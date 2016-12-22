أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح حرص الكويت على تمكين وتأهيل الشباب من الجنسين وتعزيز قدراتهم، كون هذه الفئة التي تشكل 72% من المجتمع شريكا وقائدا لعملية التنمية ونهضة البلاد.

وقالت في تصريح صحافي خلال زيارة الفريق المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في الحقوق والممارسة التابع لمجلس حقوق الإنسان لمقر وزارة الدولة لشؤون الشباب الكائن في برج الحمرا، إن استراتيجية الوزارة تقوم على الحرص على تطبيق قوانين الدولة والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مبينة أن الوزارة نموذج للعمل المشترك بين الجنسين.

وناقشت الصباح جهود وزارة الدولة لشؤون الشباب في مناهضة التمييز ضد المرأة، موضحة أن الوزارة تشدد على ضرورة تكافؤ الفرص أمام العاملين فيها والمستفيدين من برامجها إذ تحرص على وضع سياسات مميزة ومعايير موحدة للراغبين في المشاركة بأنشطتها مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للجنسين خاصة المرأة.

وذكرت أن الوزارة نفذت عددا من الأنشطة الخاصة بالمرأة سواء من خلال قيامها بتنفيذ هذه البرامج بشكل مباشر أو من خلال دعم الأفراد والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذه الأنشطة والتي تهدف إلى تعزيز الدور التنموي للمرأة من خلال تطوير قدراتها مما يزيد من فرصها في المنافسة في سوق العمل وكذلك في مجال خدمة المجتمع.