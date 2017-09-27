أكد أن الجميع يشهد بتبجيل واحترام ما تم تحقيقه في المملكة من إنجازات في كل المجالات

الخالد: العلاقات الكويتية ـ السعودية تزداد صلابة في السراء والضراء

الجارالله: جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية مستمرة.. واستعدادنا متواصل لاحتواء هذا الخلاف المؤسف بين الأشقاء

متفائلون بحل الأزمة ونتطلع لطي صفحة الخلاف في المستقبل القريب

نتمنى أن يأتي موعد القمة الخليجية في الكويت وقد طويت صفحة هذا الخلاف وأن تنعقد في وقتها المحدد ويلتئم الموقف الخليجي

الكويت ستسعى خلال عضويتها بمجلس الأمن لتمكين الدول العربية من ممارسة دور أكبر

لا تأجيل لدفع العراق التعويضات بل تمديد للتفاوض بشأن الخيارات المتعلقة بالمبلغ المتبقي

الفايز: لا غنى لدول التعاون بعضها عن بعض.. وإخلاء المنطقة من النفوذ الأجنبي يصب في مصلحة الجميع بيان عاكوم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية العلاقات التي تربط الكويت بالمملكة العربية السعودية، واصفا إياها بـ«التاريخية والعريقة على المستويات كافة».

وقال الغانم على هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة السعودية، مساء أول من أمس، في قاعة الراية، بمناسبة اليوم الوطني الـ87، إنها «علاقة اختلطت فيها الدماء على هذه الأرض الطاهرة وترجع جذورها إلى بداية تأسيس الدولتين وتؤكدها وترسخها المواقف المختلفة من الطرفين في جميع الأزمنة»، مستذكرا مقولة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عندما تعرضت الكويت للغزو العراقي الغاشم والتي قال فيها «إما أن تبقى الكويت والسعودية وإما أن تنتهي الكويت والسعودية، ولا يمكن أن تبقى واحدة وتنتهي الأخرى».

وتحدث الغانم عن العلاقات الطيبة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على أن «هذه المحبة والعلاقة المترسخة في وجدان الكويتيين تجاه المملكة لا يمكن أن تسقط بالتقادم بل نحن نتوارث تلك المحبة جيلا بعد جيل».

من جانبه هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، السعودية باليوم الوطني، مشيرا إلى أن «العلاقات بين البلدين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، والأيام تشهد بأننا نزداد صلابة وقوة في السراء والضراء».

وأشار الخالد إلى أن الجميع «يشهد بتبجيل واحترام ما تم تحقيقه في المملكة من إنجازات في كل المجالات»، لافتا إلى أن رؤية 2030 التنموية في المملكة «ما هي إلا استكمال لهذه الخطى المباركة نحو المزيد من الإنجاز مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات والإمكانات المتوافرة لدى المملكة ومتطلبات العصر».

وتمنى الخالد للمملكة المزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الوساطة الكويتية

قائمة من جهته أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استمرار جهود الكويت بشأن حلحلة الأزمة الخليجية، مبديا «استعداد البلاد المتواصل لبذل المزيد لاحتواء هذا الخلاف المؤسف بين الأشقاء»، مشيرا إلى أن «الكويت لن تتخلى عن هذا الدور وأنها تتطلع دائما إلى أن ترى الموقف الخليجي موحدا، وطي صفحة هذا الخلاف في المستقبل القريب بين أشقائنا في مجلس التعاون ومصر أيضا وان يتجاوزوا هذا الخلاف ويفتحوا صفحة جديدة من العلاقات التي تمكنهم من التفرغ لمواجهة التحديات العديدة والمتصاعدة»، مستدركا «لن نفقد الأمل ومتفائلون في الوصول إلى ما يعزز صلابة الموقف الخليجي».

وبخصوص ما ذكره الرئيس الأميركي بأن الأزمة الخليجية ستحل قريبا وهل هذا يعني أن الوساطة الكويتية فشلت، قال الجارالله: «الوساطة الكويتية لم تفشل، وهناك محاولات واجتهاد من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي ونحن نقدر الموقف الأميركي ونشاركه ونتمنى أن نرى حلا سريعا لهذه الأزمة».

