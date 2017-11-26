لميس بلال

قال مدير إدارة التخليد في مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري صلاح العوفان إن المكتب وزع جوائز مسابقة (شهيد) التي شارك فيها أكثر من 5 آلاف متسابق في جناحه الخاص بمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 42.

وأضاف العوفان لـ «كونا» خلال حفل توزيع الجوائز أن جناح مكتب الشهيد في المعرض استقبل أعدادا كثيرة من الزوار من جنسيات وأعمار مختلفة للمشاركة في الفعاليات التي يقدمها الجناح، موضحا ان المسابقة تهدف إلى التعريف بأعداد الشهداء وأسمائهم وجنسياتهم والأماكن التي استشهدوا فيها وما يقدمه المكتب من خدمات لذوي الشهداء.

وأشار إلى أن هناك شهداء من 14 جنسية غير كويتية ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، الأمر الذي يحتم التعامل مع هذه التضحيات بوفاء وتكريم كبير، لاسيما ان الكويت مركز للعمل الإنساني وقائدها أمير الإنسانية. وذكر ان هذا العام يعد مختلفا من حيث التنظيم والبرامج، لافتا إلى شخصية الطفل «شقردي» في الفيلم الكرتوني الذي تم عرضه في جناح مكتب الشهيد وتجسد شخصية ابن أحد الأبطال الشهداء، إضافة إلى مسرح العرائس الذي شهد إقبالا كثيفا منذ افتتاح المعرض الذي يختتم غدا. وأفاد العوفان بأن مكتب الشهيد يشارك في معرض الكتاب للعام الـ 27 على التوالي، مبينا الحرص على تقديم فعاليات جديدة ومميزة في كل عام.

وأشار إلى ان المكتب يعمل حاليا على تنفيذ برنامج سيقدمه خلال فترة الأعياد الوطنية المقبلة ويتمثل في رسالة شكر للمؤسسات التي استمرت بعملها وقدمت خدماتها أثناء فترة الغزو، معربا عن شكره لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب على إدارة المعرض وتقديم كل التسهيلات لإيصال رسالة مكتب الشهيد.