إنجازات قياسية واستقرار سياسي وتشجيع الاستثمار

عناية كبيرة بالتعليم بجميع مراحله وتخصيص 19 مليار ريال للقطاع في موازنة 2018



هو اليوم الوطني ويعرف كذلك بـ «يوم المؤسس»، انه يوم الثامن عشر من ديسمبر الذي يحتفل فيه القطريون في كل عام بمسيرة البناء والتنمية، مجسدين معاني الوحدة والأخوة والولاء، احتفاء بذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913) الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كيانا عضويا واحدا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.



يمر الزمان يوما بعد يوم، وتتوالى الأجيال جيلا بعد جيل، ليثبت القطريون في كل وقت أنهم على الدرب ماضون، يحفظون عهد الآباء والأجداد، ليكملوا مسيرة البناء والازدهار، ويضيفوا أمجادا إلى أمجادهم، ليسطروا صفحة مشرقة في تاريخ الإنسانية بأسرها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

وتيمنا برؤاه، رفع ابناء قطر شعار «أبشروا بالعز والخير» لاحتفالاتهم هذا العام، ليستحضروا تاريخهم العريق وتراثهم الأصيل الذي تضرب جذوره في أعماق التاريخ، وعينهم على المستقبل الواعد ليحققوا المكانة التي يصبون إليها عاليا بين النجوم.

ولا يبدو ذلك صعبا بالنظر الى ما تحقق في العقدين الماضيين من طفرة كبرى في شتى المجالات.

فحجزت قطر مكانتها في صدارة كل المؤشرات الدولية بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة. وتجد اسمها في طليعة كل قوائم التنمية والتطور والتكنولوجيا والعلوم وغيرها من مجالات التفوق.

بناء الإنسان

ولما كانت الدول المتطورة تركز على بناء الإنسان كقاعدة لنهضتها الشاملة في مختلف المجالات، أعطت الدولة الأولوية لبناء المواطن القطري جسديا ونفسيا وحصنته بالمعرفة وزودته بما يتطلبه العصر الحديث من أدوات ليكون مستعدا لبناء المستقبل.

ولذلك حدد صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أهداف «رؤية قطر 2030» في «بناء الوطن والمواطن».

وأكد ان «بناء المؤسسات التي تقوم على العقلانية للموارد والمعايير المهنية ومقاييس الإنتاجية وخدمة الصالح العام من جهة، والحرص على رفاهية المواطن وتأهيله للعمل المنتج وتنشئته ليجد معنى لحياته في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة اخرى، وجهان لعملية التنمية التي نصبو إليها».

قطاع التعليم

وتحقيقا لذلك، تعمل الحكومة على توفير كل سبل التقدم والنهوض بالمواطن القطري، وخاصة التعليم في كل مراحله الأساسية والعليا داخليا وخارجيا.

وقد شهد قطاع التعليم زخما كبيرا خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.0 مليار ريال في موازنة 2018 بارتفاع 19% مقارنة مع مخصصات موازنة 2017 والتي بلغت 15.9 مليار ريال.

وشملت المشاريع التعليمية، بناء كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون، وتوسعات المدينة التعليمية، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليارات ريال.

قطاع الصحة

وحتى تكتمل دورة بناء المواطن لا بد من الاهتمام بصحته ليكون قادرا على مواجهة كل التحديات. لذلك فقد خصصت الموازنة الجديدة لعام 2018 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة.

وتشمل مشاريع تطوير الرعاية الصحية:

- توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية.

- توسعات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

- توسعة مستشفى الطوارئ.

- مراكز صحية جديدة تفتتح على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 2.9 مليار ريال.

البنى التحتية

إن ما حققته قطر بعزيمة ابنائها وتوجيهات قيادتها الحكيمة في فترة قياسية من عمر الدول، إنجاز يستحق أن ترفع له القبعات. فتطورت البنية التحتية من شوارع وطرق وجسور ومصانع ومؤسسات ودور علم وعبادة.

واستحوذت مشاريع المواصلات والبنيــــــة التحتية على أكبر حصة من المصروفات في الموازنة العامة لسنة 2018، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وهو ما يمثل 21% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في السكك الحديدية والطرق السريعة والمرافق العامة.

المشاريع الرياضية

وتعمل الدولة بشكل دؤوب على تحقيق الحلم «العنابي»، وتستمر المشاريع الرياضة، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

حيث خصص مبلغ 11.2 مليار ريال، لاستكمال الإنشاءات في الملاعب التي ستستضيف المباريات، والتي تتضمن ملعب لوسيل وملعب مؤسسة قطر وملعب الريان وملعب الوكرة وملعب الخور وعددا من المنشآت الرياضية الأخرى.

