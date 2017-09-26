جهود المرسلين تركزت بحسب القرآن الكريم على نفي الشرك وليس مواجهة الإلحاد

شبابنا اليوم بحاجة إلى جرعات وقائية من الإشكالات الموجودة بالفضاء المعرفي

المشركون كانوا ينكرون الميعاد مع إيمانهم بالله عادل الشنان

واصلت الحسينيات ومجالس الذكر احياء ليالي شهر المحرم (عاشوراء) لليلة الرابعة على التوالي حيث تطرق خطباء الحسينيات إلى مناقب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين في ذكرى استشهاده، مشيرين إلى دور أصحاب التضحيات في حماية الدين من ظلم الظالمين عبر الوقوف في وجههم لتبيان الحق.

في حسينية دار الزهراء تطرق الخطيب الحسيني الشيخ علي حسن غلوم في محاضرته الى موضوع الإلحاد واسبابه وتأثيراته على الشباب، لافتا الى أن الإلحاد الذي يعني نفي وجود الله لا يمثل حاليا أبرز حالات الابتعاد عن الدين، إلا أن المسألة حساسة وخطيرة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها ومعالجتها.

واضاف غلوم بقوله: قال تعالى (ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين)، مشيرا الى أن جهود المرسلين تركزت بحسب ما بلغنا من خلال القرآن الكريم على نفي الشرك، وليس مواجهة الإلحاد.

ولفت غلوم الى أن الآية السابقة التي قد يبدو للبعض أنها تتحدث عن مواجهة الإلحاد في قوله تعالى (قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض) هي في الواقع في معرض مواجهة الشرك بلحاظ نهاية الآية (تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا).

وأشار إلى ان الكفر الذي تحدثت عنه الآية الشريفة (وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به) ليس الإلحاد وعدم وجود الخالق، بل عدم الإيمان بأن الله هو مدبر شؤون الكون المختلفة، ونسبة ذلك إلى الآلهة.

وزاد: من هنا فإن الذي يريد مواجهة الإلحاد يحتاج إلى معالجة الإشكالات التي يطرحها الملحدون بطريقة خاصة، كما أن الذي يريد مواجهة اللادينية يحتاج إلى معالجات أخرى مختلفة عنها، لافتا الى انه قد يستدل على وجود الملحدين في عهد النبي بقوله تعالى (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون) إلا أن دلالة ذلك غير واضحة، فالآية ترد مقولتهم بأن الزمن هو الذي يترك تأثيره على الإنسان فيموت، إنكارا منهم للمعاد في الآخرة.

وأكد غلوم أنه مما لا شك فيه أن المشركين كانوا ينكرون الميعاد مع إيمانهم بالله أي إنهم كانوا يقولون إن الله هو الخالق، وأنه فوض تدبير شؤون الكون المختلفة إلى الآلهة، وأن الموت يأتي كجزء من طبيعة خلقة الإنسان ككبر سنه، أو إصابته بمرض مميت وأمثال ذلك، مضيفا أنه في تصورهم أن الإنسان بعد وجوده يخرج عن نطاق الإرادة الإلهية، ولا يغدو لله أي شأن به فجاءت الآيات لترد عليهم هذا الادعاء، ولتوضح لهم أن الخالق عز وجل هو واهب الحياة، وأن الإنسان يبقى تحت الإرادة الإلهية، ثم يأتي الموت بإرادة الله أيضا، ثم تأتي الحياة الآخرة ضمن التخطيط الإلهي للخلق والحياة والممات والحساب والثواب والعقاب.

ولفت الى ان جهود المرسلين كانت منصبة على مواجهة الشرك لا الإلحاد يدل على أن مسألة الإلحاد وإن عرفت في التاريخ ولكنها كانت حالات فردية أو ضعيفة الوجود، مضيفا انه قد يقال إن جهل الإنسان هو الذي كان يدفعه عبر التاريخ للإيمان بوجود الإله أو الآلهة، وأنه عندما تقدم علميا استطاع أن يحرر نفسه من هذه الخرافة لأن العلم فسر له الوجود دون حاجة إلى نسبة ذلك إلى خالق ومدبر. وتابع غلوم: «في هذا الكلام مغالطة كبيرة، وتلاعب بالألفاظ فنسبة الجهل إلى الإنسان عبر التاريخ كلام غير دقيق، فقد زخرت الحضارات الإنسانية المختلفة بالفلاسفة والمفكرين، الذين تركوا آثارا عديدة تؤكد عمق أسئلتهم وإجاباتهم وأطروحاتهم كما ان اعتبار أن التقدم العلمي المعاصر هو الذي كشف للإنسان صحة الإلحاد ادعاء واهن، مضيفا انه كما نحتاج إلى جرعات وقائية من بعض الأوبئة عند انتشارها فكذلك شبابنا اليوم بحاجة إلى جرعات وقائية من الإشكالات التي اصبحت تملأ الفضاء المعرفي، وتمس إيمانهم بشكل مباشر بالله وبالنبوة وفي القرآن وبالتشريعات السماوية حيث ان المسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم في الإقبال على المعرفة والتحصين الذاتي وملاحقة الشبهات، وفتح الحوارات».

