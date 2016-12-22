الوزارة ساهمت في نشر الحلقات والمراكز القرآنية في مختلف المناطق

أسامة أبوالسعود

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان وزارة الاوقاف حريصة على غرس القرآن الكريم وتعاليمه وقيمه في نفوس وقلوب أفراد المجتمع بكل اطيافه وشرائحه.

وأضاف الجبري في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم الفائزين والفائزات في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم لهذا العام مساء امس الأول بفندق الشيراتون، أن تلك الكوكبة النيرة كانت سببا في رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، موضحا ان الوزارة ساهمت في نشر الحلقات والمراكز القرآنية في كل المناطق بالبلاد وأنشأت الادارات والمراقبات التي تعنى وتختص بشؤون القرآن وهيأت كل السبل لكل راغب بالإقبال على كتاب الله.

وأكد أن هذا التكريم يأتي وفقا لاستراتيجية الوزارة التي أهم بنودها رعاية النشء والشباب وتحفيزهم للإقبال على كتاب الله تعالى وإعطاء القرآن الكريم الأولوية والمنزلة الأسمى التي تتوج بها كل أعمالها ونشاطاتها، رافعا أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على هذا الانجاز العالمي المبارك، مؤكدا أن سموه الداعم الرئيسي لكل ما يصب في خدمة كتاب الله عز وجل.

من جهته، ألقى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي كلمة قال فيها «أؤكد لكم أن هذا الجمع المبارك ومن وراءه من إخواننا في وزارة الأوقاف نعمل جميعا على توظيف كل الإمكانات والطاقات وفق إستراتيجيتنا المرسومة لنحقق الريادة والتميز والإبداع في العمل الإسلامي عامة وفي خدمة القرآن الكريم على وجه الخصوص، ومن المعلوم أن من أعظم ما يخدم به هذا الدين هو العناية بكلام رب العالمين، والكل يلمس ما تقدمه الكويت من خدمات للقرآن والحفظة سواء للمواطنين أو المقيمين.