وللمساعدة في بناء كل ذلك، كان لا بد من تشجيع الاستثمــــــار الداخلي لأبناء الوطن، والخارجي باستقطاب أموال المستثمرين الأجانب والعرب عبر التسهيلات التي تقدمها الدولة، وعبر قوانين الاستثمار وما يتعلق بتوفير كل المستلزمات لتحقيق النجاح والعائد المجزي عبر الإعفاءات الضريبية وخفض تكاليف التنافسية، مثل توفير الأراضي والطاقة بأسعار تشجيعية وتسهيل حركة الأموال في بيئة آمنة وخالية من كل العقبات لتكون بحجم طموح المستثمرين وتطلعاتهم.

وقد ساهمت تلك السياسات المالية والاستثمارية المتوازنة في تجاوز الأزمات المالية التي تسبب فيها هبوط أسعار النفط.

السياسة الخارجية

إن قطر أصبحت وبفضل سياستها الخارجية، واحدة من الدول التي تلعب دورا بارزا ومؤثرا في محيطها إقليميا وعربيا ودوليا في كل القضايا، ملتزمة بالمبادئ الأساسية للقوانين الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتضع الدوحة سياستها وفقا لأولويات على رأسها دول مجلس التعاون. كما انها لم تتوان في جميع المحافل الدولية عن نصرة قضايا العرب والمسلمين وكل الشعوب المستضعفة. فكانت حاضرة في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كما انها مازالت تمارس دورها في مساندة الشعوب وتشارك في محاربة الإرهاب وفقا لرؤية سمو الأمير التي تعتبر ان «محاربة الإرهاب والقضاء عليه لن تجدي دون اجتثاث جذوره الحقيقية».

ولقد نهضت دولة قطر بدور إيجابي بالمشاركة في مختلف المؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة بقضايا المنطقة والعالم، حيث استقبلت الدوحة العام الحالي العديد من قادة الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

وبذات الحماس الذي شاركت فيه بالمؤتمرات الدولية، سجلت حضورا مؤثرا في المؤتمرات الإقليمية والعربية والإسلامية.

وتوجتها بحضور الأمير الشيخ تميم في مؤتمر القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول قبل أيام دعما للقدس ورفضا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل السفارة الأميركية إليها.

حقوق الإنسان

وفي مجال حقوق الإنسان، حرص الدستور القطري على تثبيت مبادئ الديموقراطية والشورى بتوفير كل الضمانات والحريات للمواطن القطري ليحيا حياة كريمة قوامها الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وتوخيا للعدالة، أصدرت الحكومة القطرية قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ليحل القانون الجديد محل نظام الكفالة، حيث يعتمد على عقد العمل الذي يحفظ حقوق جميع العمال. وقد لاقى القانون الجديد ارتياحا من الوافدين والمواطنين والمؤسسات ذات الصلة.

وهي بلاد مفتوحة أمام كل منظمات حقوق الإنسان للاستقصاء والتأكد من المعاملة التي يتلقاها الوافدون والضمانات المتوافرة لديهم لضمان كل حقوقهم المادية والقانونية التي توازي واجباتهم.

استقرار أمني وسياسي

هذا، وتواصل الأجهزة المختصة في قطر وفي مقدمتها وزارة الداخلية رسالتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والممتلكات بما يعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين وكل من يقيم على أرضه أو يحل بإقليمه، مع الحرص التام على ضمان حرية الإنسان وصون حقوقه وتقديم خدمات نوعية للمجتمع بأسره.

وتؤدي أجهزة الدولة هذه الرسالة بكفاءة عالية ومهنية فائقة، لينعكس ذلك في المؤشرات العالمية التي تضع قطر في مراكز متقدمة جدا على الصعيدين العربي والدولي، نتيجة استقرارها الأمني، وانخفاض نسبة الجرائم في البلاد.وتتميز قطر بأنها من الدول ذات النسب المنخفضة في معدل حدوث الجريمة. ما يجعلها وجهة آمنة ذات استقرار ديني وسياسي، حيث يعيش المواطنون فيها بأمن وسلام.

وسبق أن احتلت دولة قطر المرتبة 41 عالميا من بين 162 دولة والثانية عربيا في مؤشر السلام الإيجابي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، فيما حلت بالمرتبة الـ 17 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمان السياسي والاقتصادي الذي تصدره مجلة (اليورومني) الأميركية.

مكافحة الفسادوحلت قطر الأولى عربيا بمؤشر مكافحة الفساد الإداري، وذلك بحسب تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016»، الصادر عن صندوق النقد العربي، حيث يركز التقرير على مدى تحقيق الأفراد في السلطة العامة لمكاسب خاصة وشخصية، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى وغيرها من المؤشرات.