ولفت الجارالله إلى أن «الوساطة الكويتية حظيت بدعم دولي وتأييد دولي غير مسبوق نتيجة مصداقية السياسة الخارجية والمكانة المرموقة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونحن نقدر هذا الدعم لهذه الوساطة».

وبشأن التغريدات التي أساءت إلى القيادات في البلاد والقيادات الخليجية، والإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية تجاه هذا الأمر، أشار الجارالله إلى أن البلاد لا تقبل بهذه التغريدات إطلاقا وترفضها وقال «نحن نراقب ونتابع هذا التغريدات ونسعى دائما لاتخاذ ما يلزم لردعها واتخاذ إجراءات بحق من يقف وراءها ويسيء للكويت ودول الخليج سواء بالداخل أو خارج الكويت».

الاستفتاء الكردي

وفي أول تعليق كويتي على الاستفتاء الذي جرى أول من أمس في إقليم كردستان العراق، ومدى تأثير هذا الاستفتاء على المنطقة، قال «نتمنى ألا يؤثر على المنطقة وألا يؤثر على جهود العراق وعملها الجبار لتحرير الأراضي من تنظيم داعش»، كما تمنى الجارالله لو أن الاستفتاء تم في إطار الدستور العراقي وبالتفاهم بين بغداد وأربيل، موضحا أن موقف الكويت دائما مع عراق موحد ومستقل، كاشفا عن وجود تنسيق كويتي مع دول الجوار من أجل تهدئة الأوضاع وألا تكون هناك تداعيات سلبية لهذا الاستفتاء.

وبالحديث عن عضوية الكويت في مجلس الأمن والملفات التي ستطرحها خلال تلك الفترة بيّن الجارالله أن «هناك العديد من الملفات منها تفعيل مجلس الأمن وتحقيق الإصلاحات فيه لتمكين الدول العربية من ممارسة دور اكبر يتفق مع ثقلها وإمكانياتها في مجلس الأمن»، ولذلك لفت الجارالله إلى أن البلاد ستسعى من خلال عضويتها لأن تحقق هذا الأمر.

القمة الخليجية

وعن استضافة الكويت للقمة الخليجية المرتقبة وما إذا كان هناك معوقات في ظل وجود الأزمة الخليجية، تمنى نائب وزير الخارجية أن يأتي موعد القمة الخليجية وقد طويت صفحة هذا الخلاف وأن تنعقد في وقتها المحدد ويلتئم الموقف الخليجي.

وبخصوص الاتفاقية بين الكويت والعراق بشأن الحقول المشتركة وحل هذه القضية بين الدولتين بين الجارالله وجود اجتماعات ولقاءات في إطار اتفاقية مشتركة وستقود هذه الاجتماعات إلى ما يحقق مصلحة البلدين.

أما بشأن حقل الخفجي فلفت إلى أنه «لا جديد بمسألة الخفجي ولكن الاتصالات مستمرة ونتمنى أن نصل إلى توافق وحل لهذه المسألة».

سداد التعويضات

وفيما يخص موافقة الكويت على طلب الحكومة العراقية تأجيل سداد التعويضات المستحقة على العراق ثلاثة أعوام متتالية أوضح انه «يقصد بالثلاثة أعوام الماضية وهي 2015 و2016 و2017 وهو ليس تأجيلا ولكن تمديدا للتفاوض بشأن هذه المستحقات والخيارات المتعلقة بالمبلغ المتبقي».

وبين ان هناك خيارات عديدة لدى الجانبين الكويتي والعراقي، مشيرا إلى انه «كان يفترض أن يتم التفاوض في الثالث من أكتوبر حولها ولكن لم نتمكن من إتمام هذا التفاوض».

وتابع «طلبنا من سكرتارية الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات فترة محددة قصيرة جدا حتى نتمكن خلالها من حسم مستقبل المبلغ المتبقي وفقا للخيارات».

