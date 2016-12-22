أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود ان اختتام الفعاليات المصاحبة لاعلان الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016 سيقام اليوم برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح لـ (كونا) ان الاحتفالية التي سيحتضنها مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي سيحضرها عدد كبير من رموز الثقافة في العالمين العربي والإسلامي مرحبا بوزراء الثقافة وضيوف الكويت «الذين حرصوا على حضور هذه الاحتفالية الثقافية الاسلامية دعما لرسالة الكويت الثقافية».

واضاف انه سيتم خلال الاحتفالية الختامية إعلان بيان الكويت الثقافي إلى جانب الاحتفال بتكريم المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) للمشرف العام لدار الاثار الاسلامية الشيخة حصة صباح السالم الصباح تقديرا لجهودها الدولية الداعمة للثقافة الإسلامية وفنونها عبر العصور ولما تمثله دار الآثار الإسلامية من مقصد ثقافي وسياحي دولي في الكويت.

وأشار إلى أنه سيتم عرض أوبريت ثقافي يشير بجلاء الى اهتمام الكويت وقيادتها الحكيمة بمواصلة رسالتها الثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية امتدادا لعطاءات إرثها الثقافي والحضاري والإنساني عبر التاريخ.