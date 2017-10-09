عيسى: بطاقة النادي تعطي دخولاً مجانياً لكل متاحف ومتاجر «بورشه» في العالم

دشتي: أعضاء «نادي بورشه» يستفيدون من مميزات محلية وعالمية

يوسف لازم

في تجمع حاشد حضره أعضاء نادي بورشه الكويت وإدارة النادي، تم الإعلان عن إطلاق برنامج النادي للموسم الجديد 2017-2018، وما يتضمنه من فعاليات خاصة بالنادي.

واستضاف كافية «بتيل» في مجمع مطاعم «ضي» بمنطقة البدع البحري، تجمع اكثر من 50 سيارة بورشه لأعضاء النادي، للاطلاع على جديد الموسم المقبل وبرنامج فعالياته. وقد استضافة إدارة النادي والحشد المتجمع في لقاء عرض فيه رئيس النادي م. زكريا دشتي أهداف النادي وطبيعة نشاطاته وفعالياته.

وفي هذا السياق، قال رئيس نادي بورشه الكويت م.زكريا دشتي: «يسرنا أن نجتمع اليوم معا، وهذا هو أهم أهداف نادي بورشه الكويت، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للحضور الكريم ومشاركتكم دائما في فعاليات النادي في المواسم السابقة، فالنادي منكم وإليكم، حيث ان الهدف من إنشاء النادي هو أن يستفيد ويستمتع ملاك بورشه في الكويت بالمميزات العديدة التي يمكن أن يستمتع بها من مميزات وفعاليات مفيدة على الصعيدين المحلي والعالمي بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية في البلاد، تحت ظل شركائنا الداعمين للنادي وهم مركز بورشه الكويت - شركة بهبهاني للسيارات ومركز بهبهاني للإطارات وكلاء إطارات بيريللي في الكويت».

وتقدم دشتي بشرح لجدول فعاليات النادي للموسم الجديد، قائلا: «أعددنا موسما حافلا بالأنشطة التي تضم بطولة للكارتنغ، والمشاركة في مدرسة بورشه للقيادة الرياضية وحضور لختام بطولة القدرة والتحمل WEC في مملكة البحرين، والاحتفال بتأسيس النادي في نوفمبر المقبل وبطولة نادي بورشه للحلبات في حلبة مرسى ياس الدولي في شهر يناير 2018، يليه مخيم نادي بورشه الكويـت، وفي فبرايـر سنقيم مسابقـة نادي بورشه للسيارات الفارهة والاحتفال بالأعياد الوطنية.

وفي مارس سيحتفــل بيوم المرأة العالمي خصوصــا أن جزءا كبيرا من النــادي يمثله العنصر النسائي، كما ستكون هناك مسابقــة لهواة ومحترفو تصوير السيــارات في الكويت.

هذا، وسيتخلل الموسم مجموعة من الجولات لعدة مناطق في الكويت الحبيبة».

من جانبه، قال نائب رئيس النادي عبدالله عيسى: «كل الشكر لجميع الجهات الحكومية والأهلية والشركات الداعمة والراعية للنادي في المواسم السابقة والموسم الحالي، فاليوم بطاقة العضوية تستقبل في متحف بورشه وتعطي الأعضاء دخولا مجانيا لمتحف بورشه في مدينة شتوتغارت في ألمانيا ومتاجر إكسسوارت بورشه في العالم، وكذلك خصم خاص لأعضاء بورشه من متاجر بورشه ديزاين الفاخرة في جميع أفرعها حول العالم».

وقدم عيسى الشكر والامتنان لمركز بورشه الكويت - شركة بهبهاني للسيارات على المميزات والخصومات العديدة التي قدمتها لأعضاء النادي، وكذلك مركز بيريللي للإطارات والعديـد مــن الشركــات الداعمــة للنادي والتي يمكن التعرف عليها من خلال موقع النادي ww.porscheclubkuwait.com.kw، وحساب النادي على شبكات التواصل الاجتماعي @PorscheClubQ8.

وأضاف: «يسعدنا أن نقدم مجموعة من ورش العمل والدورات الفنية المختصة ببورشه بالتعاون مع مركز هيريتيج في مركز بورشه الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، وستكون هذه الدورات فرصا للراغبين في التعرف أكثر على سياراتهم وعلى موديلات بورشه الكلاسيكية والعريقة».

ولم تقتصر عضوية نادي بورشه الكويت على الذكور فقط، فللإناث نصيب كبير من النادي فهم يشكلون ثلث أعضاء النادي، ولهذا صرحت أمينة السر في النادي سكينة محمد رضا قائلة: «النادي يهتم بأعضائه من الجنسين ويقيــم لهم الفعاليــات المناسبــة لكل فئــة، فالإدارة ستقيم فعاليـــات ونشاطــات خــاصــة بالنساء فقط، وادعو جميـــع الأعضــاء لمتــابعــة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للنادي لمعرفة آخر الأخبار ومواعيد الفعاليات والمميزات الجديدة على حساب @PorscheClubQ8».

يذكر أن نادي بورشه الكويت تأسس في 18 نوفمبر 2003 وهو يحمل الرقم 212 من أعداد نوادي بورشه الدولية العريقة والتي تفوق 660 ناديا، موزعـــة علـــى أكثر من 85 دولــة ويبلــغ عدد منتسبيهــــا أكثر من 200 ألف عضو.

«نادي بورشه» الكويت.. في سطور

تأسس أول ناد لبورشه عام 1952 أي بعد 4 أعوام من تأسيس الشركة الأم عام 1948 في ألمانيا، ما جعل نوادي بورشه الرسمية من أكبر النوادي العالمية العريقة والفريدة من نوعها.