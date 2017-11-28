وزير الثقافة اللبناني: بلادنا آمنة ونحن نحمي مواطني الكويت ومجلس التعاون برموش أعيننا

زيارة رئيس الجمهورية للكويت قائمة وسيبحث فيها جميع الملفات العالقة

لا تهديدات حقيقية بحرب على لبنان وحريصون على تسوية خلافاتنا بالحوار

خير: الكويت ميزان الاعتدال بالمنطقة وعلاقاتنا الثنائية مستمرة ومهما اشتدت العاصفة فلن تنال منها الرياح بيان عاكوم

أكد وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس، أن الوزارة تتخذ جميع إجراءاتها لتوفير الإمكانيات اللازمة لتيسير كل عام دراسي، نافيا أن يكون هناك أي حديث عن عجز في عدد المعلمين للعام المقبل، مؤكدا أن «هذا الموضوع لم يطرح على طاولة الوزير».

وعن عدم اعتماد الوزارة لمخرجات الجامعة العربية المفتوحة، قال الفارس خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة اللبنانية بمناسبة عيد الاستقلال الـ74، مساء أول من أمس، في فندق الشيراتون، «إن الجامعة العربية المفتوحة معتمدة لدى مجلس الجامعات الخاصة، وشهاداتها معتمدة من التعليم العالي وتتم معادلتها ثم تستخدم في التوظيف داخل الكويت»، لافتا إلى أن استخدامها بهدف إكمال الدراسات العليا يعتمد على شروط بعض المؤسسات في الكويت أو خارجها التي قد لا تتوافق مع اشتراطات التعليم في الجامعات المفتوحة، مبينا أن نظام التعليم المفتوح له خصوصية خاصة يختلف عن نظام التعليم العادي، إضافة إلى وجود بعض الاشتراطات التي تضعها بعض الجامعات تتعلق بقبول مخرجات الجامعة العربية المفتوحة لاستكمال الدراسات في بعض التخصصات.

وردا على سؤال عن افتتاح المزيد من الجامعات الخاصة في البلاد، أكد الفارس أن «باب افتتاح الجامعات الخاصة مفتوح ولم يغلق، ويمكن لمن يرغب في افتتاح جامعة في الكويت حسب دورتها المستندية عن طريق مجلس الجامعات الخاصة».

وعن آخر التطورات المتعلقة بافتتاح جامعة ميونيخ والحاجة لتخصيص أرض لإقامة هذه الجامعة، قال الفارس «إننا نسند لأي جامعة خاصة بتوفير إمكانيات خاصة بشأن الأرض لبناء الجامعة عليها»، لافتا إلى أن الوزارة عن طريق مجلس الجامعات الخاصة على تواصل مستمر مع بلدية الكويت لتوفير كل الإمكانيات لبناء الجامعات الخاصة.

وبالحديث عن البدء بقبول الطلاب «البدون» في الجامعات، لفت إلى أن «جامعة الكويت بدأت إجراءاتها في قبول (البدون) وكان العدد المحدد 100 طالب عن طريق منح الوزير أو عن طريق المقاعد المحددة من قبل الجامعة»، مؤكدا أن «هذا الموضوع يتم اتخاذ إجراءات بشأنه بشكل سنوي»، موضحا في الوقت نفسه أن شروط القبول مرتبطة بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتوفير الموافقات الأمنية الخاصة.

وعن المناسبة شدد الفارس على أهمية العلاقات التي تربط الكويت بلبنان واصفا إياها بالعلاقات «الأخوية والمتجذرة»، آملا أن تستمر وتتطور، مستذكرا موقف لبنان الداعم للكويت إبان الغزو الغاشم والذي لن ينساه الشعب الكويتي.

وبشأن التعاون الأكاديمي بين البلدين، لفت إلى أن موضوع الجامعات واعتمادها يمر ضمن قنواته الأساسية، مشيرا إلى وجود جامعات لبنانية معتمدة، وهناك تقييم دوري لها من خلال جهاز الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم وهو جهاز مستقل يقوم بدراسة هذه المواضيع وفق معاييره، مؤكدا أن عددا من الجامعات اللبنانية أثبتت وجودها وجودتها في الساحة التعليمية.

من جانبه، طمأن وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري، مواطني الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بأن «لبنان آمن، ولا خوف على من يزور بلادنا»، لافتا إلى «أن مواطني الكويت ومجلس التعاون ملاكون في بلادنا ونحن نحميهم برموش أعيننا»، مستدركا «لبنان موطن لجميع العرب ويحتضن الخليجيين والكويتيين بقلبه».

وذكر خوري أن «لبنان والكويت لديهما مصير مشترك وعلاقات أخوية صادقة»، موجها التحية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، على رعايته للبنانيين، كما يرعى أهل الكويت، مؤكدا أن البلدين يتقاسمان معاني الحرية والعدالة.