وعن المناسبة تقدم الجارالله بالتهنئة للمملكة العربية السعودية وقال «كل عبارات المحبة والاعتزاز والتهنئة للمملكة العربية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة»، مشيرا إلى أن «اليوم الوطني هو ليس فقط للمملكة ولكنه يوم لكل أبناء الخليج»، معبرا عن فخره واعتزازه به وبالقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية وبالإنجازات التي حققتها على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى أنها «إنجازات كبيرة وتدعو إلى الفخر مكنت المملكة هذا الكيان الشامخ أن يتبوأ مكانة مرموقة في العالم».

وقال الجارالله «في خريطة العالم المملكة اليوم من ضمن مجموعة ال 20 الرائدة والقائدة للاقتصاد العالمي، وقد حققت الكثير من الإنجازات وما زالت تحقق في مجالات أكبر بفضل القيادة الحكيمة والريادة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفق رؤية 2030 الرائدة، فنحن نعتز بهذه المناسبة ونعتز بأشقائنا في المملكة العربية الشقيقة فلا يمكن لأي كويتي أن ينسى بل يتذكر الموقف التاريخي المشرف الذي وقفته المملكة عندما احتضنت أبناء الكويت وفتحت سماءها وبحرها وأرضاها وقبل ذلك فتح السعوديون قلوبهم قبل أي شي آخر لدعم الكويتيين وتأييد وتحرير الكويت»، لافتا إلى أن «هذا الموقف الخالد الذي وقفته المملكة لا يمكن لأي كويتي منصف أن ينساه أو يتجاهله».

وختم بالقول «نحن نعتز بهذه العلاقة المتميزة والحميمة مع المملكة ونتطلع دائما إلى أن تعزز وان تكون أيضا مسيرة مجلس التعاون المباركة مسيرة برعاية واهتمام المملكة ودول مجلس التعاون جميعا».

ومن جانبه هنأ وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس المملكة العربية السعودية باليوم الوطني متمنيا لها المزيد من التقدم والتطور.

وقال الفارس على هامش الاحتفال: إن أبواب البلاد ستكون مفتوحة لاستقبال المعلمين من كافة الدول العربية، موضحا أن الوزارة قابلت أعدادا كبيرة من المعلمين الفلسطينيين وتمت الموافقة على 105 مدرسين ووصل جزء منهم إلى البلاد.

وبخصوص تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على المعلمين قال الفارس: إن «الوزارة بانتظار الدعم المالي من قبل وزارة المالية لتوفير أجهزة البصمة»، لافتا إلى أن الدورة المستندية لشراء مثل هذه الأجهزة تحتاج إلى وقت وقد تستغرق على الأقل ثلاثة أشهر، وبالتالي ولا نتوقع أن يكون باستطاعتنا تطبيق نظام البصمة للمعلمين في الأول من أكتوبر ولكننا مستمرون في تطبيقها على الإداريين».

بدوره بارك السفير المصري في الكويت ياسر عاطف، للسعودية باليوم الوطني متمنيا لها الأمن والرخاء.

وعن العلاقات السعودية ـ المصرية في هذه المرحلة، قال «إن التقارب مطلوب في هذه الفترة اكثر بين دول العالم العربي الكبرى لتحقيق ما هو في صالح العالم العربي والشعوب العربية ويمهد لتقدم دولنا».

مشاعر جيّاشة

من جانبه، أعرب السفير السعودي لدى البلاد، د.عبدالعزيز الفايز، عن فخره واعتزازه تجاه ما يعبر عنه الكويتيون من محبة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا ومحبتهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللأسرة السعودية المالكة والشعب السعودي، مؤكدا أن هذه المشاعر من السهل تمييزها ومعرفة صدقها، حيث عبر الكويتيون عن مشاعرهم الجياشة بكل صدق تبعث بالفخر.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة كان متميزا بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الأمة، وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى حضور شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، مبينا أن هذه المشاركة الكبيرة نابعة من العاطفة تجاه المملكة.

روابط تاريخية وأسرية

ولفت الفايز إلى أن العلاقات مع الكويت مختلفة عن علاقاتنا مع باقي الدول تماما، حيث الروابط التاريخية والاجتماعية والأسرية، والرغبة المشتركة بالتعامل مع المشاكل الإقليمية وحلها سلميا ودعم جهود الإغاثة والتنمية وتقديم المساعدات في كل مناطق العالم، وهذه الصفة تتميز بها كل من السعودية والكويت، مشيرا الى حجم التفاهم والتنسيق والمحبة والمودة بين البلدين والقيادتين.

