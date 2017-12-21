المؤتمر يستهدف تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت ونشر معاني الوسطية والوطنية

الوطن تاريخ المرء وجذوره وأسلافه ومخزونه الثقافي وكل ما يمت إليه بصلة

الجوعان: المواطنة أصبحت من الضروريات الأساسية في عالمنا المعاصر نظراً لما تتضمنه من معانٍ ودلالات عظيمة عاطف رمضان

قال رئيس المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» المحامي يوسف الياسين إن الله عز وجل حمى الكويت من شر الفتن التي انتشرت أخيرا في بلدان ليست ببعيدة عنا، مشيرا إلى أن حكمة القيادة السياسية أبحرت بسفينة الوطن إلى شواطئ الأمن والأمان وسواحل العدل والمساواة.

وأضاف الياسين خلال كلمة له أول من أمس، افتتح بها فعاليات الدورة الـ 15 من المؤتمر في مسرح مكتبة البابطين، أن رسالة المؤتمر «الوطنية.. أصالة الآباء وامتداد للأبناء» جاءت منسجمة مع الشعار العام له هدياً بتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأوضـــح أن المؤتمـــر يستهدف تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت ونشر معاني الوسطية والوطنية، كما أنه يعنى بإحياء سير شخصيات وقدوات كويتية خالدة، لهم مناقبهم ومآثرهم، لافتا إلى أن المؤتمر يسعى إلى دعم المشروعات الشبابية وتشجيعها، والمساهمة في تحقيق رؤية وأهداف الدولة في تعزيز الوطنية وتبيان مفهوم الوسطية.

ومضى قائلا: ندعو الله تعالى أن يحفظ لنا أميرنا الغالي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.. فخرنا وعزنا.. حكيمنا وحكيم العرب.. قائد الإنسانية، فاللهم أسبغ على سموه تمام الصحة وألبس سموه ثوب العافية، واحفظ لنا عضده وساعده الأيمن سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وكل صاحب جهد وعطاء وهمة من الشرفاء المخلصين الذين يعلون من هامة وقامة بلدنا الكويت.

وأضاف: إن سمو الأمير.. موحد الكويتيين على حبه.. وموحد الخليجيين على قلب رجل.. قائد المصالحة.

وأشار إلى أن المؤتمر يقف في نسخته الخامسة عشرة شاهدا على العصر عندما يعلي من قدر أهدافه الوطنية والقيمية التي تنادى بها منذ انطلاقته قبل خمسة عشرة عاما مضت عندما أعلن أنه يعزز قيم الولاء والوفاء للكويت وينشر معاني الوسطية والوطنية ويحيي سير وقدوات لشخصيات كويتية خالدة ومعرفاً بمناقبهم ومآثرهم.

دلالات عظيمةعلى صعيد متصل، قالت رئيسة معهد المرأة والسلام عضو اللجنة الاستشارية العليا لمؤتمر «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» المحامية كوثر الجوعان إن المواطنة أصبحت من الضروريات الأساسية في عالمنا المعاصر نظرا لما تتضمنه من معان ودلالات عظيمة تمثل أساسا للفطرة السليمة التي ينظر إليها بكثير من الاحترام والتقدير.

وأضافت أن انتماء الإنسان إلى وطنه هو انتماء يشمل كل الأمور التي تخصه، فالوطن ليس حيزا جغرافيا نعيش فيه وبه فحسب بل اكبر من ذلك بكثير وكلمة وطن أشمل وأعم من ذلك بكثير، فالوطن هو تاريخ المرء وجذوره وأسلافه ومخزونه الثقافي وكل ما يتم إليه بصلة فليس تعارض أو تناقض بين الانتماء إلى الوطن والانتماء إلى الدين في رؤيتنا الإسلامية وبحكم الفطرة وسنن الله تعالى في خلقه.

وأشارت إلى أننا كويتيين اكتسبنا هذه المشاعر والسلوكيات ولم تملى علينا إلا أن كثيرا من الأحداث تجعلنا نتوقف لنقرأ بتأن ورؤية وتجعلنا لا نكل ولا نمل من ترديد مفاهيم الولاء والانتماء وتحتم علينا غرسها وتعزيزها في نفس كل مواطن ليمارس حقوقه المشروعة ولا يتجاوزها متحليا بأخلاقيات المواطنة والسلوكيات السليمة.

وأشارت إلى أن التخريب والهدم سهل، بينما البناء صعب جدا واحترام القانون هو علم العدالة واستقرار الوطن، موضحة أن إبراز قيمة الوحدة الوطنية وجعلها هدفا على الجميع تحقيقه والمحافظة عليه من قيم الانتماء وان وحدتنا الوطنية هي من مسلمات وطننا التي نعمل جميعا على تقويتها والحفاظ عليها.

ولفتت إلى أن هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق المؤسسات التربوية والإعلامية لترسيخ معاني الولاء والانتماء للوطن لدى كل فئات المجتمع لاسيما الناشئة والشباب وتقوية الأواصر الوطنية وتحرير الأجيال من كل أنواع العصبيات وتدعيم قيم الاسلام والسلام والمحبة.

الجدير ذكره أن عريف الحفل هو الإعلامي بندر ناصر السعيدي.

تكريم الرعاة

الراعي الإستراتيجي:

٭ شركة هاي برو.

٭ أبناء وأحفاد المرحوم بإذن الله تعالى العم عبدالمحسن فيصل الثويني.

٭ مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

الراعي الماسي:

٭ عائلة المغفور له بإذن الله العم عزت محمد جعفر.

الراعي الذهبي:

٭ شركة الألبان الكويتية الدنماركية.

٭ أبناء المغفور له بإذن الله تعالى طلال مبارك العيار.

٭ شركة كفراتي.

الراعي الفضي:

٭ شركة ديار الروضة.

٭ شركة سفريات الرفاهية.

٭ أبناء وأحفاد يوسف سلطان يعقوب بن داود البصارة.

٭ فريق ويش توجزر التطوعي (wish together).

٭ شركة الجزيرة للتنمية العقارية (مروج).

٭ شركة ووندر بيكتشرز (wonder pictures).

الرعاة الإعلاميون:

٭ الراعي الإعلامي الرئيسي جريدة «الأنباء».

٭ وزارة الإعلام.

٭ قناة العدالة.

٭ تلفزيون وجريدة الصباح.

٭ تلفزيون وجريدة الشاهد.

٭ قناة سكوب.

٭ فنون دوت كوم.

الفرق التطوعية المشاركة:

٭ فريق دراق 965.

٭ فريق كويت بايكرز.

٭ فريق كويت سبايدر.

٭ فريق الدروازة بايكرز.

المكرمون

تم تكريم عدد من الشخصيات والشركات والجهات الراعية وقام كل من، رئيس المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» المحامي يوسف الياسين ورئيسة معهد المرأة والسلام عضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان، بتكريم عائلات «رموز المؤتمر» والشركات الراعية واللجان التطوعية وهم التالية أسماؤهم:

عائلات رموز المؤتمر

٭المرحوم العم عزت محمد جعفر (المستشار المعلم)، تسلم الدرع عزت جعفر.

٭ المرحوم العم عبدالمحسن فيصل الثويني (الاقتصادي الخيري)، تسلم الدرع اياد الثويني.

٭المرحوم طلال مبارك العيار (ابن الجهراء البار والنائب والوزير)، تسلم الدرع مبارك العيار.

٭ المرحوم العم محمد صقر المعوشرجي (الوزير المقاوم الصامد)، تسلم الدرع خالد المعوشرجي.

٭المرحومة العمة حصة عبداللطيف الجسار (نموذج اجتماعي تربوي)، تسلم الدرع عبداللطيف السعيد.

٭ المرحوم العم يعقوب سلطان البصارة (آمر اللواء السادس)، تسلم الدرع احمد البصارة.

٭ المرحوم العم حمد عبدالله الجوعان (المحامي المشرع)، تسلم الدرع عبدالله الجوعان.

٭ المرحوم الفريق متقاعد محمد عبدالعزيز البدر (صاحب الأوسمة والأنواط)، تسلم الدرع عبدالعزيز البدر.

٭ المرحوم الملا سالم علي الحسينان (التاجر الأمين)، تسلم الدرع يوسف الحسينان.

٭المرحوم د. أحمد العيسى بشارة (البروفيسور العالم)، تسلم الدرع د.فريدة الحبيب.

٭المرحوم العم سيد محمد حسن الموسوي (المعلم المدير)، تسلم الدرع ايمن الموسوي.