وكل هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد أن قطر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها مشروع استراتيجية التنمية الوطنية (2017 - 2022) لتكون عما قريب في موضع التنفيذ، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء ومواكبة التغيرات التي تشهدها الدولة، وسرعة إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحويل أكبر عدد من الخدمات إلى النظام الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات.

الرؤية الوطنية «قطر 2030»

تهدف الرؤية الوطنية إلى أن تصبح قطر بحلول2030ـ دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

حيث تحدد الرؤية الوطنية لدولة قطر الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها على المدى الطويل، كما أنها توفر إطارا عاما لتطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة وخطط تنفيذها.

وتعالج الرؤية الوطنية خمسة تحديات تواجه دولة قطر، وهي:

٭ التحديث مع المحافظة على التقاليد.

٭ احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.

٭ النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط.

٭ مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة.

٭ التنمـية الاقتصــــادية والاجتماعــية وحمايــــة البيـئة وتنميتها.

وتستشرف الرؤية الوطنية الآفاق التنموية من خلال الركائز الأربع المترابطة التالية:

التنمية البشرية:

وترتكز على تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.

التنمية الاجتماعية:

وترتكز على تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور مهم في الشراكة العالمية من اجل التنمية.

التنمية الاقتصادية:

وترتكز على تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع.

التنمية البيئية:

وترتكز على ادارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

هو اليوم الوطني ويعرف كذلك بـ «يوم المؤسس»، انه يوم الثامن عشر من ديسمبر الذي يحتفل فيه القطريون في كل عام بمسيرة البناء والتنمية، مجسدين معاني الوحدة والأخوة والولاء، احتفاء بذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913) الذي أصبحت قطر في ظل زعامته كيانا عضويا واحدا متماسكا وبلدا موحدا مستقلا.

معالم قطرية

«الريفيرا» القطرية

هي عبارة عن جزيرة من صنع الإنسان تقع على ساحل الخليج، وتمتاز بيخوت المارينا المصطفة بأسلوب مرسى الشرق الأوسط، وبالأبراج السكنية الشاهقة والفلل والفنادق، إضافة إلى متاجر العلامات التجارية الفاخرة وقاعات العرض.

وتصطف منتزهات الواجهة البحرية مع المقاهي والمطاعم التي تقدم مأكولات تناسب جميع الأذواق ابتداء من الآيس كريم المنعش وانتهاء بمطاعم الخمس نجوم. تعتبر اللؤلؤة من الوجهات الأكثر جذبا للزوار، ونظرا لفخامتها وأناقتها أطلق عليها اسم «الريفيرا العربية».

سوق واقف

لا شيء يضاهي التجول في الأزقة المزدحمة للسوق الرئيسي في الدوحة، حيث يعتبر سوق واقف مكانا مثاليا للتمتع بتجربة تسوق أصيلة في المدينة والاستمتاع بأجواء التجارة العربية التقليدية والهندسة المعمارية المحلية، وتوفر المتاجر الصغيرة مجموعة مذهلة من بضائع منطقة الشرق الأوسط كالتوابل والمأكولات الموسمية الشهية والعطور والمجوهرات والملابس، فضلا عن المشغولات التقليدية ومجموعة واسعة من التذكارات، كما تضفي الموسيقى التقليدية على المكان مع العروض الثقافية والفنية أجواء استثنائية.

14 قرناً من الحضارة الإسلامية

يقدم متحف الفن الاسلامي تجربة فريدة للاطلاع على روعة الفن الممتد على فترة 14 قرنا من خلال جولة مستمرة لبضع ساعات فقط، ويعرض هذا المتحف مجموعة هائلة من أروع الفنون والمشغولات الإسلامية من مختلف الدول الإسلامية، ويعرف بأنه أحد أفضل الوجهات الثقافية في المنطقة، ويقام في مبنى يجسد تحفة معمارية معاصرة صممت من قبل المهندس المعماري الشهير آي إم بي.

يحرص المتحف على جذب اهتمام مختلف الزوار من خلال برامج المعارض الخاصة والمتنوعة بشكل مستمر.

الزبارة

تقع الزبارة على الساحل الشمالي الغربي لدولة قطر، وتتألف من قلعة الزبارة التي تم ترميمها بمنتهى الحرص مع المناطق الأثرية المحيطة التي تبلغ مساحتها 60 هكتارا، وهي مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، وتعتبر أفضل مثال على المواقع الأثرية الباقية التي تجسد فترة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المنطقة.

ويغطي موقع الحفريات بقايا مدينة الزبارة الساحلية التي كانت من أهم مراكز الغوص للبحث عن اللؤلؤ ومن أهم المراكز التجارية في منطقة الخليج مع طرق تجارية ممتدة حتى المحيط الهندي. وتضم القلعة في داخلها مركزا للزوار.