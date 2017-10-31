اللجنة الاقتصادية المشتركة بدأت دورتها أمس واجتماعات لجنة التعاون المشترك ستعقد في ٢٥ نوفمبر في أنطاليا بتركيا

حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز من ٥٥٠ مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية

الكويتيون يحتلون المرتبة الأولى بين مواطني الدول الخليجية الذين يمتلكون عقارات في تركيا بعدد إجمالي يصل إلى ٦٣٠٠ وحدة عقارية





أسامة دياب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على عمق ومتانة العلاقات الكويتية ـ التركية والتي وصفها بالمتطورة، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين القيادات والمسؤولين في البلدين الصديقين تعكس حالة الازدهار التي تعيشها العلاقات الثنائية، ومنها زيارة صاحب السمو الأمير الى تركيا وايضا زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء، في حين زار الرئيس التركي البلاد مرتين هذا العام، بالإضافة إلى زيارات الفرق الاقتصادية المتبادلة.



وأوضح الصالح - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة التركية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 94 لتأسيس الجمهورية مساء أمس الأول في محل إقامة السفير وبحضور رسمي وديبلوماسي وشعبي حاشد - ان هذه الزيارات لها انعكاس ايجابي على سير العلاقات التي ستستمر وبشكل اقوى في مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي.



من جهته، وصف السفير التركي لدى البلاد مراد تامير العلاقات الكويتية - التركية بالعميقة والمتطورة على جميع المجالات ومختلف الاصعدة، وذلك برعاية من القيادة السياسية في البلدين حتي وصلت الى مستوى ممتاز يعتبر مثالا يحتذى في العلاقات الثانية بين الدول.



وأشار تامير - في كلمته التي القاها خلال الحفل - إلى انه خلال الأربع السنوات والنصف الماضية كانت هناك ٩ زيارات على المستوى الرئاسي، اربع منها من الجانب الكويت وخمس من الجانب التركي، مؤكدا ان هناك زيارات كثيرة أخرى قادمة في المستقبل، لافتا الى ان هذا العام فقط زار صاحب السمو الأمير تركيا، كما زار الكويت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتين، مضيفا ان سمو رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة رسمية الى تركيا في سبتمبر الماضي.



وأشار إلى ٥١ اتفاقية ثنائية موقعة بين البلدين، لافتا الى ان اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدأت دورتها أمس، كاشفا عن زيارة رفيعة المستوى من جانب تركيا إلى الكويت في منتصف شهر نوفمبر، موضحا ان اجتماع لجنة التعاون المشترك سيعقد في ٢٥ نوفمبر في أنطاليا بتركيا، مضيفا ان المتحدث الرسمي باسم البرلمان التركي سيزور الكويت في الفترة بين ١١ و١٣ ديسمبر.



وشدد تامير على دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة والنبيلة لصاحب السمو الأمير لحل الأزمة الخليجية، موضحا ان تركيا تنظر إلى كل دول الخليج الست كأشقاء دون تمييز، ولذلك تعتبر الأزمة الخليجي إحدى أولوياتها.



ولفت الى انه خلال الأعوام القليلة الماضية، قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من ٥٥٠ مليون دولار الى 1.3 مليار دولار، لافتا الى ان حجم المشروعات التي نفذها قطاع الإنشاءات التركي وصل الى ٥٠٠ مليون دولار في عام 2013، مبينا ان عددا من أشهر الشركات التركية تعمل في الكويت، كاشفا عن أن شركة جنكيز ستنتهي من مبنى مطار المؤقت في مايو العام القادم، موضحا أن شركة ليماك ستنتهي من مبنى الرئيسي المطار خلال ٤ سنوات، بمعدل سنتين اقل من الموعد المحدد، مبينا ان الكويتيين يحتلون المرتبة الأولى بين مواطني الدول الخليجية الذين يمتلكون عقارات في تركيا بعدد اجمالي يصل إلى ٦٣٠٠ وحدة عقارية.



وبين تامير أن أكثر من 200 ألف سائح كويتي زاروا تركيا العام الماضي، وأكثر من 230 ألف مسافر كويتي ترانزيت استخدموا مطار اسطنبول للوصول إلى جهات أخرى، موضحا أن الخطوط الجوية التركية، شركة بيجاسوس واتلاس جالوبال وطيران الجزيرة تقوم بـ 14 إلى 15 رحلة يومية من الكويت إلى اسطنبول في فصل الصيف ومن 6 إلى 8 رحلات يوميا في الشتاء.



واشار تامير إلى أنه في 15 أغسطس الماضي قامت الحكومة التركية بإعفاء الكويتيين من متطلبات الفيزا السياحية وهذا ما يعكس عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.



وتوجه تامير بالشكر الجزيل وعظيم التقدير للحكومة الكويتية على دعمهم اللامحدود طوال فترة تواجده في الكويت ومنذ توليه مهام عمله.

السفير الأميركي: حضور ترامب وكبار مسؤولي الحكومة حفل سفارة الكويت في واشنطن يعكس عمق العلاقات الثنائية

أسامة دياب

لخص السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان موقف بلاده تجاه الأزمة الخليجية في ثلاث نقاط رئيسية أولا: حرص بلاده على حل الأزمة الخليجية في أسرع وقت ممكن، ثانيا دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير وأخيرا الولايات المتحدة لن تدخر جهدا في الإسراع بإيجاد تسوية للأزمة، مشددا على أن بلاده لا تملي حلولا بعينها على أطراف الأزمة الخليجية ولكنها حريصة على حلها بأسرع وقت ممكن بما يضمن وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وردا على سؤال حول دلالات مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحفل الذي اقامته السفارة الكويتية في واشنطن لتكريم سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، أشار سيلفرمان ـ في تصريحات للصحافيين على هامش المشاركة في احتفال السفارة التركية بالعيد الوطني - إلى أن الحفل كان لتكريم سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب الحائزة جائزة المؤسسة الكويتية ـ الاميركية الإنسانية لعام 2017 لجهودها في مجال العمل الإنساني بحضور الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكبار مسؤولي حكومته، مما يعكس عمق العلاقات الأميركية - الكويتية.

وبخصوص آخر أخبار صفقة طائرات الـ F18 بين الكويت والولايات المتحدة، أوضح سيلفرمان أن الصفقة على الطريق الصحيح وننتظر الجانب الكويتي لإنهائها سريعا، موضحا أن الصفقة تتضمن 28 طائرة مع وجود إمكانية لزيادة الأعداد، موضحا أن الولايات المتحــدة قامت بتدريب عدد من الطيارين الكويتيين على طائرة الـ F18.

وردا على سؤال حول واقع العلاقات الأميركية ـ التركية، وصف سيلفرمان العلاقات الأميركية ـ التركية بالاستراتيجية، موضحا أن بلاده يجمعها تعاون في مجالات عديدة مع تركيا، ولكن من حين لآخر تكون هناك اختلافات في المواقف بين البلدين والتي يعملان على تسويتها، ولكن في المجمل العلاقات بينهما جيدة.