أسامة أبوالسعود

ضمن الأنشطة الثقافية المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب، نظم الملتقى الثقافي للشباب العربي حلقة نقاشية بعنوان «القراءة والأدب» أدارها الناطق باسم الهيئة العامة للشباب والرياضة فهد العلي وحاضر فيها عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بجامعة الكويت ومؤسس نادي فصيح الجامعي د.حمد العجمي، وممثل منتدى المبدعين الجدد التابع لرابطة الأدباء حمد الشريعان، وعضو مركز حروف الثقافي عبدالرحمن المنيع، ومؤسس ملتقى الجليس صالح الرشيدي.

ركزت الحلقة النقاشية التي تهدف الى قياس مدى انعكاس التجربة الثقافية الشبابية على المجتمع ودرجة تفاعلها مع حضوره وأوساطه، على 3 محاور رئيسية وهي «المنافسات الشبابية وتأثيرها على الساحة الثقافية»، و«العقبات التي تواجه الشباب في المجال الثقافي»، و«هل أصبح التواصل الاجتماعي مرجعا معتمدا مثل الكتب والدراسات؟».

واستهلت الأمسية النقاشية بدعوة المشاركين فيها الى تقديم أنفسهم للحضور، من خلال عرض كل منهم سيرة ذاتية موجزة عن الكيان الأدبي والثقافي الذي ينتمي إليه أو يمثله، ثم افتتح عضو منتدى المبدعين الجدد التابع لرابطة الأدباء الكويتيين حمد الشريعان النقاش بالإجابة عن التساؤل الأول عن المشاركات والمنتديات والتجمعات الثقافية الشبابية في الكويت وما إذا كانت تهتم بتعزيز دورها على الساحة العربية بقدر اهتمامها بتعزيزه محليا، وأكد الشريعان اهتمام الأوساط الشبابية الثقافية الكويتية بتعزيز دورها ومكانتها على المستويين المحلي والعربي، مستشهدا بتجربة رابطة الأدباء الكويتيين في هذا الإطار والتي تحرص على تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تجمع الأدباء والشعراء من الكويت والوطن العربي والعالم.

بدوره، قال مؤسس ملتقى جليس صالح الرشيدي عندما أسسنا الملتقى عام 2010 بهدف التشجيع على القراءة وتعزيزها كعادة لدى أفراد المجتمع الكويتي، كنا نتمنى وجود كيانات أخرى شبيهة بنا لأن المنافسة تخلق أجواء مثالية لارتفاع درجة الوعي، وقد تحقق ما تمنيناه ولكن بعد إطلاق مبادرتنا بسنوات، مشيرا الى أن كل شخص أو كيان يستطيع أن يؤثر بشكل كبير ولافت فيمن حوله، والى أبعد من ذلك اذا قدم نموذجا إيجابيا ومبتكرا لما يروج له.

من جانبه، قال المشرف على نادي فصيح الجامعي د.حمد العجمي بطبيعة الحال، الإنسان عدو لما يجهل ومن هذا المنطلق كان الإقبال على نادي فصيح إبان تأسيسه ضعيفا، ولكن بالإصرار خلقنا التأثير ونجحنا كفريق مؤسس في استقطاب أكبر عدد من الطلبة.