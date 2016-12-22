أحمد النواف: الكويت رائدة العمل الإنساني

النجار: تنسيق لدعم حملة التبرعات

عادل الشنان

دشنت محافظة حولي حملتها الخيرية لجمع تبرعات لصالح الشعب السوري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر تحت عنوان «صرخة حلب» بديوان عام المحافظة، وسط حضور عدد كبير من المتبرعين.

في هذا الصدد، أكد محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف أهمية هذه الحملة للتخفيف من معاناة الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة والدمار الذي يعيشونه.

وأضاف أن مبادرة الكويت لدعم الشعب السوري ليست بغريبة عليها، لأنها رائدة في العمل الإنساني والعطاء، واستحقت بأعمالها أن تكون «مركزا إنسانيا عالميا» بدعم وتشجيع صاحب السمو الأمير.

وأشار إلى حرص المحافظة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر لتنظيم الحملة لتسهيل العملية وتيسيرها على المتبرعين وتسخير كل الإمكانات للوصول إلى الهدف المنشود منها، مثمنا في الوقت ذاته جهود «الهلال الأحمر» الخيرية لمساعدة المحتاجين في كل دول العالم.

من جهته، قال ‏مدير إدارة مكتب محافظ حولي خالد النجار انه ‏بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي نقوم بجمع تبرعات في مبنى محافظة حولي لمساعدة الإخوة الأشقاء السوريين في حلب، ‏اتباعا لسياسة الكويت المعروفة بجمع المساعدات وانتهاجا بنهج صاحب السمو الأمير قائد العمل الإنساني وسمو ولي العهد لتقديم المساعدة ومد يد العون الى جميع الشعوب المتضررة في العالم أجمع.

وأضاف أن فكرة إنشاء مركز التبرعات داخل مبنى محافظة حولي جاءت بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع ومساعدة إخوانهم المتضررين في حلب.

وقال ممثلا جمعية الهلال الأحمر فيصل العازمي وانور الملالي ‏ان آلية جمع التبرعات ستكون على مدار يومي الأربعاء والخميس في مبنى محافظة حولي خلال فترتين صباحية ومسائية.

وفي السياق نفسه، فتح ديوان محافظة مبارك الكبير أبوابه منذ صباح امس لاستقبال الراغبين في التبرع لصالح ضحايا حلب، وشهد اليوم الأول إقبالا جيدا من قبل قاطني المحافظة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ الفريق أول احمد الرجيب بالتجاوب مع حملة جمعية الهلال الأحمر لصالح الشعب السوري «ضحايا حلب» من خلال استقبال المتبرعين ليومين وجرت عملية التبرع بإشراف وفد من الجمعية وبحضور عدد من مسؤولي المحافظة.