بيان عاكوم

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أهمية العلاقات التي تربط الكويت بالإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أنها «تتسم بالتنسيق والتشاور التام في جميع المجالات، وترعاها قيادتا البلدين ويحرص الشعبان على تعزيزها وتنميتها».



وقال الخالد خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة الإماراتية أول من أمس في فندق الجميرا بمناسبة العيد الوطني ان «ما نشاهده من إنجازات في دولة الإمارات مدعاة فخر ليس لنا كخليجيين أو كعرب فقط بل للعالم اجمع»، لافتا إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد على ذلك.



وتمنى الخالد دوام العزة والتقدم للإمارات، رافعا أسمى آيات التهنئة والتبريكات لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولحكام الإمارات وللحكومة والشعب بهذه المناسبة.



من جانبه، بارك وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان للإمارات بعيدها الوطني، واصفا العلاقات بين البلدين «بالمتميزة والتي تشهد تطورا على مختلف المجالات والأصعدة»، متمنيا لهم التوفيق والازدهار.



بدوره، أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن سعادته لوجوده في احتفال سفارة الإمارات لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ 46 للاتحاد، معبرا عن تمنياته بالمزيد من «التقدم والازدهار للأشقاء في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد».

المحمد: اليوم الوطني الإماراتي هو يوم للكويت

تقدم سمو الشيخ ناصر المحمد، بالتهنئة للإمارات بعيدها الوطني الـ 46، قائلا «نبارك لشعب الإمارات الوفي بهذا اليوم المجيد، ونبارك لسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة ولسمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ولسمو نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد بهذا اليوم المجيد ونقول لهم إن اليوم الوطني للإمارات هو يوم للكويت وكل عام والجميع بألف خير».

سيلفرمان: ماتيس بحث تعزيز العلاقات العسكرية

قال السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بحث خلال زيارته إلى الكويت العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن عقد قمة في كامب ديفيد بين الدول الخليجية بحضور الرئيس دونالد ترامب لم يكن سوى فكرة.