«زين» تطلق مبادرة تمكين ودعم المرأة في بيئة الأعمال

التنوع بين الجنسين في «زين» سيخلق بيئة أعمال صحية وسيعزز من نمو أعمالنا

الخطة الإستراتيجية التي سيتم تنفيذها تستهدف تمكين المرأة والارتقاء بحياتها المهنية في «زين»

أطلقت مجموعة زين مبادرة تمكين المرأة، التي تهدف منها الى اتخاذ خطوات حقيقية نحو التنوع بين الجنسين في بيئة الأعمال، وتقوية ودعم العنصر النسائي حتى يكون للمرأة دور فاعل في تطوير وقيادة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن المبادرة التي يتبناها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، هي في الحقيقة تطبق حاليا على أرض الواقع داخل آلية العمل لديها، بعدما كشفت النسب المسجلة أن هناك 25% فقط يمثلون العنصر النسائي في قوة عمل المؤسسة، وهو ما دعا الخرافي إلى تبني هذه المبادرة لبناء ودعم قدرات المرأة.

وجاء الكشف عن هذه المبادرة في الملتقى الذي أقامته المجموعة في فندق سيمفوني في الكويت، والذي جمعت فيه ما يقارب 300 موظفة من جميع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع قيادات الإدارة العليا التي تقدمها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر الخرافي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين في المجموعة وشركاتها التابعة.

وبينت «زين» أنها استضافت في فعاليات هذا الحدث المستشارة العالمية كوني ديكين مؤسسة «تأثير 360º» الخاص بتقييم وتحديد كيف يمكن للناس أن تؤثر في جميع الاتجاهات وفق معايير تراعي الأخلاقيات والنزاهة، وتعتبر ديكين واحدة من أفضل 10 مدربين تنفيذيين على مستوى العالم، حيث تتصدر مؤلفاتها الكتب الأكثر مبيعا على العديد من المتاجر والمنصات العالمية، وهي رئيسة مجموعة ديكين، وهي شركة تدريب واستشارات تنفيذية تقدم المشورة للرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار القادة حول العالم.

وقال بدر الخرافي في تعليقه على هذه المبادرة «لا يمكن انكار الموهبة والإبداع والعاطفة في الدور الذي تقوم به المرأة في انجاز المسؤوليات، وأعتقد أن اطلاق برنامج يعمل على تطوير وقياس مدى التقدم الفعلي على مر الوقت في هذا الأمر، سيجني فوائد عملية، ليس فقط للعنصر النسائي داخل زين، ولكن للمؤسسة بشكل عام».

وأوضح «لا يمكن اعتبار مؤسسة ما متقدمة في تبني هذه المفاهيم، إذا لم تحدد وتدعم جميع العناصر لديها، وبالنظر إلى المساهمات الكبيرة التي تقدمها المرأة في مساعدة زين على تحقيق رؤيتها، فنحن متحمسون جدا لهذه المبادرة، وما يمكن أن تحققه من دعم وتمكين لدورها في بيئة الأعمال».

وأعرب الخرافي عن شكره لكوني ديكين التي شاركت الحضور بنقاشاتها وأفكارها في هذا المجال بقوله «أشكر كوني ديكين على ما قدمته من مناقشات ومشورة في هذا الملف الذي يهمنا كثيرا، وما قدمته من أفكار لإلهام جميع زميلاتنا وزملائنا في العمل، حيث ان قضية التنوع بين الجنسين من الأمور المهمة لدينا، والمدرجة على جدول أعمالنا، فالزيادة في نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية تنفيذية ما زالت هامشية في المنطقة، ولذلك فقد بدا لنا أن اطلاق هذه المبادرة قد يساعد في دعم وتمكين المرأة».

وخلال فعاليات المؤتمر أجرت كوني ديكين حوارا تفاعليا أثرى كل الحضور والمشاركين.