وقال: «نحن نناضل من أجل الحرية والعدالة في الوطن العربي».

وعن زيارة الرئيس عون التي كانت مقررة إلى الكويت وتم تأجيلها بعد تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، قال «لن ادخل في زيارة الرئيس إلى الكويت لأنه سيقوم بها في الوقت المناسب وتم إلغاء هذه الزيارة لأسباب الجميع يعرفها»، مؤكدا أن «الزيارة قائمة والرئيس سيبحث فيها جميع الأمور العالقة».

وحول الوضع في لبنان بعد تراجع الرئيس الحريري عن استقالته والتهديدات من إسرائيل، قال: «لا أظن في الوقت الحاضر وجود أي تهديدات حقيقية بحرب على لبنان، ونحن كحكومة لبنانية حريصون على تسوية الأمور والخلافات القائمة بالحوار والنقاش فيما بيننا للوصول إلى قواسم مشتركة، وهذا ما نقوم به الآن»، مشيرا إلى أن «التريث الذي قام به الرئيس سعد الحريري هدفه إيصال البلد إلى قواسم مشتركة».

بدوره، أكد القائم بالأعمال اللبناني، ماهر خير، أنه «لا خلاص إلا بالتفاهم بين بلداننا وتعزيز أمننا الوطني منعا لإذكاء التوترات الداخلية وتعريض السلم للخطر حيث لا يستفيد عندها سوى الاستباحات الخارجية لأوطاننا».

ولفت خير خلال كلمة ألقاها أمام الحضور إلى أن «لبنان اليوم يجابه الأخطار التي تتهدده في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها المنطقة، فبالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية المستمرة، تضاف التهديدات الإرهابية، وبالرغم من دحرها في جرود عرسال، تظل القوى الأمنية والجيش اللبناني متيقظة لرد ضرباتها وضرب مخططاتها».

وأشار خير إلى أن لبنان يرزح تحت ضائقة اقتصادية واجتماعية خانقة، فهو رغم كل الصعاب التي يعيشها احتضن مليون ونصف مليون نازح سوري، وهذا أمر جدير بأن تتلفت إليها دول العالم وخصوصا الدول الصديقة للبنان الذي يسعى جاهدا لتذليل العقبات ولأن يكون على مستوى كل التحديات.

وأكد حرص لبنان على الحفاظ على علاقته مع دول العالم وخصوصا دول الخليج العربي لاسيما الكويت التي يتزامن هذا العام الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بينها وبين لبنان، لافتا إلى أن لبنان يستمد عزيمته من تفاعله الحضاري مع دول وشعوب العالم ويعزز صلته وتفاعله مع محيطه وأشقائه العرب.

ولفت إلى أن لبنان يتطلع للرقي بالعلاقة مع دول المنطقة، وبالذات الكويت، واصفا إياها بأنها (ميزان الاعتدال) في المنطقة، موضحا ان الأسباب الطارئة الأخيرة التي مرت على لبنان حالت دون اتمام زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للكويت التي كان مزمع قيامها في الـ25 من الشهر الحالي، لافتا الى أنها مازالت قائمة تأكيدا على أهمية وضرورة هذه العلاقة المكملة لكلا البلدين، التي مهما اشتدت العاصفة، فلن تنال منها الرياح.

وثمن الجهود والوقفات المشرفة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الداعمة للبنان في كل الشدائد التي مر بها، قائلا:«فتجذر في وجدانهم حبهم الكبير لقائد الإنسانية، وحفرت صورة الكويت أرض الانفتاح والتسامح ومطلقة المبادرات الخيرة لارساء المصالحات والوفاق».

عنايتي: لا تواصل مع السعودية عبر وسيط حالياً والأمل معقود على الحكماء

أكد السفير الإيراني لدى البلاد، د.علي رضا عنايتي، أن على حد علمه لا يوجد تواصل بين إيران والمملكة العربية السعودية حاليا عبر وسيط.

وقال ردا على سؤال عما إذا يوجد تواصل حالي مع السعودية عبر وسيط: «على حد علمي لا يوجد مثل هذا الأمر»، مشيرا إلى أن «الحوار هو الطريق الأمثل ولا بديل عنه في التعاون ما بين الدول الإسلامية»، لافتا في الوقت عينه إلى أن بلاده سبق ورحبت بالمبادرات في هذا المجال، مؤكدا على أن «الأمل لا يزال معقودا على الحكماء في المنطقة»

السفير البريطاني: عودة الرجعان غير مرتبطة بموعد محدد

أكد السفير البريطاني لدى البلاد، مايكل دافنوبورت، أن عودة المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، غير مرتبطة بموعد محدد، مشيرا إلى أن الأمر يرجع للسلطة القضائية البريطانية وإتمام الإجراءات البروتوكولية المتبعة في هذه الحالة، موضحا أنه فور انتهائها سيتم تسليمه للكويت.