وردا على سؤال عن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، أعرب الفايز عن تفاؤله بأن دول مجلس التعاون ستدرك أن المصير واحد ومشترك وأن إخلاء المنطقة من النفوذ للأجنبي يصب في مصلحة الجميع، ولا غنى عن بعضنا البعض، متمنيا أن تسود الحكمة والتعقل خاصة في سياسات بعض الأشقاء بأن يدركوا ارتباطهم العضوي بباقي الأشقاء في المنطقة.

«الخارجية» تطبق البصمة

رد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله على سؤال بشأن ما إذا كانت الوزارة ستطبق البصمة على منتسبيها أول أكتوبر المقبل بأن «وزارة الخارجية تعمل بهذا النظام منذ زمن وستواصل تطبيقها لأنها جزء من مؤسسات الدولة».

ناصر المحمد: المجد والعز والازدهار للمملكة

بارك سمو الشيخ ناصر المحمد للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، وقال «نهنئ الجميع بهذا اليوم المجيد وهو اليوم الوطني السعودي ونقول لهم كل عام وانتم بخير».

وأضاف «اليوم السعودي هو يوم وطني للكويت قبل أن يكون سعوديا، ونتمنى المجد والعز والازدهار للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده».

علي الجراح: المملكة والكويت بلد واحد

هنأ نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدا أن اليوم الوطني السعودي هو عيد خليجي، لافتا إلى أن العلاقات بين المملكة والكويت لا تحتاج الى الحديث عنها لأنهما بلد واحد.

العبدالله: مشاعر المحبة للمملكة تدل على مكانتها الكبيرة

هنأ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، مشيرا إلى أنه يوم تحتفل به جميع شعوب دول الخليج العربي بوتيرة واحدة.

واكد أن «هذه المشاعر التي تحملها الشعوب المحبة لهذا البلد تدل على المكانة الكبيرة والعظيمة التي تمتلكها المملكة في قلوب ووجدان الشعب الخليجي والعربي والإسلامي».

المرزوق: لم نغير سياستنا بشأن تكويت القطاع النفطي

أكد وزير النفط عصام المرزوق، أن الوزارة لم تغير سياستها في ما يتعلق بسياسة التكويت في القطاع النفطي، لافتا إلى أنها عملية مستمرة، مشددا في الوقت نفسه على أنه إذا وجد من لديه القدرة على شغل مكان الوافد فسيتم تعيينه مباشرة.

وردا على سؤال بشأن آبار شمال الكويت المشتركة ما بين الكويت والسعودية «الوفرة - الخفجي»، لفت إلى أنه توجد اتصالات حالية مع وزير الطاقة السعودي، متأملا أن يحل الأمر قريبا مع عام 2018.

وحول ما إذا كانت هناك عراقيل، قال «لا تزال بعض المشاكل الفنية العالقة ونحن بصدد حلها مع المملكة العربية السعودية»، مضيفا «مازلنا متواجدين في الجانب السعودي سواء في الوفرة أو في منطقة الخفجي للمحافظة على المنشآت النفطية وأن تكون مصانة وسليمة».

وفي سياق آخر، قال المرزوق إن «الإجراءات التي قامت بها منظمة «أوپيك» بالتعاون مع الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة أدت مفعولها»، مشيرا إلى «أننا نرى الآن نتائج ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون ليقترب من معدل السنوات الخمس السابقة».

المعجل هنأ القيادة السعودية باليوم الوطني للمملكة

محمد المعجل

هنأ عضو المجلس البلدي محمد المعجل المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.

وأشاد المعجل بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة مباركة وإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والحضارية والتي تدعو إلى فخر كل عربي ومسلم ومحب للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتمنى المعجل أن يديم الله على المملكة الخير والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن تستمر مسيرة النهضة لما فيه مصلحة الشعب السعودي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية.