السفير الأميركي: ننتظر تسوية الأزمة الخليجية.. واتحاد دول «التعاون» سيشكل سداً منيعاً ضد الأخطار المحيطة بها

العجران: عيد قطر مناسبة عزيزة علينا

بيان عاكوم

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، على أهمية العلاقات التي تربط الكــويـت بقطر، واصفـا إياها بـ «المتينة والقوية والمبنية على أسس ثابتة ترعاها القيادة في البلدين ويحرص على تعزيزها الشعبان».

وخلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمته السفارة القطرية، مساء أول من أمس، في قاعة الراية، بمناسبة العيد الوطني، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وحشد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، قال الخالد «إن الكويت تتابع بكل سعادة ما تحقق من خطط تنموية وإنجازات عديدة لدولة قطر»، متمنيا لها المزيد من التقدم والأمن والأمان رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الحكومة والشعب القطري بهذه المناسبة.

من جانبه هنأ مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية، السفير ضاري العجران، قطر بمناسبة العيد الوطني، وقال: «هذه مناسبة عزيزة علينا وعلى كل مواطن خليجي»، متمنيا أن يدوم الازدهار والتقدم لقطر والصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد.

ومن ناحيته أشاد السفير القطري لدى البلاد، حمد بن علي آل حنزاب، بالحضور الكبير خلال الاحتفال، مشيرا إلى أنه ينم على عمق العلاقات وهذا ليس غريبا على أهل الكويت.

وفي تصريح له، أعرب السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان، عن سعادته بحضور الاحتفال بالعيد الوطني القطري «كوننا في الولايات المتحدة نقدر كثيرا علاقتنا مع جميع دول الخليج، وهذا ما أكد عليه حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض ومشاركته في القمة مؤخرا، وهذا يعني أن اتحاد دول الخليج مهم جدا بالنسبة لنا».

ولفت إلى أن بلاده بانتظار رؤية تسوية للأزمة بين دول المجلس التعاون الخليجي انفسهم كون اتحادها سيشكل سدا منيعا لها ضد الأخطار والتحديات المحيطة بها.

الغانم: نتمنى الأمن والأمان لكل دول «التعاون»

في الوقت الذي بارك فيه رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، لدولة قطر بمناسبة عيدها الوطني، تمنى أن يديم الأمن والأمان والتوفيق على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن هذه هي مشاعر الشعب الكويتي تجاه إخوانه من الشعوب الخليجية.

ناصر المحمد: كل الرخاء والرفاهية لقطر

توجه سمو الشيخ ناصر المحمد بالتهنئة إلى دولة قطر وأميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة عيدهم الوطني، وقال المحمد «إن عيد قطر يعتبر عيدا وطنيا للخليج والكويت»، متمنيا لأميرها وشعبها كل الرخاء والرفاهية والنماء.

أكد أن المجلس يمد يد التعاون للحكومة

المويزري: سأستجوب الصبيح في يناير

جدد النائب شعيب المويزري دعوته الحكومة إلى الالتزام بالدستور، مشيرا إلى أن الوضع الداخلي والإقليمي غير صحي، لافتا إلى وجود اضطراب بين دول الخليج مما يستوجب على الجميع أن يكونوا على أعلى قدر من المسؤولية والالتزام بواجباتهم.

وأوضح أن المجلس يمد يد التعاون في حال أدت الحكومة التزاماتها، لافتا إلى انه إذا كانت الحكومة إيجابية فسنكون إيجابيين اكثر وإذا كانت سلبية فسنتصدى لها.

وذكر المويزري أن الاستجواب الأول سيكون لوزيرة الشؤون هند الصبيح في شهر يناير المقبل لعدم قدرتها على الإصلاح وللمخالفات المالية والإدارية في «الكويتية» وهيئة القوى العاملة وجهات عديدة أخرى، مؤكدا أنه سيتم طرح الثقة في الوزيرة، محذرا في الوقت عينه بقية الوزراء من عدم الالتزام بواجباتهم، قائلا «القضية ليست قضية مشاغبة وإنما ضرورة احترام الواجبات تجاه الشعب الذي اختار النواب وإلزام الطرف الآخر باحترام واجباته».