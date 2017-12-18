الصبيح: مسابقات الابن البار تكرّس وتعزز القيم النبيلة في نفوس الناشئة

البغلي: نتطلع إلى نشر فعاليات الجائزة في دول «التعاون»

بشرى شعبان













تختتم مبرة إبراهيم طاهر البغلي فعاليات موسمها الحادي عشر مساء اليوم، بتكريم 28 فائزا في مختلف مسابقاتها، إضافة إلى تكريم 30 شخصية من أبناء الكويت لمساهماتهم في خدمة المجتمع، وذلك في حفل يقام بفندق كراون بلازا تحت رعاية وحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وفيما أشادت الوزيرة الصبيح بدور مسابقات الابن البار في تكريس وتعزيز القيم النبيلة، أكدت أهمية غرس هذه الأمور في نفوس الناشئة باعتبارهم النواة الحقيقية لمجتمع مترابط، مضيفة أن أهداف الجائزة تنطلق من عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة كما أنها تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف.

بدوره، صرح إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي بأنه تشرف برعاية جائزة «الابن البار» منذ انطلاقتها في عام 2007م وحتى النسخة الحادية عشرة حاليا، معربا عن سعادته بالمساهمة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت.

وأضاف أن المكانة المرموقة والمتميزة التي احتلتها الكويت في مجالات العمل الإنساني المختلفة جاءت نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والإقليمي والقاري والدولي والتي نالت الاستحسان والإشادة من جميع دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الأمم المتحدة بتسمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بلقب القائد الإنساني، وجعلت من الكويت مركزا دوليا للعمل الإنساني.

وبين البغلي أن مبرة ابراهيم البغلي للابن البار هي إحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، تم من خلالها ترجمة توجهات وتطلعات الدولة ووزير الشؤون في تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع، حيث تم تنفيذ عدة أنشطة وبرامج ومسابقات ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2017، والتي تمثلت في تنظيم مسابقة البغلي للابن البار، وتكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية أمهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل، وتنظيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع جمعية الصحافيين، ومسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني، ومسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع جمعية الفنون التشكيلية، ومسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء، وتنظيم يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع وزارة الصحة والفرق التطوعية، وتنظيم ملتقى الأجيال التاسع في مزرعة البغلي في منطقة الوفرة الزراعية بالتنسيق مع إدارة رعاية المسنين وإدارة المقاهي الشعبية وإدارة الخدمات الصحية لكبار السن والفرق التطوعية، كما سيتم تكريم عدد من ابناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات، كما سيتم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

وقال البغلي: نتطلع لتنظيم فعاليات الجائزة ونشرها في دول الخليج، حيث سيتم تنفيذ زيارات ميدانية لدول الخليج بشأن التباحث حول تعميم فكرة تنظيم فعاليات جائزة البغلي للابن البار في هذه الدول وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين المشاركة فيها وسيتم البدء في تنفيذ فعاليات الجائزة وتوجيهها للمجتمع الطلابي في مدارس وزارة التربية وذلك بالتنسيق مع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وتقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لرعايتها السامية والكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لعام 2017م، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في الوزارة، كما شكر جمعية الصحافيين الكويتية، والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ورابطة الأدباء الكويتية، وجميع الفرق التطوعية، وجميع أجهزة ووسائل ورجال الإعلام، وكذلك أعضاء اللجنة العليا للجائزة وجميع العاملين فيها، وهنأ جميع الفائزين متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

10 فائزين في مسابقة «الابن البار» الرئيسية





مصطفى علي الكندري

فاطمة زحزيح رمضان العنزي

مريم عيسى الخليف

حامد مقداد الهدهي

وائل نوري المطوع

حصة عطية الباطني

بهية اسماعيل فرحان

ليلى يوسف خدادا

حسين علي حسن مندني

صبحية سعيد حسن سماحة

أسماء 30 شخصية سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة

الشيخ أحمد الجابر العبدالله - رئيس الاتحاد الكويتي والعربي والآسيوي للتنس

إبراهيم محمد الكندري - الأمين العام لجمعية الكشافة الكويتية

أحمد عبدالله البقشي - إعلامي في تلفزيون الكويت

الشهيد م.أول أحمد محمود الدوسري - شهيد الواجب

د.حسن جاسم أشكناني - أستاذ الأنثربولوجيا وعلم الآثار كلية العلوم الاجتماعية

حسين ملا علي المتروك - مستشار إعلامي

حسين حسن غلوم خاجة - فنان وممثل كويتي

حمد خالد بوحمد - لاعب نادي القادسية ومنتخب الكويت الوطني لكرة القدم سابقا

حميدي رويشد الحربي - رجل أعمال وعضو سابق في لجنة التثمين في المجلس البلدي

د.خالد عبدالله الرشيد - الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بوزارة التربية

سالم إبراهيم المناعي - عضو المجلس الوطني السابق

د.سعاد عبداللطيف السويدان - مدير المركز الإقليمي للطفولة والأمومة

صالح يوسف الفضالة - رئيس لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة

صفاء عبدالرحمن الهاشم - عضو مجلس الأمة

طلال منصور الهاجري - سفير الكويت في جمهورية رومانيا

عباس يوسف البغلي - مدير عام شركة البحار للخدمات الطبية

عبدالحميد إسماعيل حسن - فنان تشكيلي

د.عبدالمحسن يوسف جمال - عضو مجلس الأمة السابق

عبدالله عبدالعزيز القندي - رجل أعمال

علي حسين جمال - فنان وممثل كويتي

علي حسين الموسى - عضو المجلس البلدي

عيسى محمد المزيدي - المستشار في الديوان الأميري ووزير المواصلات السابق

فهد عبدالرحمن المعجل - رجل أعمال

كاظم سيد خليل القلاف - منسق إعلامي بسفارة الكويت في بغداد سابقا

محمد عبدالله أبوالحسن - المستشار في الديوان الأميري

محمد عبدالمحسن الصايغ - رجل أعمال

محمد علي حسين الخضر - مخرج

د.مصطفى يعقوب بهبهاني - رجل أعمال

د.منى عباس الشافعي - أديبة

د.يعقوب يوسف جاسم الحجي - باحث إعلامي

الفائزون بمسابقة «الابن البار» للقصة القصيرة

١ ـ حجبت الجائزة

٢ ـ عفاف بن أسري

٣ ـ حجبت الجائزة

٤ ـ عزت عليو اسماعيل

٥ ـ حجبت الجائزة

٦ ـ حجبت الجائزة

الفائزون بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

١ ـ حجبت الجائزة

٢ ـ حجبت الجائزة

٣ ـ مريم جاسم المحفوظ

٤ ـ نواف أحمد البحراني

٥ ـ أديان فيصل الفارسي

٦ ـ قاسم أحمد العيسى

الفائزون بمسابقة الفنون التشكيلية

الفنان سعد سالم البلوشي

الفنانة شعاع خلف الرشيدي

الفنان عمر جاسم الضفيري

الفنان أحمد جعفر الحسيني

الفنانة تهاني بلال الخرافي

الفنان عبد الإله محمد آل رشيد

الفائزون بمسابقة الشعر الفصيح

الشاعر جعفر عبدالحميد عبدالله ربع

الشاعر عبدالله الحمر

حجبت الجائزة

الشــاعر عــــبدالــــله ســلمان

الفائزون بمسابقة الشعر الشعبي

الشاعر نايف مطيع

الشاعر سالم الرميضي

الشاعر حمود الرويعي