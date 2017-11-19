يقدم كتاب «الأطماع الإيرانية في الخليج» للكاتب السعودي عبدالله العلمي شرحا مفصلا عن النظام السياسي الإيراني وتركيبته الأيديولوجية التي تعتمد على منظومة «ولاية الفقيه»، ويشرح الكتاب تداعيات الملف النووي الإيراني ويلقي الضوء على مستقبل المعارضة الإيرانية و«الربيع الإيراني».

وكذلك يتطرق الكتاب لعلاقات دول مجلس التعاون كل على حدة مع إيران، ويشرح الكتاب تصاعد التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي في مملكة البحرين ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ويتطرق أيضا لقضايا نمر النمر وعيسى أحمد قاسم.

ويقول الكاتب ان الأدلة على التدخلات الإيرانية في المنطقة واضحة للعيان، حيث يوضح القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري - حسبما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية - أن هذا الحرس جهز أكثر من 200 ألف شاب بالسلاح في اليمن، والعراق، وسورية، وأفغانستان، وباكستان.