وقد كشف الخرافي في هذا الحوار بقوله «على الرغم من أن الإناث يمثلن أعلى نسبة في الحصول على الشهادات الجامعية في المنطقة، لكن للأسف، هذا الأمر لا يترجم إلى الواقع في حجم قوة العمل في مجموعة زين أو المؤسسات والكيانات الأخرى، ولذلك فإن قضية تمكين المرأة تأتي في طليعة اتجاهاتنا الاستراتيجية، والآن حان وقت التغيير».

وتابع في حواره مع ديكين قائلا «نعتقد أن التنافس على التنوع بين الجنسين في زين سيخلق لنا بيئة أعمال صحية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو أعمال المجموعة، ومن خلال تبنينا لهذه المبادرات التي تستهدف تعزيز القوى العاملة النسائية لدينا، فإننا سنحقق هذا الهدف، كما أننا في نهاية المطاف سنسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مجتمعات أسواقنا في المنطقة».

من ناحيتها، قالت كوني ديكين «تدرك الإدارة العليا في مجموعة زين أن المساواة بين الجنسين تدفع نحو نمو الأعمال، وبصفتي سيدة أعمال، يشرفني أن أكون جزءا من هذه المبادرة الطموحة، التي تستهدف بناء قدرات المرأة في الشرق الأوسط، ودفعها إلى الأمام للحصول على أدوار أكبر مسؤولية، والمساهمة الجريئة في بيئة العمل».

الجدير بالذكر أن الحدث الافتتاحي لفعاليات ملتقى تمكين المرأة في مجموعة زين، استعرض جميع السياسات المتعلقة بمنظومة العمل داخل زين، وتناول كل المبادرات المتعلقة بالإناث، وإحصاءات المناصب القيادية لهن، والنساء اللواتي يخدمن في أدوار قيادية تنفيذية حقيقية، وذلك بهدف تحديد الاتجاهات والعقبات المشتركة في كل شركات المجموعة.

من ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت إيمان الروضان: «هذه المبادرة خطوة رائعة إلى الأمام بالنسبة للمرأة في بيئة الأعمال، فغالبا ما يتم تجاهل دورها داخل المؤسسات، ولذلك فإن إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على المساهمات الحقيقية التي تقوم بها المرأة في مجموعة زين قد طال انتظاره، ولذلك يسعدني أن أكون جزءا من هذه المبادرة، والعمل على تطبيقها لإحداث التأثير المطلوب على حياة المرأة سواء داخل بيئة العمل أو خارجها».

وقد تضمنت أعمال التجمع السنوي لهذا الحدث الأول من نوعه مشاركة متميزة للشريك الرقمي لمجموعة زين، حيث قامت شركة «فو» باستعراض مبادرتها الخاصة ببناء المجتمع الرقمي للإناث، والذي سيشمل مهام تشغيلية على الإنترنت منها: الرسائل الفورية، الأفكار، مشاركة المعرفة، وكذلك إمكانية بناء أدوات اتصال مع الرئيس التنفيذي.

وبالإضافة إلى وضع خطة سنوية لتطبيق هذه المبادرة بالشكل الذي يحقق أهدافها، ستبحث مبادرة تمكين المرأة أيضا عن تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال النسائية التي ستساعد على دفع الاقتصادات المحلية في البلدان التي تعمل فيها مجموعة زين، وستسعى المبادرة إلى إقامة روابط مع تمكين الشباب، ودعم تعليم الإناث من خلال سلسلة من المبادرات المتواصلة، كما تهدف مبادرة تمكين المرأة إلى تطوير حملة إعلامية شاملة تعرض دعم زين المستمر ومشاركتها في تمكين المرأة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة.

ولطالما سعت مجموعة زين نحو توفير بيئة أعمال تتسم بالدعم والاهتمام للمرأة، حيث تؤمن بأن دور المرأة بحاجة لتعظيمه في جميع المجالات، ومن ثم جاء اطلاق هذه المبادرة ليتوافق مع هذه الرسالة، وهو كيفية الاستفادة من الطاقات الكامنة للمرأة، ودفعها للمساهمة الفاعلة في مسار عجلة التنمية.