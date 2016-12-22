عقد بيت الزكاة لليوم الرابع ورش عمل الملتقى المحاسبي السنوي لزكاة الشركات والذي ينظمه لصالح المحاسبين والماليين في الشركات التجارية والجمعيات التعاونية والتي تقام في فندق الجميرا بهدف توعية المختصين بطرق وأساليب احتساب الزكاة في مختلف الحالات.

وتناول أحمد العجران في المحاضرة الأولى «الأحكام الشرعية لزكاة المهن الحرة وزكاة الثروة النقدية وزكاة المستغلات وزكاة المرتبات والأجور وزكاة الثروة الحيوانية والنباتية»، مبينا أنه إذا وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة فيها تكون الزكاة على الإيرادات فقط دون الأصل بنسبة ربع العشر.

وتطرق العجران إلى زكاة الأنعام، موضحا أن الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر وتشمل الجواميس والغنم وتشمل الضأن والماعز.

وشروط وجوب الزكاة فيها هي «بلوغ النصاب - وحولان الحول - ألا تكون عاملة»، مشيرا إلى أن الحد الأدنى من نصاب الإبل 5 من الإبل وزكاتها شاه واحدة، أما الحد الأدنى من نصاب الغنم فـ 40 شاة سواء ماعز أو ضأن وزكاتها شاة واحدة، أما الحد الأدنى من نصاب البقر فـ 30 بقرة وزكاتها تبيع وهو البقر الذي اتم سنة ودخل في الثانية من عمره سواء كانت ذكرا أو انثى.

من جانبه، تناول د.محمد الفزيع احكام وحساب زكاة المهن الحرة وزكاة الثروة النقدية والمعدنية والديون وكذلك أحكام وحساب زكاة الأوراق المالية والمرتبات والأجور مع حالات تطبيقية.

وبين الفزيع الفرق بين الشروط الواجب توافرها في الزكاة والشروط الواجب توافرها في الشخص المؤدي للزكاة حيث لا يشترط في شروط الشخص المؤدي للزكاة البلوغ والعقل وذلك بحسب اختيار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بينما يشترط في المال الخاضع للزكاة ان يكون مملوكا ملكا تاما للشخص المؤدي لها، وأن يحول عليه الحول الهجري، بالإضافة إلى شرط النماء.

وأوضح الفزيع أن زكاة المهن الحرة يمكن حسابها أيضا بعد تحديد وعاء الزكاة بحصر إيرادات المهنة خلال الحول فيتم حساب الزكاة عن طريق معادلة رياضية بسيطة تتمثل في ضرب وعاء الزكاة في نسبتها المحددة بـ2.5%.