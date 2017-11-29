خوري: لصاحب السمو دور في حلّ أزمات لبنان والمنطقة العربية

خير: الكويت «البلد اللؤلؤي الطليعي الوهّاج على شواطئ الخليج» خلود أبوالمجد

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أهمية فعاليات «الأسبوع الثقافي اللبناني في الكويت» في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وقال الشيخ محمد العبدالله، في تصريح للصحافيين عقب حفل افتتاح فعاليات «الأسبوع الثقافي اللبناني» الذي يقام تحت رعايته وبحضور وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري والقائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد ماهر الخير والأمين العام لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي، انه استمع الى أنغام لبنانية «أصيلة» في حفل الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق ـ عربية.

واضاف انه «جميل جدا» ان تقام مثل هذه الاحتفاليات الثقافية، مشيرا إلى تضمن الفعاليات لأنشطة متنوعة مثل معرض الفن التشكيلي اللبناني لبعض الفنانين اللبنانيين ومعرض الآلات الموسيقية التاريخية وغيرها من الأنشطة.

وأوضح ان الفعاليات تقام بالتعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الثقافة اللبنانية، معربا عن الشكر الجزيل على العروض الثقافية الجميلة والراقية.

واعرب الشيخ محمد العبدالله عن تطلعه الى اقامة أسبوع ثقافي كويتي في لبنان، مضيفا «لدينا في الكويت ثقافة موسيقية وأدبية وفنية عريقة تستحق النشر».

صدق المشاعر

بدوره، قال وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري ان لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دورا في حل الازمات التي تمر على لبنان ومساعدته على النهوض منها وان هذا الدور يمتد للمنطقة العربية.

واضاف خوري ان صاحب السمو يبدي «عطفا مستمرا للبنان واللبنانيين منذ عقود»، مؤكدا ان الكويت تحتل «منزلة خاصة ومحبة موصوفة» في وجدان كل لبناني اذ تميزت العلاقات الأخوية بين البلدين بصدق المشاعر وحسن اللقاء وتماهي المواقف العربية والإنسانية.

ثقافة السلام

وتابع «من باب الثقافة جئنا إلى الكويت اليوم ثقافة الانفتاح والتنوع ثقافة الاعتدال والسلام ثقافة الأخوة العربية المشتركة».

واردف قائلا «من باب التضامن العربي، جئنا إلى الكويت لنؤكد ان ما يجمع بلدينا هو التعاون الإيجابي والتعاضد البناء وان مسيرتنا الطويلة معا أقوى من أن يفسدها فاسد وأقوى من أي رياح تهب عليها».

واعرب عن الشكر للوزير الشيخ محمد العبدالله والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكل من شارك في دعم هذا الاحتفال ودعوته لزيارة بلده الثاني الكويت، متمنيا للحضور الاستمتاع بما ستقدمه الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق ـ عربية للتعبير عن كل مشاعر المودة ونشر رسالة المحبة للكويت والكويتيين.

دور ريادي

من جانبه، شدد القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت السفير ماهر خير في كلمة مماثلة ان الكويت ولبنان كبلدين «مشهود لهما بخط سطور النور والإشعاع» ويترتب عليهما في هذا الوقت لعب دور ريادي في مواجهة التحديات وتفعيل الحوار الإنساني.

ووصف السفير خير الكويت بـ «البلد اللؤلؤي الطليعي الوهاج على شواطئ الخليج» ولبنان بـ «بلد العراقة والتعددية والأرجوان والأبجدية»، معتبرا ان البلدين محركان ضروريان لاستنهاض الفكر التنويري ومتابعة مسيرة الإبداع ووتدان أساسيان في بناء وترسيخ أسس الرقي والتقدم.

وتابع «ما أروعهما حينما يتجليان بصورتيهما البهيتين ويلتقيان على جوهر الكلمة التليدة وشذى نغمة الأجداد وعلى إيقاع صدى نبض ثقافتنا الخافقة في عروقنا والضاربة في عروق الشعوب والأزمان»، معتبرا الاحتفال اكراما لجزالة الحرف ورفعة الشعر والفنون والآداب.

أمسية فنية

وشهد حفل افتتاح «الأسبوع الثقافي اللبناني في الكويت» الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مدى 3 ايام أمسية فنية أحيتها الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق ـ عربية على مسرح «عبدالحسين عبدالرضا» بقيادة أندريه الحاج وغناء كارلا رميا.

وشهد الحفل تقديم وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري درعا تكريمية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله وآخر إلى الشيخة د.سعاد الصباح.

وامتلأ مسرح «عبدالحسين عبدالرضا» عن آخره بعدد كبير من الجمهور سواء من أبناء الجالية اللبنانية أو المواطنين الذين تربطهم علاقات قوية وذكريات في لبنان، فكانوا على موعد مع العديد من الأغنيات المميزة التي تحمل عبق لبنان بشماله وجنوبه، حيث قاد أوركسترا لبنان المايسترو أندريه الحاج لتعزف وتشدو المطربة كارلا رميا بصوتها العذب على وقع أنغام شرقية أصيلة، فأطربت الحضور بأغنيات لكبار فناني لبنان وعلى رأسهم فيروز التي غنت لها «من عز النوم» و«قديش كان في ناس»، لتختتم الحفل بأغنية «بحبك يا لبنان» التي وقف الجمهور فيها حاملا علم بلاده وعلم الكويت ليرفرفا معا في المسرح.

وكان من بين الحضور الممثل اللبناني مجدي المشموشي الذي يعرض له ضمن الاسبوع الثقافي فيلم «وينن» والذي أكد سعادته بتواجده في الكويت ومشاركته في هذه الفعاليات.