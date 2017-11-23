اتبعت أسلوب السرد واسترجاع اللحظات الماضية والمستقبلية بنفس الوقت واعتمدت اللغة العربية الفصحى

ندى ابو نصر

وقعت الكاتبة الزميلة هيا الفهد مجموعتها القصصية «العشق له ألوان» إضافة إلى رواية «يقودني التفكير للجنون» وذلك في جناح مكتبة ذات السلاسل بمعرض الكويت الدولي للكتاب.

على هامش حفل التوقيع قالت الفهد إنها لأول مرة تصدر رواية ومجموعة قصصية في الوقت ذاته، نظرا لتأخر إصدار المجموعة القصصية لمدة عام تقريبا بسبب تغيير الرقابة لبعض العبارات والمفردات، وهو ما أثر بعض الشيء على الرواية لأن المفردات عندما تصاغ بطريقة خيالية جميلة أفضل من أن تنسق وترتب وتفقد الحس الأدبي.

وقالت الفهد إن المجموعة القصصية «العشق له ألوان» تتناول العشق بجميع ألوانه وليس عشق الذكر والأنثى فقط، بل إن هناك أنواعا مختلفة للعشق كعشق الوطن والأصدقاء والأولاد وليس لعشق محدد فقط.

وبالنسبة لرواية «يقودني التفكير للجنون» ذكرت أنها تتكلم عن ضرورة الاهتمام بالأم وعدم إهمالها عندما تتقدم في السن، سواء من أولادها أو زوجها لان هذا الشيء يحزن الأم كثيرا وتشعر أنها وحيدة بالحياة وبالمنزل وتصبح تسترجع ذكرياتها والوقت التي قضته من عمرها في تربيتها لأولادها وتعبها وتفانيها في سبيل سعادة أبنائها.

ويشجع المرأة أن يظل لديها أمل في الحياة وان تجد شيئاً أو عملا تطوعيا يلهيها عن التفكير واسترجاع الماضي والجلوس بمفردها وان تكرس وقتها بصورة سليمة وصحية.

وأشارت الفهد إلى أنها اتبعت في كتابتها أسلوب السرد واسترجاع اللحظات الماضية والمستقبلية بنفس الوقت واعتمدت اللغة العربية الفصحى مستندة إلى مواقف حياتية ممكن ان يعيشها أي شخص في الحياة.



وأضافت أنها تتجه في الأيام القادمة لتجميع بعض قصصها وطرحها بشكل مسلسل تلفزيوني.

ووجهت رسالة لوزير الإعلام وقالت: جفت اقلامنا وبدأنا نتخوف من الكتابات والمقالات ومن اصدار كتب بالطريقة التي نحن نطمح بها، لان التدقيق بهذه الصورة يفقد العمل الادبي رونقه وقيمته ونحن يجب ان نكون رقباء انفسنا بالدرجة الأولى.