واضاف غلوم أنه يجب ان نتعلم من أبي الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه كيف أنه لم يكتف في يوم العاشر بمقولة (والله إن قطعتموا يميني إني أحامي أبدا عن ديني) بل إنه انبرى في ساحة الصراع بين الحق والباطل لحماية دين الله، مشيرا الى انه هكذا يجب أن نكون، فالأقوال وحدها لا تثمر والتذمر إن لم يكن مثبطا للهمم فإنه لن يحقق شيئا والبحث عن ضحايا لتحميلهم المسؤولية لن يكون حلا عمليا في حد ذاته.

واختتم غلوم بقوله: «لنكن كالعباس أصحاب غيرة، وأصحاب مواقف، وأصحاب تضحيات فالعمل على حماية الدين ليس بالأمر اليسير، ويتطلب التضحية بالراحة والوقت والامتيازات والمصالح الشخصية».

المنوري: حفظ الوطن وأمنه أمر واجب ومن الإيمان

عادل الشنان

أكد الخطيب السيد المهدي المنوري ان الاخيار يتحسرون يوم القيامة على عدم إكثارهم من أعمالهم الخيرة وايضا الاشرار يتحسرون على افراطهم في هذه الدنيا لان كلا يرى ثوابه يوم الجزاء على عمله الا الذين أدمنوا ذكر الصلاة على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين ليلا ونهارا وفي معظم أوقاتهم فهم لا يتحسرون، وهذا الامر بالطبع يحتاج الى توفيق من الله عز وجل للقيام به، مؤكدا ان الإمام الحسين عليه السلام كان في كل موقف منذ عزم على الخروج من المدينة الى كربلاء وايضا اثناء طريق سفره يذكر انه سيستشهد ويقتل، وقد حدد مكان استشهاده، وكان يقول «شاء الله ان يراني قتيلا».

اذن الامام الحسين لم يخرج طبعا بحكم او ما شابه انما خرج وهو يعلم انه سيقتل، لكن لابد ان يخرج طالبا الاصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الاطهار، كذلك من رافقوه من اهل بيته واصحابه يعلمون بقتلهم لان المنطق يفرض ذلك، حيث ان عددهم على اعلى تقدير لم يتجاوز المائة بمقابل جيش على اقل تقدير لا يقل عن 30 الفا.

وذكر المنوري في خطبته بالليلة الرابعة من شهر المحرم الحرام في الحسينية الهاشمية (الجدي) في الصليبيخات أنه حينما اقبل الحر بن يزيد الرياحي مع أصحابه ليقاتلوا الحسين واصحابه آنذاك وحان وقت صلاة الظهر التفت اليه الامام الحسين وقال له «أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي»، وهنا إشارة الى ان الجميع مسلمون الا ان هناك المؤمن وهناك من يصلي ويصوم ويؤدي جميع العبادات الا انه يظلم من حوله، وهذا ليس بمؤمن لان الإيمان متكامل لا ينقصه شيء، مشيرا الى ان الحر بن يزيد الرياحي رد على الامام الحسين قائلا: بل انت تصلي ونحن نصلى خلفك، لانه يعلم تماما ان الصلاة خلف الامام الحسين أتم.

وقال المنوري: ان من الإيمان حفظ الوطن، ويكون ذلك بان تتلاحم مع ابناء وطنك حتى المختلف عنهم دون نزاع، لان الاختلاف بالعقيدة لا ينفى أنكم ابناء جلدة واحدة ووطن واحد، مستشهدا بموقف الامام الحسن بن علي بن ابي طالب عليهما السلام حين جاء رجل يشتم فقال له: ان عفا الله عنك وسامحك وانت كنت جائعا اطعمناك وان كنت محتاجا أعطيناك، فنحن في سعة والحمد الله، فرجع الرجل الى المسجد يقول «ان الله يعرف اين يضع سره»، مؤكدا ان حفظ الوطن وأمنه امر واجب، مشددا على ان الإيمان منظومة متكاملة من يحافظ عليه يَسِرْ في الطريق السليم للجنة، واهم الحقوق بعد الله تعالى هو حق الوالدين وبرهما ومن يقول: اذن اين النبي وآله الاطهار؟ الرد عليه بقول النبي الاكرم: «يا علي انا وانت ابوا هذه الامة»، اذن حقوق الوالدين من الإيمان قبل الصلاة والصيام، وقد قال الله عز وجل في كتابه (وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا) فذكر المولى عز وجل الوالدين مباشرة بعد عبادته لبيان مكانتهما.