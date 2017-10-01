عادل الشنان

واصلت الحسينيات إحياءها لليالي شهر المحرم، حيث خصصت الليلة التاسعة لعلي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام، ففي حسينية الرسول الاعظم «الكربلائية» ارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ د.محمد جمعة الذي تطرق في محاضرته إلى أهمية ليلة التاسع من المحرم والتي تجلت فيها الاحداث على سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، مشيرا الى أنه في هذه الليلة حاصر جيش عبيدالله بن زياد الإمام الحسين عليه السلام ومن معه من أهل بيته وحالوا بينهم وبين الماء حتى نفد الماء كله ولم تبق قطرة واحدة في معسكر الإمام الحسين عليه السلام.

وأضاف جمعة ان علي الأكبر عليه السلام حينما استشهد كان في ريعان الشباب ويحمل من الصفات المادية والمعنوية ما لم يتوافر لغيره فهو من حيث الخلق والأخلاق شبيه الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله ويشهد لذلك الإمام الحسين عليه السلام حيث قال حينما برز علي الأكبر للقتال: اللهم فاشهد أنه برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، كنا إذا اشتقنا لرسولك نظرنا إليه، مضيفا: ومن حيث النسب فله الشرف العظيم.

وأكد انه يجب على الشباب المؤمن اليوم اتخاذ سيدنا علي الأكبر عليه السلام القدوة والأسوة في كل شيء من مكارم الأخلاق والصفات العالية من الإيمان والعقيدة الراسخة والموقف التاريخي في الدفاع عن الإسلام، مضيفا انه عليه السلام لم يغتر بزينة الحياة بل أقبل على الحق والشهادة مستأنسا بها ناصرا للحق غير مبال بالموت.

وتطرق جمعة إلى تفاصيل واقعة استشهاد علي الأكبر عليه السلام بقوله: «استأذن علي الاكبر عليه السلام أباه الإمام الحسين عليه السلام في القتال فأذن له ثم نظر إليه الإمام عليه السلام نظرة فبكى ثم رفع سبابتيه نحو السماء، وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله اللهم فامنعهم بركات الأرض، وإن منعتهم ففرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ويقتلونا.



حتى حمل على القوم فشد على الناس وقتل منهم كثيرا، فرجع الى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة وهو يقول: يا أبي العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلي شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء، فبكى الحسين، يا بني قاتل قليلا، فما أسرع أن تلقى جدك محمدا (صلى الله عليه وآله) فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا، حتى رجع إلى القتال فضربه مرة بن منقذ العبدي ضربة صرعته وضربه الناس بأسيافهم فاعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا».

وفي الحسينية العباسية اعتلى المنبر الشيخ عبدالمجيد الصميري متحدثا عن علي بن الحسين بن أبي طالب (علي الأكبر)، داعيا للكويت وأهلها بالأمن والأمان والاطمئنان والخيرات وان يحفظ الله المسلمين في كل بقاع الأرض.



كما توجه بالشكر لرجال الأمن على الدور الكبير الذي يقومون به لحفظ الأمن واطمئنان رواد الحسينيات في شهر المحرم.