دشتي: العباس كان نافذ البصيرة ولُقِّب بالصادق الكريم الوفي الشجاع

الشوكي: الابتلاء قد يكون بالنقمة أو بالنعمة.. وهناك 4 أهداف تتحقق من ورائه

عادل الشنان

واصلت الحسينيات ومجالس ذكر أهل البيت عليهم السلام إحياء ليالي عاشوراء حزنا على ما أصاب أهل بيت النبوة عليهم السلام في مثل هذه الأيام.



وفي سابع ليالي شهر المحرم تحدث الخطباء عن صاحب هذه الليلة، وهو أبو الفضل العباس، حيث استذكروا مناقبه، مؤكدين أنه من أصحاب المنازل العالية والمقامات الكبيرة عند الله عز وجل، كما تطرق الخطباء إلى أهمية الصبر على الابتلاء.وحول هذه المناقب، قال الخطيب الشيخ مهدي دشتي في حسينية الإمام إن (ابا الفضل العباس) عاش في كنف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتعلم الشجاعة والفروسية، وقاتل بين يديه وهو في عمر الرابعة عشرة، وكان يلقب بالصادق الكريم والوفي وغيرها من الألقاب والصفات العديدة ومنها لقب «قمر بني هاشم»، وأيضا لقّب بالعبد الصالح.



وذكر دشتي قول الإمام الصادق عليه السلام: «كان عمي العباس بن علي (عليه السلام) نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين، وأبلى بلاء حسنا، ومضى شهيدا، كما ورد في سورة الأنعام آية 104 قوله تعالى: (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها)، وبصائر جمع بصيرة أي رؤية ذهنية وعقلانية، وتطلق على كل ما يؤدي إلى الفهم والإدراك.وفي سورة القيامة آية 14 في قوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة)، وهنا لها معنى مصدري بمعنى (الرؤيا والاطلاع)، ومعنى وصفي (الشخص المطلع)، ولذا فسره البعض بمعنى (الحجة والدليل والبرهان) والذي هو واهب للمعرفة، وقال صاحب تفسير الميزان (البصيرة رؤية القلب والإدراك الباطني وإطلاقها على الإنسان من باب زيد عدل أو التقدير الإنسان ذو بصيرة على نفسه) وقيل المراد بالبصيرة الحجة كما في قوله تعالى (ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر).



من جهته، أكد الخطيب الحسيني السيد محمد الشوكي في محاضرته بحسينية الأوحد، أن أبا الفضل العباس قال عنه الإمام السجاد (إن لعمي العباس منزلة يوم القيامة يغبطه عليها جميع الشهداء).وذكر قول تعالى: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)، مشيرا إلى أن البلاء يتعرض له عامة الناس.وأضاف أن الإنسان عندما جاء للدنيا فقد جاء للبلاء والابتلاء (خلق الموت والحياة ليبلوكم) مشيرا إلى أن البلاء هو اختبار وامتحان للإنسان.وتابع الشوكي: «من الأخطاء التي يقع فيها الإنسان أن يتصور أن البلاء نقمة، بينما هو في الواقع قسمان ابتلاء بالنقمة وابتلاء بالنعمة، فما دام البلاء والابتلاء معناه الاختبار والامتحان، فالله عز وجل أحيانا يختبر الإنسان بالنقمة ومرة يختبره بالنعمة، وذلك لكي يرى صبر الإنسان على البلاء ومدى تحمله له ليجازيه على ذلك».



وأضاف الشوكي أن الابتلاء أحيانا بالنعمة يكون أشد من الابتلاء بالنقمة، مضيفا أن الابتلاء بالنعمة ربما تنسي الإنسان واجباته تجاه ربه ودينه ولكن الابتلاء بالنقمة يذكر الإنسان بربه ويقربه منه.وزاد الشوكي أن الله قطعاً رحيم بعباده ولكن هناك عدة أهداف من الابتلاء أولا أن الابتلاء ربما يأتي انتقاما وعقوبة، أي أن الله عز وجل أحيانا يبتلي الإنسان كعقوبة تأديبية له كما قال أمير المؤمنين (إن البلاء للظالم أدب)، مضيفا أن العقوبات مؤجلة إلى يوم القيامة، لكن أحيانا الإنسان أو الأسرة أو المجتمع كل منهم يحتاج إلى تأديب في الحياة الدنيا إذا طغى أو تجبر أو ظلم أو ابتعد عن طريق الحق بارتكاب المعاصي كما في قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير). وأضاف أن الهدف الثاني من الابتلاء هو الابتلاء التنبيهي أي أن الله عز وجل يبتلي الإنسان لينبهه بأن هناك آخرة وعقابا وثوابا ليعيده إلى الطريق الحق.أما الهدف الثالث من الابتلاء فيكون لتنقية المؤمن من الذنوب والمعاصي، حيث يبتلي الله عز وجل المؤمن ليزكيه من الذنوب والمعاصي والخطايا.ووصل إلى الهدف الرابع من الابتلاء بأنه البلاء والابتلاء الاصطفائي الذي يريد به الله عز وجل أن يصطفي إنسانا ويرفع درجته ومكانته ويجعله ذا منزلة عالية عنده جل وعلا.

«الإطفاء» تعزز من إجراءاتها للحفاظ على أرواح مرتادي الحسينياتأمير زكي

بتوجيهات من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، قام مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير مساء اول من امس بجولة تفقدية شملت نقاط الإطفاء الأمنية التي وضعت لتأمين الحسينيات خلال شهر المحرم.

ورافق العقيد خليل الأمير في الجولة التفقدية رئيس لجنة الحسينيات في قطاع الوقاية المقدم محمد الغريب وضابط إدارة العمليات المركزية النقيب عبدالله الهولي والملازم أول عبدالله المذن ومفتشات من قطاع الوقاية.

وتأتي هذه الجولة للاطلاع على مدى نجاح الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للإطفاء على أرض الواقع لتأمين الحسينيات.

والتقى العقيد خليل الأمير مع الضباط وضباط الصف المتواجدين في النقاط الأمنية ونقل لهم تحيات وتقدير مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، كما نقل لهم توجيهاته باليقظة والحرص على سلامة الأرواح والممتلكات. ووجه العقيد خليل الأمير شكره إلى أصحاب الحسينيات على تعاونهم مع فرق التفتيش والتزامهم باشتراطات الأمن والسلامة والذي أسفر عن الحفاظ على أرواح مرتادي الحسينيات.