تقوم برعايتها مجموعة من كبريات العلامات التجارية العالمية والمحلية.

٭ تم تصميم المرافق بهدف التعليم التجريبي، مما يعزّز تنمية المهارات الحياتية من منظور طفولي مرح.

حماة الحقوق

من خلال ارتباطهم معاً كعائلة وأصدقاء يأتي ابتكار «أوريانو» و«فيتا» و«باتشي» و«تشيكا» و«بيبوب» كـ«حماة حقوق»، وذلك انطلاقا من الإيمان بأن قيم كيدزانيا الأخلاقية والاجتماعية ستحظى برعاية دائمة وسيتذكرها الأطفال بينما هم يستعدون لمواجهة عالم البالغين وخوض غماره.

وقيم «كيدزانيا» هذه مغروسة في شخصيات حماة الحقوق، ومن خلال سحر هذه الشخصيات وحيويتها ستزرع معتقدات المدينة الأساسية في الأطفال، وليسهموا في بناء عالم مليء بالفرص التي تمكنهم من تأكيد ذواتهم ومن امتلاك حس المسؤولية.