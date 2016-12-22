أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بالخطوات النيابية الداعية إلى معالجة التركيبة السكانية في البلاد، واستبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، خصوصا أن أمن الكويت واستقرارها ومصلحتها فوق أي اعتبار.

وأشار في تصريح صحافي إلى أهمية المضي قدما لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية في أقرب وقت، لما لها من انعكاسات سلبية وتفشي عدد من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي، والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين.

وأكد أن الكويت كانت ولا تزال تعمل على تعزيز ضمانات تحمي حقوق العمالة الوافدة، وفق القوانين والأنظمة الرسمية المعتمدة، لا سيما أنها بلد السلام والأمن والعيش الكريم للملتزمين بالقانون، وغير ذلك يجب إبعاده وترحيله على الفور من البلاد.