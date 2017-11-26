عادل الشنان

استــمرت فـــعالــــيات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المصاحبة لمعرض الكويت للكتاب الـ 42 بفعالياتها، حيث تم تنظيمفقرتين مختلفتين مساء امس الأول، الاولى تختص بالمناخ وتغيراته والتنبؤات به، والثانية مختصة بتكنولوجيا المعلومات والمحتوى العربي الالكتروني.

بداية تحدث د.محمد أبوعميرة من جامعة القاهرة عن ماهية الشمس ومكوناتها وأنها أصل كل الطاقات النظيفة الموجودة بالكون مثل الطاقات (الشمس - الرياح - المد والجزر - الحرارة الجوفية - الحيوية) وهي طاقات متجددة لا تنفد كما هو حال طاقات الوقود الاحفوري والفحم، مشيرا الى أن منطقة الوطن العربي بها سطوع يقارب الـ 8 ساعات للشمس والكويت في الساحل الشمالي للخليج العربي وتستطيع الاستفادة من طاقة المد والجزر يمكن استغلالها كما تم ذلك في ساحل الشمال الغربي في فرنسا في توليد الكهرباء، مؤكدا ان في مصر والمغرب يوجد استغلال جيد للطاقة الشمسية وأيضا هناك إنتاج ما يقارب الـ 100 ميغاواط من طاقة الرياح، مشيرا الى أننا في العالم العربي لسنا بحاجة لاستقطاب علماء من أوروبا أو أميركا بتكلفة عالية لتطوير استغلال الطاقات النظيفة بل الوطن العربي لديه من أبناءه الذين لديهم القدرة الكاملة على ذلك التطوير المنشود.

وبدوره اكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر سابقا د.محمد عيسى أننا لو سرحنا بخيالنا بشيء غير متوقع وقلنا ان جميع الجبال الجليدية في الكرة الارضية وأيضا الجبال الجليدية في السماء أي (السحب) ذابت مرة واحدة، ولم يتبق منها شيء فلن يرتفع منسوب المياه على سطح الارض اكثر من 2سم كحد اقصى وهذه معلومات علمية دقيقة اتفق عليها علماء العالم من ناحية فيزيائية، مؤكدا ان ظاهرة التغيير المناخي لا تقتصر على دول معينة بل على العالم اجمع، كما أشار الى ان البركان حينما يثور يبرد الكرة الأرضية لمدة عامين أو ثلاثة لأن انبعاث احد الغازات منه يخرج للسماء فينشر غباره ويحجب أشعة الشمس على اقل تقدير عامين حتى ينزل مرة اخرى.

من جهته تساءل خبير التنبؤات الجوية ومستشار وزارة الاعلام لشؤون الأرصاد الجوية عيسى رمضان هل نحن مستعدون لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة العالية بما نراه من بناء المدن بشكل عشوائي واستعمال ألوان تزيد درجات الحرارة وزيادة المسطحات الخضراء خاصة ان توقعاتنا للسنوات القادمة مخيفة لان الوضع يؤول للأسوأ وخاصة من جهة الجفاف في المنطقة العربية حتى ان توزيعة النظم الجوية تغيرت فهناك مناطق تشهد أمطارا غزيرة جدا، في حين اننا نشهد جفافا، مؤكدا عدم وجود وعي ثقافي بهذا الجانب من قبل الناس وأيضا من قبل أصحاب القرار للأسف فهم يوجهون للتخفيف على الحمل الكهربائي لكنهم لا ينقلون التكنولوجيا التي تساعد على التخفيف واقعا بشكل كبير مشيرا الى ان ارتفاع درجات الحرارة يكلف الكويت قرابة النصف مليار سنويا.

وفي الفقرة الثانية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات قال د. عبدالله العجيل ان في تصميمه المكتبة الإلكترونية كان ينشد التوسع لكافة مجالات الحياة حتى انها تحوي محتوي كبير جدا يضم 100 لغة لاكثر من 9 آلاف كتاب وننشد الـ 50 ألف كتاب وحقق الموقع شهرة كبيرة عالميا، مشيرا الى أن المستقبل سيتغير تماما خلال الـ 5 أو 7 سنوات المقبلة، فالبداية كانت مواقع ودخلت السوشيال ميديا بسرعة وأصبحت ادارة المحتوى عبارة عن قواعد بيانات وتحول من (الداتا بيس) الى (الننوج بيس) مرورا بمراحل بينهما من التطور لان الذكاء الاصطناعي يعمل على ذلك، خاصة ان ادارة المحتوى تحتاج معايير مثيرة وتخصصات كبيرة.

من جهتها قالت م.منار الحشاش: طوال عمرنا نتعامل مع المحتوى المطبوع وآن الأوان ليكون لدينا محتوى عربي بصورة رقمية أو صيغة الكترونية تواكب تطورات العصر التي نشهدها وهي تتسارع بشكل كبير وهذا الأمر ليس بسهل وهناك تحديات وأولى الخطوات بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لنشر وعي بهذا الجانب وبيان ما هو مطلوب من الكتاب والمؤلفين وقد يشعرون ان هذا ليس مجالهم ويعتقدون انهم ليسوا ذوي علاقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لكن واقعيا هو اداة كما لو كان وعاء ومن يملأ محتواه هو الكاتب نفسه بكتاباته ونقل فكره ومعلوماته ونحن نعمل على ايجاد هذا الجسم الذي يربط بين مسؤولي التقنيات وأصحاب المحتوى والمضمون ايجاد التفاهم والتعاون مستقبلا ليكون الكتاب موجودا بصيغة الكترونية ويكون مرنا ومتاحا للجمهور في اي وقت للاستفادة الكاملة منه متمنين ان تكون هذه هي الخطوة الاولى للانطلاق لما هو اكبر.

من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس في قسم الحاسوب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبير العميري إن موضوعنا اليوم يخص المحتوى الإلكتروني العربي تحديدا بعد أن ظهر الاهتمام به تقريبا عقب أحداث الربيع العربي ولجوء الناس لإثرائه، إلا أن النسبة للمحتوى العربي ما زالت 3‎‎ % فقط وهو مستوى ضعيف جدا ونحاول اليوم رفع هذه النسبة واحتواءه كصناعة ونرى ما الاستراتيجيات والتشريعات الخاصة به، مشيرة الى أن 135 مليون عربي يدخل الى عالم الانترنت لكن معظمهم يتجه الى السوشيال ميديا التي تصنف على أنها مدونات تعكس رأيا شخصيا لا غير وحينما ندخل الى المحتوى ذاته نجد تفاوتا في اللهجات والكلمات بداخله بين كلمات عربية وكلمات معربة وكلمات انجليزية مكتوبة باللغة العربية وأيضا لهجات عامية، والمقاييس المستخدمة للمحتوى هي مقاييس تكرار الكلمات في الانترنت.